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    Thống kê trận đấu FC Santa Coloma 1-3 Rapid Vienna: M. Haidara tỏa sáng, Rapid Vienna giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:50

    Rapid Vienna vượt qua FC Santa Coloma với tỷ số 3-1. Yusuf Demir là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    50'
    S. Raux Yao — kiến tạo Y. Demir
    Rapid Vienna
    54'
    P. D. Munoz Martinez — kiến tạo A. Arjona
    FC Santa Coloma
    56'
    Y. Demir — kiến tạo M. Seidl
    Rapid Vienna
    89'
    M. Haidara — kiến tạo P. Dahl
    Rapid Vienna
    Đồ thị diễn biến
    FC Santa ColomaHT 45'Rapid Vienna

    Thống kê trận đấu

    FC Santa ColomaThống kêRapid Vienna
    38%
    Kiểm soát bóng
    62%
    10
    Dứt điểm
    18
    2
    Trúng đích
    7
    2
    Phạt góc
    7
    9
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    2
    5
    Thủ môn cứu thua
    1
    Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Yusuf Demir
    Yusuf Demir
    Rapid Vienna
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Serge-Philippe Raux-Yao
    Serge-Philippe Raux-Yao
    Rapid Vienna
    1 bàn
    Predrag Muñoz
    Predrag Muñoz
    FC Santa Coloma
    1 bàn
    Adria Arjona
    Adria Arjona
    FC Santa Coloma
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Romeo Amane
    Romeo Amane
    Rapid Vienna
    Điểm 7.5
    Kun Temenuzhkov
    Kun Temenuzhkov
    FC Santa Coloma
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Santa Coloma
    7.7
    Predrag Muñoz1 bàn
    7.3
    Kun Temenuzhkov
    7
    David Andrade
    6.9
    Jorge Padilla
    6.9
    José María Gutiérrez Bellido
    6.7
    Álex Gómez
    6.6
    Miguel López
    6.6
    Adria Arjona1 KT
    6.5
    Álex Rasines
    6.5
    Roberto Rodríguez
    6.5
    Raly Cabral
    6.3
    André Alcaraz
    6.2
    Íñigo Barrenetxea
    6
    Guillaume Lopez
    Rapid Vienna
    8.5
    Yusuf DemirMOTM1 bàn · 1 KT
    7.9
    Serge-Philippe Raux-Yao1 bàn
    7.5
    Romeo Amane
    7.2
    Bendegúz Bolla
    7.2
    Nenad Cvetković
    7.2
    Matthias Seidl
    6.9
    Nicolas Bajlicz
    6.7
    Jakob Schöller
    6.7
    Jannes Horn
    6.6
    Moulaye Haïdara
    6.5
    Niklas Hedl
    6.3
    Nikolaus Wurmbrand
    6.2
    Jonas Auer
    6.2
    Ercan Kara
    6.2
    Petter Nosakhare Dahl
    5.9
    Tonni Adamsen

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Santa Coloma
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Albert Gomez
    Rapid Vienna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup
    12
    André Alcaraz
    2
    Álex Rasines
    5
    Jorge Padilla
    4
    José María Gutiérrez Bellido
    16
    David Andrade
    6
    Miguel López
    9
    Predrag Muñoz
    8
    Íñigo Barrenetxea
    18
    Adria Arjona
    22
    Álex Gómez
    10
    Guillaume Lopez
    1
    Niklas Hedl
    77
    Bendegúz Bolla
    55
    Nenad Cvetković
    6
    Serge-Philippe Raux-Yao
    23
    Jonas Auer
    29
    Romeo Amane
    18
    Matthias Seidl
    22
    Yusuf Demir
    8
    Tonni Adamsen
    15
    Nikolaus Wurmbrand
    9
    Ercan Kara
    Dự bị
    FC Santa Coloma
    7 Kun Temenuzhkov11 Roberto Rodríguez14 Raly Cabral13 Gorka San Nicolás23 Moisés San Nicolás25 Marc Rebés21 Andy Villar
    Rapid Vienna
    10 Petter Nosakhare Dahl30 Nicolas Bajlicz43 Moulaye Haïdara25 Paul Gartler2 Eaden Roka4 Jakob Schöller38 Jannes Horn47 Amin Gröller17 Tobias Fjeld Gulliksen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 50: S. Raux Yao lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: Y. Demir)
    Phút 54: P. D. Munoz Martinez lập công cho FC Santa Coloma (kiến tạo: A. Arjona)
    Phút 56: Y. Demir lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Seidl)
    Phút 89: M. Haidara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: P. Dahl)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Santa Coloma
    5 trận gần nhất
    BTTBB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Rapid Vienna
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Santa Coloma 1-3 Rapid Vienna: M. Haidara tỏa sáng, Rapid Vienna giành trọn 3 điểm
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