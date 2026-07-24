Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
50'
S. Raux Yao — kiến tạo Y. Demir
Rapid Vienna
54'
P. D. Munoz Martinez — kiến tạo A. Arjona
FC Santa Coloma
56'
Y. Demir — kiến tạo M. Seidl
Rapid Vienna
89'
M. Haidara — kiến tạo P. Dahl
Rapid Vienna
Đồ thị diễn biến
FC Santa ColomaHT 45'Rapid Vienna
Thống kê trận đấu
FC Santa ColomaThống kêRapid Vienna
Rapid Vienna kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Rapid Vienna vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Yusuf Demir
Rapid Vienna
1 bàn · 1 kiến tạo
Serge-Philippe Raux-Yao
Rapid Vienna
1 bàn
Predrag Muñoz
FC Santa Coloma
1 bàn
Adria Arjona
FC Santa Coloma
1 kiến tạo · điểm 6.6
Romeo Amane
Rapid Vienna
Điểm 7.5
Kun Temenuzhkov
FC Santa Coloma
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Santa Coloma
6.9
José María Gutiérrez Bellido
Rapid Vienna
8.5
Yusuf DemirMOTM1 bàn · 1 KT
7.9
Serge-Philippe Raux-Yao1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Santa Coloma
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Albert Gomez
Rapid Vienna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Johannes Thorup
4
José María Gutiérrez Bellido
Dự bị
FC Santa Coloma
7 Kun Temenuzhkov11 Roberto Rodríguez14 Raly Cabral13 Gorka San Nicolás23 Moisés San Nicolás25 Marc Rebés21 Andy Villar
Rapid Vienna
10 Petter Nosakhare Dahl30 Nicolas Bajlicz43 Moulaye Haïdara25 Paul Gartler2 Eaden Roka4 Jakob Schöller38 Jannes Horn47 Amin Gröller17 Tobias Fjeld Gulliksen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 50: S. Raux Yao lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: Y. Demir)
Phút 54: P. D. Munoz Martinez lập công cho FC Santa Coloma (kiến tạo: A. Arjona)
Phút 56: Y. Demir lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: M. Seidl)
Phút 89: M. Haidara lập công cho Rapid Vienna (kiến tạo: P. Dahl)
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Santa Coloma
5 trận gần nhất
BTTBB
Rapid Vienna
5 trận gần nhất
TTTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)