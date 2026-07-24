Thống kê trận đấu FC Santa Coloma 1-3 Rapid Vienna: M. Haidara tỏa sáng, Rapid Vienna giành trọn 3 điểm

Rapid Vienna vượt qua FC Santa Coloma với tỷ số 3-1. Yusuf Demir là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.