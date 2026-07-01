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    Thống kê trận đấu FC Santa Coloma 3-0 Penybont: FC Santa Coloma thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân17/07/2026 01:54

    FC Santa Coloma giành chiến thắng đậm 3-0 trước Penybont. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    20'
    P. Munoz — kiến tạo I. Barrenetxea
    FC Santa Coloma
    59'
    A. Gomez
    FC Santa Coloma
    82'
    K. Temenuzhkov
    FC Santa Coloma
    Thẻ phạt
    27'
    E. Cann
    Penybont
    31'
    A. Rasines
    FC Santa Coloma
    32'
    E. Cann
    Penybont
    32'
    E. Cann
    Penybont
    83'
    N. Daley
    Penybont
    90+3'
    A. Arjona
    FC Santa Coloma
    Đồ thị diễn biến
    FC Santa ColomaHT 45'Penybont

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Santa Coloma
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Gomez
    Penybont
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Rhys Griffiths
    12
    André Alcaraz
    2
    Álex Rasines
    5
    Jorge Padilla
    4
    José María Gutiérrez Bellido
    16
    David Andrade
    8
    Íñigo Barrenetxea
    18
    Adria Arjona
    6
    Miguel López
    9
    Predrag Muñoz
    10
    Guillaume Lopez
    22
    Álex Gómez
    1
    Daniel Higgs
    7
    Nathan Wood
    6
    Mael Davies
    32
    Liam Shephard
    3
    Max Melbourne
    19
    Ryan Hill
    8
    Owen Pritchard
    4
    Thomas Mehew
    12
    Eduino Vaz
    10
    Ethan Cann
    9
    Chris Venables
    Dự bị
    FC Santa Coloma
    23 Moisés San Nicolás11 Roberto Rodríguez7 Kun Temenuzhkov21 Andy Villar1 Mauro Rabelo99 Diego Mendes Meireles3 Mario Alvarez25 Marc Rebés
    Penybont
    33 Ethan Vaughan11 Noah Daley25 Alex Pennock35 Jay Price5 Joe Woodiwiss15 Jac Clay18 Morgan Weaver20 Marinho Manga21 Ashley Baker

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: P. Munoz lập công cho FC Santa Coloma (kiến tạo: I. Barrenetxea)
    Phút 32: E. Cann (Penybont) nhận thẻ đỏ, Penybont phải chơi thiếu người
    Phút 59: A. Gomez lập công cho FC Santa Coloma
    Phút 82: K. Temenuzhkov lập công cho FC Santa Coloma

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Penybont
    5 trận gần nhất
    BBTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Santa Coloma 3-0 Penybont: FC Santa Coloma thắng đậm thuyết phục
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