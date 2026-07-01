Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
20'
P. Munoz — kiến tạo I. Barrenetxea
FC Santa Coloma
82'
K. Temenuzhkov
FC Santa Coloma
Thẻ phạt
31'
A. Rasines
FC Santa Coloma
Đồ thị diễn biến
FC Santa ColomaHT 45'Penybont
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Santa Coloma
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Gomez
Penybont
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Rhys Griffiths
4
José María Gutiérrez Bellido
Dự bị
FC Santa Coloma
23 Moisés San Nicolás11 Roberto Rodríguez7 Kun Temenuzhkov21 Andy Villar1 Mauro Rabelo99 Diego Mendes Meireles3 Mario Alvarez25 Marc Rebés
Penybont
33 Ethan Vaughan11 Noah Daley25 Alex Pennock35 Jay Price5 Joe Woodiwiss15 Jac Clay18 Morgan Weaver20 Marinho Manga21 Ashley Baker
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: P. Munoz lập công cho FC Santa Coloma (kiến tạo: I. Barrenetxea)
Phút 32: E. Cann (Penybont) nhận thẻ đỏ, Penybont phải chơi thiếu người
Phút 59: A. Gomez lập công cho FC Santa Coloma
Phút 82: K. Temenuzhkov lập công cho FC Santa Coloma
Phong độ & thống kê mùa giải
Penybont
5 trận gần nhất
BBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)