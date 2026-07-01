FC Santa Coloma giành chiến thắng đậm 3-0 trước Penybont. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 32: E. Cann (Penybont) nhận thẻ đỏ, Penybont phải chơi thiếu người

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)