Thống kê trận đấu FC Sion 2-4 Ajax: Ajax ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

Ajax đã ngược dòng đánh bại FC Sion 4-2. Franck Surdez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.