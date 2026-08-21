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    Thống kê trận đấu FC Sion 2-4 Ajax: Ajax ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:12

    Ajax đã ngược dòng đánh bại FC Sion 4-2. Franck Surdez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    34'
    F. Surdez — kiến tạo A. Kabacalman
    FC Sion
    53'
    J. Brandt
    Ajax
    60'
    Marcos Leonardo
    Ajax
    72'
    I. Chouaref(pen)
    FC Sion
    74'
    T. Arokodare
    Ajax
    87'
    D. Klaassen — kiến tạo T. Arokodare
    Ajax
    Thẻ phạt
    30'
    Baltazar (Foul)
    FC Sion
    36'
    Y. Regeer (Foul)
    Ajax
    69'
    J. Mokio (Foul)
    Ajax
    77'
    A. Gaaei (Tripping)
    Ajax
    90+5'
    L. Rosa (Delay of game)
    Ajax
    Đồ thị diễn biến
    FC SionHT 45'Ajax

    Thống kê trận đấu

    FC SionThống kêAjax
    42%
    Kiểm soát bóng
    58%
    9
    Dứt điểm
    19
    3
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    5
    6
    Phạm lỗi
    7
    3
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Franck Surdez
    Franck Surdez
    FC Sion
    1 bàn
    Julian Brandt
    Julian Brandt
    Ajax
    1 bàn
    Marcos Leonardo
    Marcos Leonardo
    Ajax
    1 bàn
    Ali Kabacalman
    Ali Kabacalman
    FC Sion
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Anthony Racioppi
    Anthony Racioppi
    FC Sion
    Điểm 7.6
    Anton Gaaei
    Anton Gaaei
    Ajax
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Sion
    8.3
    Franck SurdezMOTM1 bàn
    7.6
    Anthony Racioppi
    7.2
    Ali Kabacalman1 KT
    6.9
    Baltazar
    6.9
    Ylyas Chouaref
    6.7
    Rilind Nivokazi
    6.5
    Numa Lavanchy
    6.5
    Noé Sow
    6.2
    Jan Kronig
    6.2
    Nias Hefti
    6
    Winsley Boteli Mokango
    Ajax
    8.2
    Julian Brandt1 bàn
    7.5
    Anton Gaaei
    7.3
    Aaron Bouwman
    7.2
    Youri Baas
    6.9
    Marc-André Ter Stegen
    6.9
    Steven Berghuis
    6.7
    Oscar Gloukh
    6.5
    Caio Henrique
    6.3
    Davy Klaassen
    6.3
    Youri Regeer
    6.3
    Marcos Leonardo1 bàn
    6.3
    Jorthy Mokio

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Sion
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
    Ajax
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
    1
    Anthony Racioppi
    14
    Numa Lavanchy
    5
    Noé Sow
    17
    Jan Kronig
    20
    Nias Hefti
    88
    Ali Kabacalman
    8
    Baltazar
    7
    Ylyas Chouaref
    13
    Winsley Boteli Mokango
    19
    Franck Surdez
    33
    Rilind Nivokazi
    1
    Marc-André Ter Stegen
    3
    Anton Gaaei
    30
    Aaron Bouwman
    15
    Youri Baas
    12
    Caio Henrique
    18
    Davy Klaassen
    6
    Youri Regeer
    8
    Julian Brandt
    23
    Steven Berghuis
    38
    Marcos Leonardo
    10
    Oscar Gloukh
    Dự bị
    FC Sion
    12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet6 Marquinhos Cipriano55 Lorenzo Villa9 Josias Lukembila10 Benjamin Kololli21 Liam Scott Chipperfield29 Théo Berdayes37 Fode Sylla
    Ajax
    22 Joeri Heerkens26 Maarten Paes2 Lucas Rosa5 Owen Wijndal21 Jofre Torrents36 Dies Janse37 Josip Šutalo24 Jorthy Mokio68 Abdellah Ouazane

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: F. Surdez lập công cho FC Sion (kiến tạo: A. Kabacalman)
    Phút 53: J. Brandt lập công cho Ajax
    Phút 60: Marcos Leonardo lập công cho Ajax
    Phút 72: I. Chouaref ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Sion
    Phút 74: T. Arokodare lập công cho Ajax
    Phút 87: D. Klaassen lập công cho Ajax (kiến tạo: T. Arokodare)

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Sion 2-4 Ajax: Ajax ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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