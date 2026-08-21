Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
34'
F. Surdez — kiến tạo A. Kabacalman
FC Sion
87'
D. Klaassen — kiến tạo T. Arokodare
Ajax
Thẻ phạt
90+5'
L. Rosa (Delay of game)
Ajax
Đồ thị diễn biến
FC SionHT 45'Ajax
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Franck Surdez
FC Sion
1 bàn
Julian Brandt
Ajax
1 bàn
Marcos Leonardo
Ajax
1 bàn
Ali Kabacalman
FC Sion
1 kiến tạo · điểm 7.2
Anthony Racioppi
FC Sion
Điểm 7.6
Anton Gaaei
Ajax
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Sion
8.3
Franck SurdezMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Sion
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
Dự bị
FC Sion
12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet6 Marquinhos Cipriano55 Lorenzo Villa9 Josias Lukembila10 Benjamin Kololli21 Liam Scott Chipperfield29 Théo Berdayes37 Fode Sylla
Ajax
22 Joeri Heerkens26 Maarten Paes2 Lucas Rosa5 Owen Wijndal21 Jofre Torrents36 Dies Janse37 Josip Šutalo24 Jorthy Mokio68 Abdellah Ouazane
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: F. Surdez lập công cho FC Sion (kiến tạo: A. Kabacalman)
Phút 53: J. Brandt lập công cho Ajax
Phút 60: Marcos Leonardo lập công cho Ajax
Phút 72: I. Chouaref ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Sion
Phút 74: T. Arokodare lập công cho Ajax
Phút 87: D. Klaassen lập công cho Ajax (kiến tạo: T. Arokodare)
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)