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    Thống kê trận đấu FC Sion 4-0 Bate Borisov: FC Sion thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 03:09

    FC Sion giành chiến thắng đậm 4-0 trước Bate Borisov. Baltazar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    5'
    W. Boteli
    FC Sion
    38'
    R. Nivokazi — kiến tạo I. Chouaref
    FC Sion
    58'
    Baltazar
    FC Sion
    68'
    T. Berdayes — kiến tạo D. Rrudhani
    FC Sion
    Thẻ phạt
    46'
    M. Sakuta
    Bate Borisov
    72'
    R. Nivokazi
    FC Sion
    86'
    A. Sakhonchik
    Bate Borisov
    Đồ thị diễn biến
    FC SionHT 45'Bate Borisov

    Thống kê trận đấu

    FC SionThống kêBate Borisov
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    17
    Dứt điểm
    5
    7
    Trúng đích
    0
    10
    Phạt góc
    1
    15
    Phạm lỗi
    9
    2
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    FC Sion vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Baltazar
    Baltazar
    FC Sion
    1 bàn
    Winsley Boteli Mokango
    Winsley Boteli Mokango
    FC Sion
    1 bàn
    Rilind Nivokazi
    Rilind Nivokazi
    FC Sion
    1 bàn
    Théo Berdayes
    Théo Berdayes
    FC Sion
    1 bàn
    Donat Rrudhani
    Donat Rrudhani
    FC Sion
    1 kiến tạo · điểm 8.7
    Ylyas Chouaref
    Ylyas Chouaref
    FC Sion
    1 kiến tạo · điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Sion
    8.7
    BaltazarMOTM1 bàn
    8.7
    Donat RrudhaniMOTM1 KT
    7.7
    Jan Kronig
    7.5
    Winsley Boteli Mokango1 bàn
    7.3
    Noé Sow
    7.2
    Ylyas Chouaref1 KT
    7.2
    Rilind Nivokazi1 bàn
    7.2
    Théo Berdayes1 bàn
    6.9
    Anthony Racioppi
    6.7
    Ali Kabacalman
    6.7
    Josias Lukembila
    6.7
    Adrien Llukes
    6.6
    Numa Lavanchy
    6.6
    Nias Hefti
    6.5
    Franck Surdez
    6.3
    Fode Sylla
    Bate Borisov
    7.2
    Pavel Dubovskiy
    6.7
    Danila Sokol
    6.7
    Egor Kress
    6.6
    Kirill Kaplenko
    6.5
    Yaroslav Khramtsevich
    6.3
    Artem Rakhmanov
    6.3
    Nikita Neskoromnyi
    6.3
    Victorien Angban
    6.3
    Luka Đorđević
    6.3
    Vladislav Varaksa
    6.3
    Erick Puerto
    6.3
    Platon Kolosovskiy
    5.9
    Yuri Kovalev
    5.9
    Maksim Sakuta
    5.9
    Ales Sakhonchik
    5.3
    Ivan Mikhnyuk

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Sion
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
    Bate Borisov
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vitali Rogozhkin
    1
    Anthony Racioppi
    14
    Numa Lavanchy
    5
    Noé Sow
    17
    Jan Kronig
    20
    Nias Hefti
    88
    Ali Kabacalman
    8
    Baltazar
    7
    Ylyas Chouaref
    13
    Winsley Boteli Mokango
    19
    Franck Surdez
    33
    Rilind Nivokazi
    16
    Danila Sokol
    17
    Yuri Kovalev
    28
    Ivan Mikhnyuk
    33
    Artem Rakhmanov
    5
    Maksim Sakuta
    25
    Nikita Neskoromnyi
    52
    Egor Kress
    55
    Kirill Kaplenko
    7
    Victorien Angban
    19
    Luka Đorđević
    26
    Vladislav Varaksa
    Dự bị
    FC Sion
    40 Simon Caillet12 Francesco Ruberto6 Marquinhos Cipriano24 Damien Möschinger77 Donat Rrudhani38 Ryan Kessler37 Fode Sylla9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield
    Bate Borisov
    88 Pavel Dubovskiy47 Ales Sakhonchik37 Erick Puerto35 Arseniy Skopets42 Andrey Zhurin18 Platon Kolosovskiy10 Egor Rusakov21 Marat Titov13 Yaroslav Khramtsevich

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: W. Boteli lập công cho FC Sion
    Phút 38: R. Nivokazi lập công cho FC Sion (kiến tạo: I. Chouaref)
    Phút 58: Baltazar lập công cho FC Sion
    Phút 62: A. Kabacalman (FC Sion) sút hỏng phạt đền
    Phút 68: T. Berdayes lập công cho FC Sion (kiến tạo: D. Rrudhani)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FC Sion · 0 thắng1 hòaBate Borisov · 0 thắng
    24/07/2026
    Bate Borisov
    1 - 1
    FC Sion
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Sion
    5 trận gần nhất
    TBHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Bate Borisov
    5 trận gần nhất
    BHH
    3
    Trận
    1-2-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Sion 4-0 Bate Borisov: FC Sion thắng đậm thuyết phục
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