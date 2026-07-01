Thống kê trận đấu FC Sion 4-0 Bate Borisov: FC Sion thắng đậm thuyết phục

FC Sion giành chiến thắng đậm 4-0 trước Bate Borisov. Baltazar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.