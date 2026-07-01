Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
38'
R. Nivokazi — kiến tạo I. Chouaref
FC Sion
68'
T. Berdayes — kiến tạo D. Rrudhani
FC Sion
Thẻ phạt
86'
A. Sakhonchik
Bate Borisov
Đồ thị diễn biến
FC SionHT 45'Bate Borisov
Thống kê trận đấu
FC SionThống kêBate Borisov
FC Sion vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Baltazar
FC Sion
1 bàn
Winsley Boteli Mokango
FC Sion
1 bàn
Rilind Nivokazi
FC Sion
1 bàn
Théo Berdayes
FC Sion
1 bàn
Donat Rrudhani
FC Sion
1 kiến tạo · điểm 8.7
Ylyas Chouaref
FC Sion
1 kiến tạo · điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Sion
8.7
Donat RrudhaniMOTM1 KT
7.5
Winsley Boteli Mokango1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Sion
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
Bate Borisov
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Vitali Rogozhkin
Dự bị
FC Sion
40 Simon Caillet12 Francesco Ruberto6 Marquinhos Cipriano24 Damien Möschinger77 Donat Rrudhani38 Ryan Kessler37 Fode Sylla9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield
Bate Borisov
88 Pavel Dubovskiy47 Ales Sakhonchik37 Erick Puerto35 Arseniy Skopets42 Andrey Zhurin18 Platon Kolosovskiy10 Egor Rusakov21 Marat Titov13 Yaroslav Khramtsevich
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: W. Boteli lập công cho FC Sion
Phút 38: R. Nivokazi lập công cho FC Sion (kiến tạo: I. Chouaref)
Phút 58: Baltazar lập công cho FC Sion
Phút 62: A. Kabacalman (FC Sion) sút hỏng phạt đền
Phút 68: T. Berdayes lập công cho FC Sion (kiến tạo: D. Rrudhani)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FC Sion · 0 thắng1 hòaBate Borisov · 0 thắng
24/07/2026
Bate Borisov
1 - 1
FC Sion
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Sion
5 trận gần nhất
TBHTT
Bate Borisov
5 trận gần nhất
BHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)