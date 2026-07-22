Thống kê trận đấu FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
20'
B. Labeau — kiến tạo F. Fehr
FC Thun
86'
M. Zajc — kiến tạo F. Topic
Dinamo Zagreb
Thẻ phạt
2'
M. Zajc (Holding)
Dinamo Zagreb
63'
M. Lisica (Unsportsmanlike conduct)
Dinamo Zagreb
67'
M. Burki (Holding)
FC Thun
90+1'
F. Fehr (Roughing)
FC Thun
Đồ thị diễn biến
FC ThunHT 45'Dinamo Zagreb
Thống kê trận đấu
FC ThunThống kêDinamo Zagreb
Dinamo Zagreb vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Brighton Labeau
FC Thun
1 bàn
Miha Zajc
Dinamo Zagreb
1 bàn
Fabio Fehr
FC Thun
1 kiến tạo · điểm 9.3
Fran Topić
Dinamo Zagreb
1 kiến tạo · điểm 6.6
Sergi Domínguez
Dinamo Zagreb
Điểm 8
Michael Heule
FC Thun
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Thun
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luca Privitelli Gian
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Kovacevic
Dự bị
FC Thun
13 Nassim Zoukit33 Marc Gutbub25 Tim Spycher5 Nicolas Bürgy37 Lucien Dähler54 Louis Passavant17 Ashvin Balaruban21 Dorian Derbaci52 Adam Ilic
Dinamo Zagreb
11 Arber Hoxha1 Danijel Zagorac33 Ivan Nevistić6 Stjepan Radeljić13 Paul Bismarck Tabinas15 Niko Galešić22 Matteo Pérez Vinlöf80 Lukas Kačavenda41 Sven Šunta
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: B. Labeau lập công cho FC Thun (kiến tạo: F. Fehr)
Phút 86: M. Zajc lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: F. Topic)
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)