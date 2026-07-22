Thống kê trận đấu FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm

FC Thun và Dinamo Zagreb chia điểm với tỷ số 1-1. Fabio Fehr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.