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    Thống kê trận đấu FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân22/07/2026 02:53

    FC Thun và Dinamo Zagreb chia điểm với tỷ số 1-1. Fabio Fehr là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    20'
    B. Labeau — kiến tạo F. Fehr
    FC Thun
    86'
    M. Zajc — kiến tạo F. Topic
    Dinamo Zagreb
    Thẻ phạt
    2'
    M. Zajc (Holding)
    Dinamo Zagreb
    63'
    M. Lisica (Unsportsmanlike conduct)
    Dinamo Zagreb
    67'
    M. Burki (Holding)
    FC Thun
    70'
    J. Roth (Holding)
    FC Thun
    90+1'
    F. Fehr (Roughing)
    FC Thun
    Đồ thị diễn biến
    FC ThunHT 45'Dinamo Zagreb

    Thống kê trận đấu

    FC ThunThống kêDinamo Zagreb
    43%
    Kiểm soát bóng
    57%
    16
    Dứt điểm
    19
    3
    Trúng đích
    6
    9
    Phạt góc
    5
    18
    Phạm lỗi
    13
    3
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    2
    Dinamo Zagreb vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Brighton Labeau
    Brighton Labeau
    FC Thun
    1 bàn
    Miha Zajc
    Miha Zajc
    Dinamo Zagreb
    1 bàn
    Fabio Fehr
    Fabio Fehr
    FC Thun
    1 kiến tạo · điểm 9.3
    Fran Topić
    Fran Topić
    Dinamo Zagreb
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Sergi Domínguez
    Sergi Domínguez
    Dinamo Zagreb
    Điểm 8
    Michael Heule
    Michael Heule
    FC Thun
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Thun
    9.3
    Fabio FehrMOTM1 KT
    7.9
    Michael Heule
    7.7
    Brighton Labeau1 bàn
    7.2
    Nico Maier
    7
    Justin Roth
    7
    Nassim Zoukit
    6.9
    Valmir Matoshi
    6.6
    Niklas Steffen
    6.6
    Christopher Ibayi
    6.3
    Jan Bamert
    6.3
    Marc Gutbub
    6.2
    Marco Bürki
    6.2
    Nils Reichmuth
    6.2
    Nicolas Bürgy
    5.9
    Furkan Dursun
    Dinamo Zagreb
    8
    Sergi Domínguez
    7.6
    Josip Mišić
    7.5
    Scott McKenna
    7.3
    Bruno Goda
    7.3
    Miha Zajc1 bàn
    7.2
    Ivan Filipović
    6.7
    Moris Valinčić
    6.6
    Gabriel Vidović
    6.6
    Mislav Oršić
    6.6
    Fran Topić1 KT
    6.5
    Dion Drena Beljo
    6.3
    Lukas Kačavenda
    6.2
    Arber Hoxha
    6
    Mateo Lisica

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Thun
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luca Privitelli Gian
    Dinamo Zagreb
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Kovacevic
    1
    Niklas Steffen
    47
    Fabio Fehr
    19
    Jan Bamert
    23
    Marco Bürki
    27
    Michael Heule
    70
    Nils Reichmuth
    16
    Justin Roth
    78
    Valmir Matoshi
    30
    Nico Maier
    9
    Furkan Dursun
    96
    Brighton Labeau
    44
    Ivan Filipović
    25
    Moris Valinčić
    36
    Sergi Domínguez
    26
    Scott McKenna
    3
    Bruno Goda
    27
    Josip Mišić
    8
    Miha Zajc
    21
    Mateo Lisica
    10
    Gabriel Vidović
    99
    Mislav Oršić
    9
    Dion Drena Beljo
    Dự bị
    FC Thun
    13 Nassim Zoukit33 Marc Gutbub25 Tim Spycher5 Nicolas Bürgy37 Lucien Dähler54 Louis Passavant17 Ashvin Balaruban21 Dorian Derbaci52 Adam Ilic
    Dinamo Zagreb
    11 Arber Hoxha1 Danijel Zagorac33 Ivan Nevistić6 Stjepan Radeljić13 Paul Bismarck Tabinas15 Niko Galešić22 Matteo Pérez Vinlöf80 Lukas Kačavenda41 Sven Šunta

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: B. Labeau lập công cho FC Thun (kiến tạo: F. Fehr)
    Phút 86: M. Zajc lập công cho Dinamo Zagreb (kiến tạo: F. Topic)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Thun
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Thun 1-1 Dinamo Zagreb: Hai đội chia điểm
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