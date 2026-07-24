Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
14'
Lenny Joseph — kiến tạo Kristoffer Zachariassen
Ferencvárosi
38'
Aske Adelgaard — kiến tạo Sondre Ørjasæter
FC Twente
80'
Lenny Joseph — kiến tạo Callum O'Dowda
Ferencvárosi
Đồ thị diễn biến
FC TwenteHT 45'Ferencvárosi
Thống kê trận đấu
FC TwenteThống kêFerencvárosi
FC Twente kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; FC Twente vượt trội về số cú sút trúng đích (7), nhưng FC Twente lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Lenny Joseph
Ferencvárosi
2 bàn
Aske Adelgaard
FC Twente
1 bàn
Sondre Ørjasæter
FC Twente
1 kiến tạo · điểm 7.14
Callum O'Dowda
Ferencvárosi
1 kiến tạo · điểm 7.13
Kristoffer Zachariassen
Ferencvárosi
1 kiến tạo · điểm 6.64
Thomas van den Belt
FC Twente
Điểm 7.51
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ferencvárosi
7.73
Lenny JosephMOTM2 bàn
6.64
Kristoffer Zachariassen1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
16
Kristoffer Zachariassen
Dự bị
FC Twente
3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink
Ferencvárosi
1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi15 Daniel Arzani19 Franko Kovacevic21 Endre Botka30 Zsombor Gruber47 Callum O'Dowda
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: Lenny Joseph lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen)
Phút 38: Aske Adelgaard lập công cho FC Twente (kiến tạo: Sondre Ørjasæter)
Phút 80: Lenny Joseph lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Callum O'Dowda)
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Twente
5 trận gần nhất
BBHTT
Ferencvárosi
5 trận gần nhất
TTTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)