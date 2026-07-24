Tin mới

    Thống kê trận đấu FC Twente 1-2 Ferencvárosi: Lenny Joseph tỏa sáng, Ferencvárosi giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 02:52

    Ferencvárosi vượt qua FC Twente với tỷ số 2-1. Lenny Joseph là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.73. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    14'
    Lenny Joseph — kiến tạo Kristoffer Zachariassen
    Ferencvárosi
    38'
    Aske Adelgaard — kiến tạo Sondre Ørjasæter
    FC Twente
    80'
    Lenny Joseph — kiến tạo Callum O'Dowda
    Ferencvárosi
    Đồ thị diễn biến
    FC TwenteHT 45'Ferencvárosi

    Thống kê trận đấu

    FC TwenteThống kêFerencvárosi
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    17
    Dứt điểm
    9
    7
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    6
    FC Twente kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; FC Twente vượt trội về số cú sút trúng đích (7), nhưng FC Twente lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Lenny Joseph
    Lenny Joseph
    Ferencvárosi
    2 bàn
    Aske Adelgaard
    Aske Adelgaard
    FC Twente
    1 bàn
    Sondre Ørjasæter
    Sondre Ørjasæter
    FC Twente
    1 kiến tạo · điểm 7.14
    Callum O
    Callum O'Dowda
    Ferencvárosi
    1 kiến tạo · điểm 7.13
    Kristoffer Zachariassen
    Kristoffer Zachariassen
    Ferencvárosi
    1 kiến tạo · điểm 6.64
    Thomas van den Belt
    Thomas van den Belt
    FC Twente
    Điểm 7.51

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FC Twente
    7.54
    Aske Adelgaard1 bàn
    7.51
    Thomas van den Belt
    7.33
    Daan Rots
    7.14
    Sondre Ørjasæter1 KT
    7.1
    Ramiz Zerrouki
    6.83
    Bart van Rooij
    6.79
    Wout Weghorst
    6.69
    Kristian Hlynsson
    6.63
    Stav Lemkin
    6.55
    Mathias Kjølø
    6.43
    Younes Taha
    6.41
    Ruud Nijstad
    6.18
    Lars Unnerstall
    Ferencvárosi
    7.73
    Lenny JosephMOTM2 bàn
    7.43
    Dénes Dibusz
    7.13
    Callum O'Dowda1 KT
    6.9
    Philippe Rommens
    6.87
    Toon Raemaekers
    6.82
    Mariano Gómez
    6.82
    Cadu
    6.65
    Gabi Kanichowsky
    6.64
    Kristoffer Zachariassen1 KT
    6.53
    Bamidele Yusuf
    6.51
    Jonathan Levi
    6.51
    Attila Osváth
    6.42
    Marius Corbu

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Twente
    Sơ đồ 4-2-1-3
    Ferencvárosi
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    23
    Stav Lemkin
    43
    Ruud Nijstad
    29
    Aske Adelgaard
    6
    Ramiz Zerrouki
    20
    Thomas van den Belt
    14
    Kristian Hlynsson
    11
    Daan Rots
    9
    Wout Weghorst
    27
    Sondre Ørjasæter
    90
    Dénes Dibusz
    14
    Attila Osváth
    4
    Mariano Gómez
    28
    Toon Raemaekers
    20
    Cadu
    17
    Marius Corbu
    88
    Philippe Rommens
    36
    Gabi Kanichowsky
    16
    Kristoffer Zachariassen
    75
    Lenny Joseph
    11
    Bamidele Yusuf
    Dự bị
    FC Twente
    3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink
    Ferencvárosi
    1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi15 Daniel Arzani19 Franko Kovacevic21 Endre Botka30 Zsombor Gruber47 Callum O'Dowda

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: Lenny Joseph lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen)
    Phút 38: Aske Adelgaard lập công cho FC Twente (kiến tạo: Sondre Ørjasæter)
    Phút 80: Lenny Joseph lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Callum O'Dowda)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Twente
    5 trận gần nhất
    BBHTT
    Ferencvárosi
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu FC Twente 1-2 Ferencvárosi: Lenny Joseph tỏa sáng, Ferencvárosi giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO