Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
11'
M. Eberhard — kiến tạo D. Schwizer
FC Vaduz
54'
M. Eberhard — kiến tạo D. Schwizer
FC Vaduz
80'
J. Cabrera — kiến tạo L. Berisha
FC Vaduz
89'
D. Sorgic — kiến tạo J. Cabrera
FC Vaduz
Thẻ phạt
18'
B. Sohaib
Atlètic Club d'Escaldes
53'
M. Blasco
Atlètic Club d'Escaldes
63'
J. Barragan
Atlètic Club d'Escaldes
68'
N. Vieira
Atlètic Club d'Escaldes
69'
J. Sanmarful
Atlètic Club d'Escaldes
90+2'
A. Gallego
Atlètic Club d'Escaldes
Đồ thị diễn biến
FC VaduzHT 45'Atlètic Club d'Escaldes
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Vaduz
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Marc Schneider
Atlètic Club d'Escaldes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andres Ibarra
Dự bị
FC Vaduz
39 Dejan Sorgić1 Benjamin Büchel38 Nico Föllmi14 Mischa Beeli27 Niklas Lang29 Malik Sawadogo37 Luca Celentano10 Juan Cabrera17 Julian Stark
Atlètic Club d'Escaldes
25 Mateo Tallarico30 Pacho Cano19 Didi8 Jean Luc22 Aaron Dylan Traore9 Borja Morales Osuna20 Jota
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: M. Eberhard lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
Phút 54: M. Eberhard lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
Phút 80: J. Cabrera lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: L. Berisha)
Phút 89: D. Sorgic lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: J. Cabrera)
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Vaduz
5 trận gần nhất
TTBTT
Atlètic Club d'Escaldes
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)