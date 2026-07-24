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    Thống kê trận đấu FC Vaduz 4-0 Atlètic Club d'Escaldes: FC Vaduz thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 02:24

    FC Vaduz giành chiến thắng đậm 4-0 trước Atlètic Club d'Escaldes. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    11'
    M. Eberhard — kiến tạo D. Schwizer
    FC Vaduz
    54'
    M. Eberhard — kiến tạo D. Schwizer
    FC Vaduz
    80'
    J. Cabrera — kiến tạo L. Berisha
    FC Vaduz
    89'
    D. Sorgic — kiến tạo J. Cabrera
    FC Vaduz
    Thẻ phạt
    18'
    B. Sohaib
    Atlètic Club d'Escaldes
    53'
    M. Blasco
    Atlètic Club d'Escaldes
    63'
    J. Barragan
    Atlètic Club d'Escaldes
    68'
    N. Vieira
    Atlètic Club d'Escaldes
    69'
    J. Sanmarful
    Atlètic Club d'Escaldes
    70'
    J. Stark
    FC Vaduz
    77'
    D. Simani
    FC Vaduz
    90+2'
    A. Gallego
    Atlètic Club d'Escaldes
    Đồ thị diễn biến
    FC VaduzHT 45'Atlètic Club d'Escaldes

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FC Vaduz
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Marc Schneider
    Atlètic Club d'Escaldes
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andres Ibarra
    25
    Leon Schaffran
    4
    Nicolas Hasler
    6
    Denis Simani
    5
    Liridon Berisha
    7
    Dominik Schwizer
    23
    Mats Hammerich
    20
    Luca Mack
    22
    Mischa Eberhard
    11
    Lutfi Dalipi
    24
    Lado Akhalaia
    9
    Marcel Monsberger
    1
    Adriá Fernandez
    49
    Adrià Gallego
    15
    Sergio Rodriguez
    5
    Chinchu
    3
    Marcos Blasco
    14
    Hamza Ryahi
    6
    Emanoel
    11
    David Valero Climent
    17
    Sohaib Boulayoune
    10
    Gemelson Vieira
    7
    Juan Barragan
    Dự bị
    FC Vaduz
    39 Dejan Sorgić1 Benjamin Büchel38 Nico Föllmi14 Mischa Beeli27 Niklas Lang29 Malik Sawadogo37 Luca Celentano10 Juan Cabrera17 Julian Stark
    Atlètic Club d'Escaldes
    25 Mateo Tallarico30 Pacho Cano19 Didi8 Jean Luc22 Aaron Dylan Traore9 Borja Morales Osuna20 Jota

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: M. Eberhard lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
    Phút 54: M. Eberhard lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: D. Schwizer)
    Phút 80: J. Cabrera lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: L. Berisha)
    Phút 89: D. Sorgic lập công cho FC Vaduz (kiến tạo: J. Cabrera)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Vaduz
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Atlètic Club d'Escaldes
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Vaduz 4-0 Atlètic Club d'Escaldes: FC Vaduz thắng đậm thuyết phục
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