Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
29'
A. Gaaei — kiến tạo M. Carrizo
Ajax
80'
J. Heerkens(phản lưới)
FC Volendam
Đồ thị diễn biến
FC VolendamHT 45'Ajax
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: A. Gaaei lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Carrizo)
Phút 35: Marcos Leonardo ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ajax
Phút 80: J. Heerkens phản lưới nhà, FC Volendam được hưởng bàn thắng
Phút 86: E. Schouten (FC Volendam) nhận thẻ đỏ, FC Volendam phải chơi thiếu người
Phút 88: T. Arokodare lập công cho Ajax
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Volendam · 0 thắng2 hòaAjax · 3 thắng
25/03/2026
Ajax
2 - 2
FC Volendam
Hòa
24/01/2026
Ajax
2 - 0
FC Volendam
AJA
30/08/2025
FC Volendam
1 - 1
Ajax
Hòa
05/05/2024
FC Volendam
1 - 4
Ajax
AJA
03/11/2023
Ajax
2 - 0
FC Volendam
AJA
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Volendam
5 trận gần nhất
BTHBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)