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    Thống kê trận đấu FC Volendam 1-3 Ajax: T. Arokodare tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 21:23

    Ajax vượt qua FC Volendam với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    29'
    A. Gaaei — kiến tạo M. Carrizo
    Ajax
    35'
    Marcos Leonardo(pen)
    Ajax
    80'
    J. Heerkens(phản lưới)
    FC Volendam
    88'
    T. Arokodare
    Ajax
    Thẻ phạt
    65'
    E. Schouten
    FC Volendam
    86'
    E. Schouten
    FC Volendam
    86'
    E. Schouten
    FC Volendam
    90+1'
    D. Payne
    FC Volendam
    Đồ thị diễn biến
    FC VolendamHT 45'Ajax

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: A. Gaaei lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Carrizo)
    Phút 35: Marcos Leonardo ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ajax
    Phút 80: J. Heerkens phản lưới nhà, FC Volendam được hưởng bàn thắng
    Phút 86: E. Schouten (FC Volendam) nhận thẻ đỏ, FC Volendam phải chơi thiếu người
    Phút 88: T. Arokodare lập công cho Ajax

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    FC Volendam · 0 thắng2 hòaAjax · 3 thắng
    25/03/2026
    Ajax
    2 - 2
    FC Volendam
    Hòa
    24/01/2026
    Ajax
    2 - 0
    FC Volendam
    AJA
    30/08/2025
    FC Volendam
    1 - 1
    Ajax
    Hòa
    05/05/2024
    FC Volendam
    1 - 4
    Ajax
    AJA
    03/11/2023
    Ajax
    2 - 0
    FC Volendam
    AJA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FC Volendam
    5 trận gần nhất
    BTHBB
    6
    Trận
    2-2-2
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 2.2)
    11
    Thủng lưới
    Ajax
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    8
    Trận
    4-2-2
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 1.5)
    8
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FC Volendam 1-3 Ajax: T. Arokodare tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm
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