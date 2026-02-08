Thống kê trận đấu FC Volendam 1-3 Ajax: T. Arokodare tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm

Ajax vượt qua FC Volendam với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.