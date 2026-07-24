Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
5'
E. Daskevics — kiến tạo H. Ibrahim
Auda
23'
O. Popescu — kiến tạo F. Tanase
FCSB
32'
B. Diedhiou — kiến tạo Y. Traore
Auda
71'
A. Boutoutaou — kiến tạo A. Stoian
FCSB
Thẻ phạt
1'
M. Ouedraogo (Holding)
Auda
Đồ thị diễn biến
FCSBHT 45'Auda
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FCSB
Sơ đồ 4-1-2-3 · HLV Marius Baciu
Auda
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Didier Zanetti
Dự bị
FCSB
2 Valentin Crețu90 Alexandru Stoian22 Mihai Toma13 Matei Popa34 Mihai Udrea4 Ricardo Pădurariu6 Andrei Dăncuş77 Luca Stancu19 David Avram
Auda
10 Wally Fofana6 Ralfs Kragliks7 Andrews Appiah23 Mohamoud Fofana1 Raivo Sturins12 Niks Daniels Aleksandrovs80 Sebastian Aranda46 Jayen Gerold77 Jevgenijs Minins
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: E. Daskevics lập công cho Auda (kiến tạo: H. Ibrahim)
Phút 23: O. Popescu lập công cho FCSB (kiến tạo: F. Tanase)
Phút 32: B. Diedhiou lập công cho Auda (kiến tạo: Y. Traore)
Phút 71: A. Boutoutaou lập công cho FCSB (kiến tạo: A. Stoian)
Phút 94: K. Kone lập công cho Auda
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)