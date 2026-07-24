Thống kê trận đấu FCSB 2-3 Auda: K. Kone tỏa sáng, Auda giành trọn 3 điểm

Auda vượt qua FCSB với tỷ số 3-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.