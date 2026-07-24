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    Thống kê trận đấu FCSB 2-3 Auda: K. Kone tỏa sáng, Auda giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 02:42

    Auda vượt qua FCSB với tỷ số 3-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    5'
    E. Daskevics — kiến tạo H. Ibrahim
    Auda
    23'
    O. Popescu — kiến tạo F. Tanase
    FCSB
    32'
    B. Diedhiou — kiến tạo Y. Traore
    Auda
    71'
    A. Boutoutaou — kiến tạo A. Stoian
    FCSB
    90+4'
    K. Kone
    Auda
    Thẻ phạt
    1'
    M. Ouedraogo (Holding)
    Auda
    27'
    J. Dawa (Roughing)
    FCSB
    44'
    A. Arroyo (Roughing)
    Auda
    79'
    M. Fofana (Roughing)
    Auda
    90+1'
    A. Appiah
    Auda
    Đồ thị diễn biến
    FCSBHT 45'Auda

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FCSB
    Sơ đồ 4-1-2-3 · HLV Marius Baciu
    Auda
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Didier Zanetti
    32
    Ștefan Târnovanu
    97
    Ronny Labonne
    5
    Joyskim Dawa
    3
    André Duarte
    33
    Risto Radunović
    8
    Eddy Gnahoré
    31
    Juri Cisotti
    10
    Florin Tănase
    10
    Aymen Boutoutaou
    9
    Daniel Bîrligea
    7
    Octavian Popescu
    98
    Nils Purins
    2
    Tin Hrvoj
    15
    Moussa Ouedraogo
    18
    Ariel Arroyo
    71
    Oskars Rubenis
    17
    Eduards Daskevics
    20
    Youba Traore
    14
    Hussaini Ibrahim
    25
    Barthelemy Diedhiou
    47
    Kader Kone
    8
    Edvin Bongemba
    Dự bị
    FCSB
    2 Valentin Crețu90 Alexandru Stoian22 Mihai Toma13 Matei Popa34 Mihai Udrea4 Ricardo Pădurariu6 Andrei Dăncuş77 Luca Stancu19 David Avram
    Auda
    10 Wally Fofana6 Ralfs Kragliks7 Andrews Appiah23 Mohamoud Fofana1 Raivo Sturins12 Niks Daniels Aleksandrovs80 Sebastian Aranda46 Jayen Gerold77 Jevgenijs Minins

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: E. Daskevics lập công cho Auda (kiến tạo: H. Ibrahim)
    Phút 23: O. Popescu lập công cho FCSB (kiến tạo: F. Tanase)
    Phút 32: B. Diedhiou lập công cho Auda (kiến tạo: Y. Traore)
    Phút 71: A. Boutoutaou lập công cho FCSB (kiến tạo: A. Stoian)
    Phút 94: K. Kone lập công cho Auda

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FCSB
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Auda
    5 trận gần nhất
    TTHBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FCSB 2-3 Auda: K. Kone tỏa sáng, Auda giành trọn 3 điểm
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