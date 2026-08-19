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    Thống kê trận đấu Fenerbahçe 1-1 Lyon: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn19/08/2026 03:53

    Fenerbahçe và Lyon chia điểm với tỷ số 1-1. Milan Škriniar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    40'
    L. Openda — kiến tạo C. Tolisso
    Lyon
    47'
    M. Greenwood — kiến tạo K. Akturkoglu
    Fenerbahçe
    Thẻ phạt
    37'
    Abner Vinicius (Roughing)
    Lyon
    81'
    N. Kante (Holding)
    Fenerbahçe
    84'
    M. Skriniar (Roughing)
    Fenerbahçe
    Đồ thị diễn biến
    FenerbahçeHT 45'Lyon

    Thống kê trận đấu

    FenerbahçeThống kêLyon
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    11
    Dứt điểm
    11
    5
    Trúng đích
    5
    3
    Phạt góc
    0
    13
    Phạm lỗi
    13
    3
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mason Greenwood
    Mason Greenwood
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Loïs Openda
    Loïs Openda
    Lyon
    1 bàn
    Corentin Tolisso
    Corentin Tolisso
    Lyon
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Kerem Aktürkoğlu
    Kerem Aktürkoğlu
    Fenerbahçe
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Milan Škriniar
    Milan Škriniar
    Fenerbahçe
    Điểm 7.5
    Tyler Morton
    Tyler Morton
    Lyon
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fenerbahçe
    7.5
    Milan ŠkriniarMOTM
    7.5
    Mason GreenwoodMOTM1 bàn
    7.2
    Nathan Aké
    6.9
    N'Golo Kanté
    6.9
    Mattéo Guendouzi
    6.7
    Ederson
    6.7
    Nélson Semedo
    6.7
    Kerem Aktürkoğlu1 KT
    6.7
    Marco Asensio
    6.5
    Talisca
    6.3
    Archie Brown
    6.3
    Dorgeles Nene
    6.3
    Romelu Lukaku
    6.2
    Vedat Muriqi
    Lyon
    7.3
    Tyler Morton
    7.2
    Corentin Tolisso1 KT
    6.9
    Ruben Kluivert
    6.9
    Moussa Niakhaté
    6.9
    Tanner Tessmann
    6.9
    Malick Fofana
    6.9
    Loïs Openda1 bàn
    6.7
    Ainsley Maitland-Niles
    6.7
    Clinton Mata
    6.6
    Kaïl Boudache
    6.5
    Ernest Nuamah
    6.3
    Dominik Greif
    6.3
    Abner Vinícius

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
    Lyon
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca
    31
    Ederson
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    3
    Archie Brown
    91
    N'Golo Kanté
    6
    Mattéo Guendouzi
    11
    Mason Greenwood
    94
    Talisca
    7
    Kerem Aktürkoğlu
    19
    Vedat Muriqi
    1
    Dominik Greif
    98
    Ainsley Maitland-Niles
    21
    Ruben Kluivert
    19
    Moussa Niakhaté
    16
    Abner Vinícius
    6
    Tanner Tessmann
    23
    Tyler Morton
    7
    Ernest Nuamah
    8
    Corentin Tolisso
    11
    Malick Fofana
    17
    Loïs Openda
    Dự bị
    Fenerbahçe
    13 Tarık Çetin75 Kuzey Sapaz14 Yiğit Efe Demir18 Mert Müldür22 Levent Mercan5 İsmail Yüksek10 Marco Asensio17 İrfan Can Kahveci28 Bartuğ Elmaz
    Lyon
    25 Justin Bengui40 Rémy Descamps13 Zachary Athekame20 Felix Bacher22 Clinton Mata2 Mads Bidstrup39 Mathys de Carvalho76 Mohamed Ouédraogo99 Noah Nartey

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: L. Openda lập công cho Lyon (kiến tạo: C. Tolisso)
    Phút 47: M. Greenwood lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: K. Akturkoglu)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Fenerbahçe · 0 thắng1 hòaLyon · 0 thắng
    24/01/2025
    Fenerbahçe
    0 - 0
    Lyon
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fenerbahçe
    5 trận gần nhất
    HBTTH
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.3)
    1
    Thủng lưới
    Lyon
    5 trận gần nhất
    HTBBT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    3J. MickelsJ. MickelsSabah FA2 bàn
    4V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    5V. SimićV. SimićSabah FA2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    3L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    4F. FehrF. FehrFC Thun2 kiến tạo
    5J. MickelsJ. MickelsSabah FA1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Fenerbahçe 1-1 Lyon: Hai đội chia điểm
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