Thống kê trận đấu Fenerbahçe 1-1 Lyon: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
40'
L. Openda — kiến tạo C. Tolisso
Lyon
47'
M. Greenwood — kiến tạo K. Akturkoglu
Fenerbahçe
Thẻ phạt
37'
Abner Vinicius (Roughing)
Lyon
81'
N. Kante (Holding)
Fenerbahçe
84'
M. Skriniar (Roughing)
Fenerbahçe
Đồ thị diễn biến
FenerbahçeHT 45'Lyon
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mason Greenwood
Fenerbahçe
1 bàn
Loïs Openda
Lyon
1 bàn
Corentin Tolisso
Lyon
1 kiến tạo · điểm 7.2
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe
1 kiến tạo · điểm 6.7
Milan Škriniar
Fenerbahçe
Điểm 7.5
Tyler Morton
Lyon
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Fenerbahçe
7.5
Mason GreenwoodMOTM1 bàn
Lyon
6.7
Ainsley Maitland-Niles
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
Lyon
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca
Dự bị
Fenerbahçe
13 Tarık Çetin75 Kuzey Sapaz14 Yiğit Efe Demir18 Mert Müldür22 Levent Mercan5 İsmail Yüksek10 Marco Asensio17 İrfan Can Kahveci28 Bartuğ Elmaz
Lyon
25 Justin Bengui40 Rémy Descamps13 Zachary Athekame20 Felix Bacher22 Clinton Mata2 Mads Bidstrup39 Mathys de Carvalho76 Mohamed Ouédraogo99 Noah Nartey
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: L. Openda lập công cho Lyon (kiến tạo: C. Tolisso)
Phút 47: M. Greenwood lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: K. Akturkoglu)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Fenerbahçe · 0 thắng1 hòaLyon · 0 thắng
24/01/2025
Fenerbahçe
0 - 0
Lyon
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
HBTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)