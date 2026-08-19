Thống kê trận đấu Fenerbahçe 1-1 Lyon: Hai đội chia điểm

Fenerbahçe và Lyon chia điểm với tỷ số 1-1. Milan Škriniar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.