Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
9'
Talisca — kiến tạo K. Akturkoglu
Fenerbahçe
45'
M. Greenwood — kiến tạo M. Asensio
Fenerbahçe
Thẻ phạt
21'
J. Gorenc Stankovic (Roughing)
Sturm Graz
58'
J. Heil (Holding)
Sturm Graz
65'
A. Kayombo (Diving)
Sturm Graz
Đồ thị diễn biến
FenerbahçeHT 45'Sturm Graz
Thống kê trận đấu
FenerbahçeThống kêSturm Graz
Fenerbahçe kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Fenerbahçe vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mason Greenwood
Fenerbahçe
1 bàn
Talisca
Fenerbahçe
1 bàn
Marco Asensio
Fenerbahçe
1 kiến tạo · điểm 7.7
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe
1 kiến tạo · điểm 7.2
Milan Škriniar
Fenerbahçe
Điểm 8.9
Daniil Khudyakov
Sturm Graz
Điểm 7.9
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch
Dự bị
Fenerbahçe
3 Archie Brown31 Ederson4 Çağlar Söyüncü14 Yiğit Efe Demir18 Mert Müldür5 İsmail Yüksek7 Fred17 İrfan Can Kahveci20 Anthony Musaba
Sturm Graz
11 Axel Kayombo15 Gizo Mamageishvili80 Ryan Fosso44 Nelson Weiper32 Christoph Wiener-Pucher22 Ammar Helac21 Petar Petrović23 Arjan Malić27 Luís Balbo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: Talisca lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: K. Akturkoglu)
Phút 45: M. Greenwood lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: M. Asensio)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Fenerbahçe · 1 thắng1 hòaSturm Graz · 0 thắng
04/08/2017
Fenerbahçe
1 - 1
Sturm Graz
Hòa
28/07/2017
Sturm Graz
1 - 2
Fenerbahçe
FEN
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)