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    Thống kê trận đấu Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: M. Greenwood tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 02:59

    Fenerbahçe vượt qua Sturm Graz với tỷ số 2-0. Milan Škriniar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    9'
    Talisca — kiến tạo K. Akturkoglu
    Fenerbahçe
    45'
    M. Greenwood — kiến tạo M. Asensio
    Fenerbahçe
    Thẻ phạt
    21'
    J. Gorenc Stankovic (Roughing)
    Sturm Graz
    58'
    J. Heil (Holding)
    Sturm Graz
    65'
    A. Kayombo (Diving)
    Sturm Graz
    Đồ thị diễn biến
    FenerbahçeHT 45'Sturm Graz

    Thống kê trận đấu

    FenerbahçeThống kêSturm Graz
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    15
    Dứt điểm
    5
    10
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    19
    4
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    8
    Fenerbahçe kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Fenerbahçe vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mason Greenwood
    Mason Greenwood
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Talisca
    Talisca
    Fenerbahçe
    1 bàn
    Marco Asensio
    Marco Asensio
    Fenerbahçe
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Kerem Aktürkoğlu
    Kerem Aktürkoğlu
    Fenerbahçe
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Milan Škriniar
    Milan Škriniar
    Fenerbahçe
    Điểm 8.9
    Daniil Khudyakov
    Daniil Khudyakov
    Sturm Graz
    Điểm 7.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fenerbahçe
    8.9
    Milan ŠkriniarMOTM
    7.7
    Marco Asensio1 KT
    7.3
    Nathan Aké
    7.3
    Mattéo Guendouzi
    7.3
    N'Golo Kanté
    7.3
    Mason Greenwood1 bàn
    7.2
    Kerem Aktürkoğlu1 KT
    7.2
    Talisca1 bàn
    7.2
    Archie Brown
    6.9
    Nélson Semedo
    6.9
    Fred
    6.9
    İrfan Can Kahveci
    6.6
    Mert Günok
    6.6
    Jayden Oosterwolde
    Sturm Graz
    7.9
    Daniil Khudyakov
    7.3
    Gizo Mamageishvili
    7.2
    Jon Gorenc Stanković
    6.7
    Jeyland Mitchell
    6.7
    Ryan Fosso
    6.5
    Emran Soglo
    6.3
    Albert Vallci
    6.3
    Luca Weinhandl
    6.3
    Szymon Włodarczyk
    6.3
    Nelson Weiper
    6.2
    Jurgen Heil
    6.2
    Simon Seidl
    5.9
    Jacob Hödl
    5.9
    Seedy Jatta
    5.6
    Axel Kayombo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fenerbahçe
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ismail Kartal
    Sturm Graz
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch
    34
    Mert Günok
    27
    Nélson Semedo
    37
    Milan Škriniar
    15
    Nathan Aké
    24
    Jayden Oosterwolde
    6
    Mattéo Guendouzi
    91
    N'Golo Kanté
    11
    Mason Greenwood
    10
    Marco Asensio
    9
    Kerem Aktürkoğlu
    94
    Talisca
    53
    Daniil Khudyakov
    28
    Jurgen Heil
    5
    Albert Vallci
    2
    Jeyland Mitchell
    18
    Emran Soglo
    43
    Jacob Hödl
    39
    Luca Weinhandl
    4
    Jon Gorenc Stanković
    19
    Simon Seidl
    17
    Szymon Włodarczyk
    20
    Seedy Jatta
    Dự bị
    Fenerbahçe
    3 Archie Brown31 Ederson4 Çağlar Söyüncü14 Yiğit Efe Demir18 Mert Müldür5 İsmail Yüksek7 Fred17 İrfan Can Kahveci20 Anthony Musaba
    Sturm Graz
    11 Axel Kayombo15 Gizo Mamageishvili80 Ryan Fosso44 Nelson Weiper32 Christoph Wiener-Pucher22 Ammar Helac21 Petar Petrović23 Arjan Malić27 Luís Balbo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: Talisca lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: K. Akturkoglu)
    Phút 45: M. Greenwood lập công cho Fenerbahçe (kiến tạo: M. Asensio)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Fenerbahçe · 1 thắng1 hòaSturm Graz · 0 thắng
    04/08/2017
    Fenerbahçe
    1 - 1
    Sturm Graz
    Hòa
    28/07/2017
    Sturm Graz
    1 - 2
    Fenerbahçe
    FEN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fenerbahçe
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Sturm Graz
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe3 bàn
    2ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    3V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    4B. LabeauB. LabeauFC Thun2 bàn
    5P. WålemarkP. WålemarkLech Poznan2 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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