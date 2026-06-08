Thống kê trận đấu Fenerbahçe 2-0 Sturm Graz: M. Greenwood tỏa sáng, Fenerbahçe giành trọn 3 điểm

Fenerbahçe vượt qua Sturm Graz với tỷ số 2-0. Milan Škriniar là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.