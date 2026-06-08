Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
65'
Marius Corbu — kiến tạo Cadu
Ferencvárosi
Đồ thị diễn biến
FerencvárosiHT 45'Górnik Zabrze
Thống kê trận đấu
FerencvárosiThống kêGórnik Zabrze
Ferencvárosi vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Marius Corbu
Ferencvárosi
1 bàn
Cadu
Ferencvárosi
1 kiến tạo · điểm 6.97
Toon Raemaekers
Ferencvárosi
Điểm 7.48
Gabi Kanichowsky
Ferencvárosi
Điểm 7.43
Mariano Gómez
Ferencvárosi
Điểm 7.4
Attila Osváth
Ferencvárosi
Điểm 7.31
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ferencvárosi
6.83
Kristoffer Zachariassen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
16
Kristoffer Zachariassen
Dự bị
Ferencvárosi
1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré6 Ádám Nagy15 Daniel Arzani18 Á. Bagi24 Kenan Kodro30 Zsombor Gruber32 Aleksandar Cirkovic47 Callum O'Dowda
Górnik Zabrze
2 Patryk Warczak4 Pawel Bochniewicz19 Peter Federico21 Ondrej Zmrzly23 Sondre Liseth28 Bastien Donio29 Wiktor Kania33 Maksym Khlan36 Michal Rakoczy
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 65: Marius Corbu lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Cadu)
Phong độ & thống kê mùa giải
Ferencvárosi
5 trận gần nhất
THTTT
Górnik Zabrze
5 trận gần nhất
BHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)