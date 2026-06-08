Tin mới

    Thống kê trận đấu Ferencvárosi 1-0 Górnik Zabrze: Marius Corbu tỏa sáng, Ferencvárosi giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 03:07

    Ferencvárosi vượt qua Górnik Zabrze với tỷ số 1-0. Marius Corbu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    65'
    Marius Corbu — kiến tạo Cadu
    Ferencvárosi
    Thẻ phạt
    10'
    Josema
    Górnik Zabrze
    Đồ thị diễn biến
    FerencvárosiHT 45'Górnik Zabrze

    Thống kê trận đấu

    FerencvárosiThống kêGórnik Zabrze
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    15
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    1
    2
    Phạt góc
    5
    12
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    Ferencvárosi vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Marius Corbu
    Marius Corbu
    Ferencvárosi
    1 bàn
    Cadu
    Cadu
    Ferencvárosi
    1 kiến tạo · điểm 6.97
    Toon Raemaekers
    Toon Raemaekers
    Ferencvárosi
    Điểm 7.48
    Gabi Kanichowsky
    Gabi Kanichowsky
    Ferencvárosi
    Điểm 7.43
    Mariano Gómez
    Mariano Gómez
    Ferencvárosi
    Điểm 7.4
    Attila Osváth
    Attila Osváth
    Ferencvárosi
    Điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ferencvárosi
    7.7
    Marius CorbuMOTM1 bàn
    7.48
    Toon Raemaekers
    7.43
    Gabi Kanichowsky
    7.4
    Mariano Gómez
    7.31
    Attila Osváth
    6.97
    Cadu1 KT
    6.92
    Bamidele Yusuf
    6.83
    Kristoffer Zachariassen
    6.83
    Dénes Dibusz
    6.76
    Daniel Arzani
    6.72
    Jonathan Levi
    6.69
    Callum O'Dowda
    6.45
    Ádám Nagy
    6.31
    Lenny Joseph
    Górnik Zabrze
    7.29
    Rafał Janicki
    6.97
    Kacper Urbański
    6.93
    Philipp Schulze
    6.79
    Taofeek Ismaheel
    6.76
    Michal Sacek
    6.74
    Lukas Sadilek
    6.73
    Peter Federico
    6.62
    Sondre Liseth
    6.59
    Josema
    6.59
    Bastien Donio
    6.59
    Maximilian Dietz
    6.57
    Erik Prekop
    6.55
    Erik Janza
    6.52
    Yvan Ikia Dimi
    6.51
    Maksym Khlan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ferencvárosi
    Sơ đồ 4-3-3
    Górnik Zabrze
    Sơ đồ 4-3-3
    90
    Dénes Dibusz
    20
    Cadu
    4
    Mariano Gómez
    28
    Toon Raemaekers
    14
    Attila Osváth
    17
    Marius Corbu
    36
    Gabi Kanichowsky
    10
    Jonathan Levi
    16
    Kristoffer Zachariassen
    75
    Lenny Joseph
    11
    Bamidele Yusuf
    1
    Philipp Schulze
    61
    Michal Sacek
    26
    Rafał Janicki
    20
    Josema
    64
    Erik Janza
    18
    Lukas Sadilek
    66
    Maximilian Dietz
    82
    Kacper Urbański
    7
    Yvan Ikia Dimi
    11
    Erik Prekop
    88
    Taofeek Ismaheel
    Dự bị
    Ferencvárosi
    1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré6 Ádám Nagy15 Daniel Arzani18 Á. Bagi24 Kenan Kodro30 Zsombor Gruber32 Aleksandar Cirkovic47 Callum O'Dowda
    Górnik Zabrze
    2 Patryk Warczak4 Pawel Bochniewicz19 Peter Federico21 Ondrej Zmrzly23 Sondre Liseth28 Bastien Donio29 Wiktor Kania33 Maksym Khlan36 Michal Rakoczy

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 65: Marius Corbu lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Cadu)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ferencvárosi
    5 trận gần nhất
    THTTT
    Górnik Zabrze
    5 trận gần nhất
    BHB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Ferencvárosi 1-0 Górnik Zabrze: Marius Corbu tỏa sáng, Ferencvárosi giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO