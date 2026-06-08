Thống kê trận đấu Ferencvárosi 1-0 Górnik Zabrze: Marius Corbu tỏa sáng, Ferencvárosi giành trọn 3 điểm

Ferencvárosi vượt qua Górnik Zabrze với tỷ số 1-0. Marius Corbu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.