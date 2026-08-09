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    Thống kê trận đấu Ferencvárosi 1-2 Real Madrid: Carlos Espí tỏa sáng, Real Madrid giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 01:52

    Real Madrid vượt qua Ferencvárosi với tỷ số 2-1. Arda Güler là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.44. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    41'
    Mario Rivas — kiến tạo Alexis Ciria Flores
    Real Madrid
    49'
    Carlos Espí — kiến tạo Federico Valverde
    Real Madrid
    57'
    Kenan Kodro — kiến tạo Kristoffer Zachariassen
    Ferencvárosi
    Thẻ phạt
    90'
    Szilárd Szabó
    Ferencvárosi
    90+1'
    Trent Alexander-Arnold
    Real Madrid
    Đồ thị diễn biến
    FerencvárosiHT 45'Real Madrid

    Thống kê trận đấu

    FerencvárosiThống kêReal Madrid
    38%
    Kiểm soát bóng
    62%
    12
    Dứt điểm
    17
    2
    Trúng đích
    3
    3
    Phạt góc
    2
    12
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    1
    Real Madrid kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mario Rivas
    Mario Rivas
    Real Madrid
    1 bàn
    Kenan Kodro
    Kenan Kodro
    Ferencvárosi
    1 bàn
    Carlos Espí
    Carlos Espí
    Real Madrid
    1 bàn
    Alexis Ciria
    Alexis Ciria
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 6.98
    Federico Valverde
    Federico Valverde
    Real Madrid
    1 kiến tạo · điểm 6.87
    Kristoffer Zachariassen
    Kristoffer Zachariassen
    Ferencvárosi
    1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ferencvárosi
    6.63
    Philippe Rommens
    6.54
    Zétény Varga
    6.51
    Lenny Joseph
    6.5
    Gabi Kanichowsky
    6.38
    Aleksandar Cirkovic
    6.38
    Dénes Dibusz
    6.37
    Nathan Zohoré
    6.34
    Cadu
    6.32
    Mariano Gómez
    6.24
    Attila Osváth
    6.24
    Daniel Arzani
    Real Madrid
    7.44
    Arda GülerMOTM
    6.98
    Mario Rivas1 bàn
    6.98
    Alexis Ciria1 KT
    6.87
    Federico Valverde1 KT
    6.84
    Joan Martínez
    6.73
    Eduardo Camavinga
    6.67
    Brahim Díaz
    6.63
    Endrick
    6.58
    Álvaro Carreras
    6.52
    Denzel Dumfries
    6.39
    Andriy Lunin

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ferencvárosi
    Sơ đồ
    Real Madrid
    Sơ đồ
    90
    Dénes Dibusz
    14
    Attila Osváth
    4
    Mariano Gómez
    5
    Nathan Zohoré
    20
    Cadu
    36
    Gabi Kanichowsky
    88
    Philippe Rommens
    68
    Zétény Varga
    15
    Daniel Arzani
    32
    Aleksandar Cirkovic
    75
    Lenny Joseph
    13
    Andriy Lunin
    33
    Denzel Dumfries
    27
    Joan Martínez
    36
    Mario Rivas
    18
    Álvaro Carreras
    8
    Federico Valverde
    6
    Eduardo Camavinga
    21
    Brahim Díaz
    15
    Arda Güler
    39
    Alexis Ciria
    29
    Endrick
    Dự bị
    Ferencvárosi
    1 Ádám Varga6 Ádám Nagy8 Naby Keïta10 Jonathan Levi11 Bamidele Yusuf16 Kristoffer Zachariassen17 Marius Corbu18 Á. Bagi24 Kenan Kodro
    Real Madrid
    7 Vinicius Junior12 Trent Alexander-Arnold22 Antonio Rüdiger24 Dean Huijsen26 Sergio Mestre28 Lamini Fati31 Bernardo Silva32 Jorge Cestero Sancho34 Javi Navarro

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 41: Mario Rivas lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Alexis Ciria Flores)
    Phút 49: Carlos Espí lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Federico Valverde)
    Phút 57: Kenan Kodro lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ferencvárosi
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    Real Madrid
    5 trận gần nhất
    THTTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ferencvárosi 1-2 Real Madrid: Carlos Espí tỏa sáng, Real Madrid giành trọn 3 điểm
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