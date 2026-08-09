Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
41'
Mario Rivas — kiến tạo Alexis Ciria Flores
Real Madrid
49'
Carlos Espí — kiến tạo Federico Valverde
Real Madrid
57'
Kenan Kodro — kiến tạo Kristoffer Zachariassen
Ferencvárosi
Thẻ phạt
90'
Szilárd Szabó
Ferencvárosi
90+1'
Trent Alexander-Arnold
Real Madrid
Đồ thị diễn biến
FerencvárosiHT 45'Real Madrid
Thống kê trận đấu
FerencvárosiThống kêReal Madrid
Real Madrid kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mario Rivas
Real Madrid
1 bàn
Kenan Kodro
Ferencvárosi
1 bàn
Carlos Espí
Real Madrid
1 bàn
Alexis Ciria
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 6.98
Federico Valverde
Real Madrid
1 kiến tạo · điểm 6.87
Kristoffer Zachariassen
Ferencvárosi
1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Real Madrid
6.87
Federico Valverde1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Ferencvárosi
1 Ádám Varga6 Ádám Nagy8 Naby Keïta10 Jonathan Levi11 Bamidele Yusuf16 Kristoffer Zachariassen17 Marius Corbu18 Á. Bagi24 Kenan Kodro
Real Madrid
7 Vinicius Junior12 Trent Alexander-Arnold22 Antonio Rüdiger24 Dean Huijsen26 Sergio Mestre28 Lamini Fati31 Bernardo Silva32 Jorge Cestero Sancho34 Javi Navarro
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 41: Mario Rivas lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Alexis Ciria Flores)
Phút 49: Carlos Espí lập công cho Real Madrid (kiến tạo: Federico Valverde)
Phút 57: Kenan Kodro lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen)
Phong độ & thống kê mùa giải
Ferencvárosi
5 trận gần nhất
BTHTT
Real Madrid
5 trận gần nhất
THTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)