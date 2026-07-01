Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
22'
Toon Raemaekers(pen)
Ferencvárosi
50'
Lenny Joseph — kiến tạo Kristoffer Zachariassen
Ferencvárosi
82'
Wout Weghorst — kiến tạo Marko Pjaca
FC Twente
86'
Lucas Vennegoor of Hesselink — kiến tạo Bart van Rooij
FC Twente
Thẻ phạt
36'
Philippe Rommens
Ferencvárosi
58'
Thomas van den Belt
FC Twente
Đồ thị diễn biến
FerencvárosiHT 45'FC Twente
Thống kê trận đấu
FerencvárosiThống kêFC Twente
FC Twente kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Toon Raemaekers
Ferencvárosi
1 bàn
Wout Weghorst
FC Twente
1 bàn
Lucas Vennegoor of Hesselink
FC Twente
1 bàn
Lenny Joseph
Ferencvárosi
1 bàn
Bart van Rooij
FC Twente
1 kiến tạo · điểm 7.5
Marko Pjaca
FC Twente
1 kiến tạo · điểm 7.05
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ferencvárosi
7.65
Toon RaemaekersMOTM1 bàn
6.53
Kristoffer Zachariassen1 KT
FC Twente
7.22
Lucas Vennegoor of Hesselink1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
16
Kristoffer Zachariassen
Dự bị
Ferencvárosi
1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi11 Bamidele Yusuf15 Daniel Arzani18 Á. Bagi21 Endre Botka30 Zsombor Gruber
FC Twente
3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: Toon Raemaekers ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ferencvárosi
Phút 36: Philippe Rommens (Ferencvárosi) nhận thẻ đỏ, Ferencvárosi phải chơi thiếu người
Phút 50: Lenny Joseph lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen)
Phút 82: Wout Weghorst lập công cho FC Twente (kiến tạo: Marko Pjaca)
Phút 86: Lucas Vennegoor of Hesselink lập công cho FC Twente (kiến tạo: Bart van Rooij)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ferencvárosi · 1 thắng0 hòaFC Twente · 0 thắng
24/07/2026
FC Twente
1 - 2
Ferencvárosi
FER
Phong độ & thống kê mùa giải
Ferencvárosi
5 trận gần nhất
HTTTT
FC Twente
5 trận gần nhất
HTBBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)