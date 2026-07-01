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    Thống kê trận đấu Ferencvárosi 2-2 FC Twente: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn31/07/2026 03:25

    Ferencvárosi và FC Twente chia điểm với tỷ số 2-2. Toon Raemaekers là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.65. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    22'
    Toon Raemaekers(pen)
    Ferencvárosi
    50'
    Lenny Joseph — kiến tạo Kristoffer Zachariassen
    Ferencvárosi
    82'
    Wout Weghorst — kiến tạo Marko Pjaca
    FC Twente
    86'
    Lucas Vennegoor of Hesselink — kiến tạo Bart van Rooij
    FC Twente
    Thẻ phạt
    36'
    Philippe Rommens
    Ferencvárosi
    58'
    Thomas van den Belt
    FC Twente
    58'
    Cadu
    Ferencvárosi
    61'
    Stav Lemkin
    FC Twente
    88'
    Younes Taha
    FC Twente
    Đồ thị diễn biến
    FerencvárosiHT 45'FC Twente

    Thống kê trận đấu

    FerencvárosiThống kêFC Twente
    32%
    Kiểm soát bóng
    68%
    5
    Dứt điểm
    21
    3
    Trúng đích
    4
    2
    Phạt góc
    8
    10
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    1
    FC Twente kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Toon Raemaekers
    Toon Raemaekers
    Ferencvárosi
    1 bàn
    Wout Weghorst
    Wout Weghorst
    FC Twente
    1 bàn
    Lucas Vennegoor of Hesselink
    Lucas Vennegoor of Hesselink
    FC Twente
    1 bàn
    Lenny Joseph
    Lenny Joseph
    Ferencvárosi
    1 bàn
    Bart van Rooij
    Bart van Rooij
    FC Twente
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Marko Pjaca
    Marko Pjaca
    FC Twente
    1 kiến tạo · điểm 7.05

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ferencvárosi
    7.65
    Toon RaemaekersMOTM1 bàn
    7.18
    Lenny Joseph1 bàn
    6.74
    Cadu
    6.73
    Philippe Rommens
    6.7
    Marius Corbu
    6.67
    Dénes Dibusz
    6.62
    Mariano Gómez
    6.62
    Gabi Kanichowsky
    6.58
    Callum O'Dowda
    6.56
    Bamidele Yusuf
    6.53
    Kristoffer Zachariassen1 KT
    6.49
    Attila Osváth
    6.29
    Nathan Zohoré
    FC Twente
    7.5
    Bart van Rooij1 KT
    7.45
    Wout Weghorst1 bàn
    7.24
    Ramiz Zerrouki
    7.22
    Lucas Vennegoor of Hesselink1 bàn
    7.08
    Younes Taha
    7.05
    Marko Pjaca1 KT
    6.89
    Daouda Weidmann
    6.88
    Thomas van den Belt
    6.82
    Ruud Nijstad
    6.79
    Sam Lammers
    6.56
    Sondre Ørjasæter
    6.47
    Aske Adelgaard
    6.45
    Stav Lemkin
    6.42
    Daan Rots
    6.38
    Kristian Hlynsson
    6.19
    Lars Unnerstall

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ferencvárosi
    Sơ đồ 4-3-3
    FC Twente
    Sơ đồ 4-3-3
    90
    Dénes Dibusz
    14
    Attila Osváth
    4
    Mariano Gómez
    28
    Toon Raemaekers
    20
    Cadu
    88
    Philippe Rommens
    36
    Gabi Kanichowsky
    17
    Marius Corbu
    16
    Kristoffer Zachariassen
    75
    Lenny Joseph
    47
    Callum O'Dowda
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    23
    Stav Lemkin
    43
    Ruud Nijstad
    29
    Aske Adelgaard
    6
    Ramiz Zerrouki
    14
    Kristian Hlynsson
    20
    Thomas van den Belt
    11
    Daan Rots
    9
    Wout Weghorst
    27
    Sondre Ørjasæter
    Dự bị
    Ferencvárosi
    1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi11 Bamidele Yusuf15 Daniel Arzani18 Á. Bagi21 Endre Botka30 Zsombor Gruber
    FC Twente
    3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: Toon Raemaekers ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ferencvárosi
    Phút 36: Philippe Rommens (Ferencvárosi) nhận thẻ đỏ, Ferencvárosi phải chơi thiếu người
    Phút 50: Lenny Joseph lập công cho Ferencvárosi (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen)
    Phút 82: Wout Weghorst lập công cho FC Twente (kiến tạo: Marko Pjaca)
    Phút 86: Lucas Vennegoor of Hesselink lập công cho FC Twente (kiến tạo: Bart van Rooij)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Ferencvárosi · 1 thắng0 hòaFC Twente · 0 thắng
    24/07/2026
    FC Twente
    1 - 2
    Ferencvárosi
    FER

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ferencvárosi
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    FC Twente
    5 trận gần nhất
    HTBBH
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ferencvárosi 2-2 FC Twente: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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