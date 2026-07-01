Thống kê trận đấu Ferencvárosi 2-2 FC Twente: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Ferencvárosi và FC Twente chia điểm với tỷ số 2-2. Toon Raemaekers là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.65. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.