Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
27'
L. Joseph — kiến tạo K. Zachariassen
Ferencvarosi TC
34'
K. Zachariassen — kiến tạo Cadu
Ferencvarosi TC
71'
Z. Gruber — kiến tạo Cadu
Ferencvarosi TC
Thẻ phạt
9'
K. Szucs (Tripping)
Vojvodina
68'
Cadu (Holding)
Ferencvarosi TC
81'
I. Djakovac (Tripping)
Vojvodina
88'
N. Keita (Tripping)
Ferencvarosi TC
Đồ thị diễn biến
Ferencvarosi TCHT 45'Vojvodina
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: K. Szucs (Vojvodina) nhận thẻ đỏ, Vojvodina phải chơi thiếu người
Phút 27: L. Joseph lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: K. Zachariassen)
Phút 34: K. Zachariassen lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: Cadu)
Phút 71: Z. Gruber lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: Cadu)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ferencvarosi TC · 1 thắng0 hòaVojvodina · 0 thắng
10/07/2026
Vojvodina
1 - 2
Ferencvarosi TC
FT
Phong độ & thống kê mùa giải
Ferencvarosi TC
5 trận gần nhất
TTTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)