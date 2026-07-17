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    Thống kê trận đấu Ferencvarosi TC 3-0 Vojvodina: Ferencvarosi TC thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân17/07/2026 03:06

    Ferencvarosi TC giành chiến thắng đậm 3-0 trước Vojvodina. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    27'
    L. Joseph — kiến tạo K. Zachariassen
    Ferencvarosi TC
    34'
    K. Zachariassen — kiến tạo Cadu
    Ferencvarosi TC
    71'
    Z. Gruber — kiến tạo Cadu
    Ferencvarosi TC
    Thẻ phạt
    9'
    K. Szucs (Tripping)
    Vojvodina
    62'
    M. Tanjga
    Vojvodina
    68'
    Cadu (Holding)
    Ferencvarosi TC
    81'
    I. Djakovac (Tripping)
    Vojvodina
    88'
    N. Keita (Tripping)
    Ferencvarosi TC
    Đồ thị diễn biến
    Ferencvarosi TCHT 45'Vojvodina

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: K. Szucs (Vojvodina) nhận thẻ đỏ, Vojvodina phải chơi thiếu người
    Phút 27: L. Joseph lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: K. Zachariassen)
    Phút 34: K. Zachariassen lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: Cadu)
    Phút 71: Z. Gruber lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: Cadu)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Ferencvarosi TC · 1 thắng0 hòaVojvodina · 0 thắng
    10/07/2026
    Vojvodina
    1 - 2
    Ferencvarosi TC
    FT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ferencvarosi TC
    5 trận gần nhất
    TTTHT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ferencvarosi TC 3-0 Vojvodina: Ferencvarosi TC thắng đậm thuyết phục
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