Ferencvarosi TC giành chiến thắng đậm 3-0 trước Vojvodina. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 9: K. Szucs (Vojvodina) nhận thẻ đỏ, Vojvodina phải chơi thiếu người

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)