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    Thống kê trận đấu Feyenoord 2-1 Atalanta: Feyenoord giành chiến thắng chung cuộc

    Đại Ngàn02/08/2026 22:05

    Feyenoord vượt qua Atalanta với tỷ số 2-1. Jeremiah St. Juste là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.64. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Thống kê trận đấu

    FeyenoordThống kêAtalanta
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    12
    Dứt điểm
    6
    2
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    0
    Feyenoord kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nikola Krstović
    Nikola Krstović
    Atalanta
    1 bàn
    Shaqueel van Persie
    Shaqueel van Persie
    Feyenoord
    1 bàn
    Ayase Ueda
    Ayase Ueda
    Feyenoord
    1 bàn
    Giorgio Scalvini
    Giorgio Scalvini
    Atalanta
    1 kiến tạo · điểm 6.94
    Jeremiah St. Juste
    Jeremiah St. Juste
    Feyenoord
    Điểm 7.64
    Gjivai Zechiël
    Gjivai Zechiël
    Feyenoord
    Điểm 7.23

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Feyenoord
    7.64
    Jeremiah St. JusteMOTM
    7.3
    Shaqueel van Persie1 bàn
    7.23
    Gjivai Zechiël
    7.22
    Ayase Ueda1 bàn
    7.1
    Gaoussou Diarra
    6.93
    Givairo Read
    6.87
    Tjark Ernst
    6.74
    Thijs Kraaijeveld
    6.72
    Luciano Valente
    6.68
    Charles Vanhoutte
    6.62
    Sem Steijn
    6.54
    Nacho Ferri
    6.5
    Tsuyoshi Watanabe
    6.46
    Jivayno Zinhagel
    6.43
    Oussama Targhalline
    6.42
    Jordan Lotomba
    6.25
    Mika Mármol
    6.01
    Anis Hadj Moussa
    Atalanta
    7.39
    Nikola Krstović1 bàn
    6.94
    Giorgio Scalvini1 KT
    6.86
    Berat Djimsiti
    6.82
    Davide Zappacosta
    6.78
    Raoul Bellanova
    6.76
    Odilon Kossounou
    6.72
    Honest Ahanor
    6.64
    Gianluca Gaetano
    6.55
    Giacomo Raspadori
    6.53
    Mario Pašalić
    6.52
    Marco Carnesecchi
    6.51
    Kamaldeen Sulemana
    6.48
    Éderson
    6.47
    Lorenzo Bernasconi
    6.45
    Marten de Roon
    6.45
    Nicola Zalewski
    6.44
    Ibrahim Sulemana
    6.44
    Lazar Samardžić
    6.42
    Marco Sportiello
    6.4
    Daniel Maldini
    6.4
    Sead Kolasinac
    6.18
    Gianluca Scamacca

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Feyenoord
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Atalanta
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Tjark Ernst
    26
    Givairo Read
    4
    Tsuyoshi Watanabe
    8
    Jeremiah St. Juste
    35
    Mika Mármol
    25
    Gjivai Zechiël
    34
    Charles Vanhoutte
    23
    Anis Hadj Moussa
    10
    Luciano Valente
    27
    Gaoussou Diarra
    9
    Ayase Ueda
    29
    Marco Carnesecchi
    42
    Giorgio Scalvini
    19
    Berat Djimsiti
    69
    Honest Ahanor
    77
    Davide Zappacosta
    70
    Gianluca Gaetano
    13
    Éderson
    10
    Lazar Samardžić
    7
    Kamaldeen Sulemana
    18
    Giacomo Raspadori
    90
    Nikola Krstović
    Dự bị
    Feyenoord
    11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn17 Casper Tengstedt19 Nacho Ferri20 Mats Deijl21 Anel Ahmedhodzic24 Thijs Kraaijeveld28 Oussama Targhalline30 Jordan Lotomba
    Atalanta
    3 Odilon Kossounou6 Ibrahim Sulemana8 Mario Pašalić9 Gianluca Scamacca11 Daniel Maldini15 Marten de Roon16 Raoul Bellanova23 Sead Kolasinac40 Relja Obric

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Feyenoord
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    Atalanta
    5 trận gần nhất
    BTHBT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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