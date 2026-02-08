Thống kê trận đấu
FeyenoordThống kêAtalanta
Feyenoord kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nikola Krstović
Atalanta
1 bàn
Shaqueel van Persie
Feyenoord
1 bàn
Ayase Ueda
Feyenoord
1 bàn
Giorgio Scalvini
Atalanta
1 kiến tạo · điểm 6.94
Jeremiah St. Juste
Feyenoord
Điểm 7.64
Gjivai Zechiël
Feyenoord
Điểm 7.23
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Feyenoord
7.64
Jeremiah St. JusteMOTM
7.3
Shaqueel van Persie1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Feyenoord
11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn17 Casper Tengstedt19 Nacho Ferri20 Mats Deijl21 Anel Ahmedhodzic24 Thijs Kraaijeveld28 Oussama Targhalline30 Jordan Lotomba
Atalanta
3 Odilon Kossounou6 Ibrahim Sulemana8 Mario Pašalić9 Gianluca Scamacca11 Daniel Maldini15 Marten de Roon16 Raoul Bellanova23 Sead Kolasinac40 Relja Obric
Phong độ & thống kê mùa giải
Feyenoord
5 trận gần nhất
TTTTT
Atalanta
5 trận gần nhất
BTHBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)