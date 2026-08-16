Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
32'
G. Zechiel — kiến tạo A. Ueda
Feyenoord
38'
A. Ueda — kiến tạo A. Hadj Moussa
Feyenoord
63'
E. Flataker — kiến tạo E. Linthorst
GO Ahead Eagles
80'
S. I. Sigurdarson
GO Ahead Eagles
Đồ thị diễn biến
FeyenoordHT 45'GO Ahead Eagles
Thống kê trận đấu
FeyenoordThống kêGO Ahead Eagles
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ayase Ueda
Feyenoord
1 bàn · 1 kiến tạo
Stefán Ingi Sigurðarson
GO Ahead Eagles
1 bàn
Gjivai Zechiël
Feyenoord
1 bàn
Søren Tengstedt
GO Ahead Eagles
1 bàn
Anis Hadj Moussa
Feyenoord
1 kiến tạo · điểm 8.9
Evert Linthorst
GO Ahead Eagles
1 kiến tạo · điểm 6.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Feyenoord
8.9
Anis Hadj MoussaMOTM1 KT
7.3
Ayase Ueda1 bàn · 1 KT
GO Ahead Eagles
7.7
Stefán Ingi Sigurðarson1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Feyenoord
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giovanni van Bronckhorst
GO Ahead Eagles
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joseph Oosting
Dự bị
Feyenoord
39 Liam Bossin32 Tijme Wessels30 Jordan Lotomba20 Mats Deijl24 Thijs Kraaijeveld22 Tobias van den Elshout28 Oussama Targhalline11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn
GO Ahead Eagles
33 Nando Verdoni22 Nick Marsman31 Dani Tijman20 Eus Waayers6 Calvin Twigt9 Stefán Ingi Sigurðarson11 Oskar Siira Sivertsen32 Ofosu Boakye18 Richonell Margaret
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: G. Zechiel lập công cho Feyenoord (kiến tạo: A. Ueda)
Phút 38: A. Ueda lập công cho Feyenoord (kiến tạo: A. Hadj Moussa)
Phút 63: E. Flataker lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: E. Linthorst)
Phút 80: S. I. Sigurdarson lập công cho GO Ahead Eagles
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Feyenoord · 4 thắng0 hòaGO Ahead Eagles · 1 thắng
15/02/2026
Feyenoord
1 - 0
GO Ahead Eagles
FEY
10/11/2025
GO Ahead Eagles
2 - 1
Feyenoord
GAE
30/03/2025
Feyenoord
3 - 2
GO Ahead Eagles
FEY
20/10/2024
GO Ahead Eagles
1 - 5
Feyenoord
FEY
26/04/2024
GO Ahead Eagles
1 - 3
Feyenoord
FEY
Phong độ & thống kê mùa giải
Feyenoord
5 trận gần nhất
HTTTT
GO Ahead Eagles
5 trận gần nhất
HTTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|AZ Alkmaar
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|Groningen
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|TT
|3
|Fortuna Sittard
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|TH
|4
|PSV Eindhoven
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|5
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|6
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|7
|Heerenveen
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|8
|Feyenoord
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|9
|Excelsior
|2
|1
|0
|1
|+3
|3
|BT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)