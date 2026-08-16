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    Thống kê trận đấu Feyenoord 2-2 GO Ahead Eagles: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn16/08/2026 21:25

    Feyenoord và GO Ahead Eagles chia điểm với tỷ số 2-2. Anis Hadj Moussa là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    32'
    G. Zechiel — kiến tạo A. Ueda
    Feyenoord
    38'
    A. Ueda — kiến tạo A. Hadj Moussa
    Feyenoord
    63'
    E. Flataker — kiến tạo E. Linthorst
    GO Ahead Eagles
    80'
    S. I. Sigurdarson
    GO Ahead Eagles
    Đồ thị diễn biến
    FeyenoordHT 45'GO Ahead Eagles

    Thống kê trận đấu

    FeyenoordThống kêGO Ahead Eagles
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    25
    Dứt điểm
    14
    6
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    6
    3
    Phạm lỗi
    7
    2
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ayase Ueda
    Ayase Ueda
    Feyenoord
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Stefán Ingi Sigurðarson
    Stefán Ingi Sigurðarson
    GO Ahead Eagles
    1 bàn
    Gjivai Zechiël
    Gjivai Zechiël
    Feyenoord
    1 bàn
    Søren Tengstedt
    Søren Tengstedt
    GO Ahead Eagles
    1 bàn
    Anis Hadj Moussa
    Anis Hadj Moussa
    Feyenoord
    1 kiến tạo · điểm 8.9
    Evert Linthorst
    Evert Linthorst
    GO Ahead Eagles
    1 kiến tạo · điểm 6.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Feyenoord
    8.9
    Anis Hadj MoussaMOTM1 KT
    7.9
    Luciano Valente
    7.3
    Gjivai Zechiël1 bàn
    7.3
    Ayase Ueda1 bàn · 1 KT
    7.2
    Tjark Ernst
    7.2
    Charles Vanhoutte
    6.9
    Gonçalo Borges
    6.7
    Tsuyoshi Watanabe
    6.7
    Mika Mármol
    6.6
    Gaoussou Diarra
    6.6
    Sem Steijn
    6.5
    Thijs Kraaijeveld
    6.5
    Jordan Lotomba
    6.3
    Jeremiah St Juste
    6.2
    Givairo Read
    GO Ahead Eagles
    7.7
    Stefán Ingi Sigurðarson1 bàn
    7.3
    Joris Kramer
    7.3
    Søren Tengstedt1 bàn
    7.2
    Giovanni van Zwam
    6.7
    Richonell Margaret
    6.6
    Evert Linthorst1 KT
    6.5
    Yassir Rahmouni
    6.5
    Calvin Twigt
    6.3
    Kjetil Haug
    6.3
    Dean James
    6.3
    Mathis Suray
    6.3
    Erik Flataker
    6.3
    Thibo Baeten
    6.3
    Oskar Siira Sivertsen
    6
    Victor Edvardsen
    5.6
    Alfons Sampsted

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Feyenoord
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giovanni van Bronckhorst
    GO Ahead Eagles
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joseph Oosting
    1
    Tjark Ernst
    26
    Givairo Read
    4
    Tsuyoshi Watanabe
    6
    Jeremiah St Juste
    35
    Mika Mármol
    8
    Gjivai Zechiël
    34
    Charles Vanhoutte
    10
    Luciano Valente
    23
    Anis Hadj Moussa
    9
    Ayase Ueda
    27
    Gaoussou Diarra
    1
    Kjetil Haug
    2
    Alfons Sampsted
    25
    Giovanni van Zwam
    4
    Joris Kramer
    5
    Dean James
    8
    Evert Linthorst
    34
    Yassir Rahmouni
    10
    Søren Tengstedt
    16
    Victor Edvardsen
    17
    Mathis Suray
    29
    Erik Flataker
    Dự bị
    Feyenoord
    39 Liam Bossin32 Tijme Wessels30 Jordan Lotomba20 Mats Deijl24 Thijs Kraaijeveld22 Tobias van den Elshout28 Oussama Targhalline11 Gonçalo Borges14 Sem Steijn
    GO Ahead Eagles
    33 Nando Verdoni22 Nick Marsman31 Dani Tijman20 Eus Waayers6 Calvin Twigt9 Stefán Ingi Sigurðarson11 Oskar Siira Sivertsen32 Ofosu Boakye18 Richonell Margaret

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: G. Zechiel lập công cho Feyenoord (kiến tạo: A. Ueda)
    Phút 38: A. Ueda lập công cho Feyenoord (kiến tạo: A. Hadj Moussa)
    Phút 63: E. Flataker lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: E. Linthorst)
    Phút 80: S. I. Sigurdarson lập công cho GO Ahead Eagles

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Feyenoord · 4 thắng0 hòaGO Ahead Eagles · 1 thắng
    15/02/2026
    Feyenoord
    1 - 0
    GO Ahead Eagles
    FEY
    10/11/2025
    GO Ahead Eagles
    2 - 1
    Feyenoord
    GAE
    30/03/2025
    Feyenoord
    3 - 2
    GO Ahead Eagles
    FEY
    20/10/2024
    GO Ahead Eagles
    1 - 5
    Feyenoord
    FEY
    26/04/2024
    GO Ahead Eagles
    1 - 3
    Feyenoord
    FEY

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Feyenoord
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    GO Ahead Eagles
    5 trận gần nhất
    HTTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1AZ Alkmaar2200+56TT
    2Groningen2200+46TT
    3Fortuna Sittard2110+24TH
    4PSV Eindhoven2110+14TH
    5GO Ahead Eagles1100+33T
    6Ajax1100+23T
    7Heerenveen1100+13T
    8Feyenoord1100+13T
    9Excelsior2101+33BT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. SierhuisK. SierhuisNEC Nijmegen2 bàn
    2N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    4N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 bàn
    5T. CheryT. CheryNEC Nijmegen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1I. YegoianI. YegoianExcelsior2 kiến tạo
    2K. SmitK. SmitAZ Alkmaar2 kiến tạo
    3S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    4M. ChávezM. ChávezAZ Alkmaar2 kiến tạo
    5M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Feyenoord 2-2 GO Ahead Eagles: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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