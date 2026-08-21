FK Crvena Zvezda giành chiến thắng đậm 3-0 trước Plzen. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 89: A. Katai ghi bàn trên chấm phạt đền cho FK Crvena Zvezda

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)