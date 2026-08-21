Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
36'
M. Ivanic — kiến tạo T. Elsnik
FK Crvena Zvezda
53'
M. Ivanic — kiến tạo T. Elsnik
FK Crvena Zvezda
89'
A. Katai(pen)
FK Crvena Zvezda
Thẻ phạt
31'
Seol Young-Woo (Holding)
FK Crvena Zvezda
45+3'
C. Souare (Tripping)
Plzen
77'
P. Hrosovsky (Holding)
Plzen
81'
V. Kostov (Tripping)
FK Crvena Zvezda
Đồ thị diễn biến
FK Crvena ZvezdaHT 45'Plzen
Thống kê trận đấu
FK Crvena ZvezdaThống kêPlzen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Crvena Zvezda
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Riera
Plzen
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Martin Hysky
70
Muhammed-Cham Saračević
Dự bị
FK Crvena Zvezda
50 Savo Radanović77 Ivan Guteša5 Rodrigão30 Franklin Tebo45 Stefan Gudelj6 Mahmudu Bajo10 Aleksandar Katai37 Vladimir Lučić60 Matej Gaštarov
Plzen
1 Dominik Ťapaj5 Karel Spáčil9 Denis Višinský12 Alexandr Sojka20 Jiří Panoš36 Stefan Pirgić66 Sebastian Boháč7 Salim Fago Lawal10 Mohamed Toure
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 36: M. Ivanic lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: T. Elsnik)
Phút 53: M. Ivanic lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: T. Elsnik)
Phút 89: A. Katai ghi bàn trên chấm phạt đền cho FK Crvena Zvezda
Phong độ & thống kê mùa giải
Plzen
5 trận gần nhất
BTHHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)