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    Thống kê trận đấu FK Crvena Zvezda 3-0 Plzen: A. Katai tỏa sáng, FK Crvena Zvezda giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 02:59

    FK Crvena Zvezda giành chiến thắng đậm 3-0 trước Plzen. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    36'
    M. Ivanic — kiến tạo T. Elsnik
    FK Crvena Zvezda
    53'
    M. Ivanic — kiến tạo T. Elsnik
    FK Crvena Zvezda
    89'
    A. Katai(pen)
    FK Crvena Zvezda
    Thẻ phạt
    31'
    Seol Young-Woo (Holding)
    FK Crvena Zvezda
    45+3'
    C. Souare (Tripping)
    Plzen
    77'
    P. Hrosovsky (Holding)
    Plzen
    81'
    V. Kostov (Tripping)
    FK Crvena Zvezda
    84'
    S. Dweh (Roughing)
    Plzen
    88'
    K. Spacil (Holding)
    Plzen
    Đồ thị diễn biến
    FK Crvena ZvezdaHT 45'Plzen

    Thống kê trận đấu

    FK Crvena ZvezdaThống kêPlzen
    0%
    Kiểm soát bóng
    0%
    1
    Trúng đích
    3
    0
    Phạt góc
    1
    3
    Phạm lỗi
    1
    1
    Việt vị
    0

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Crvena Zvezda
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Albert Riera
    Plzen
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Martin Hysky
    1
    Matheus
    66
    Young-woo Seol
    32
    Derrick Luckassen
    13
    Miloš Veljković
    21
    Timi Max Elšnik
    4
    Mirko Ivanić
    33
    Rade Krunić
    22
    Vasilije Kostov
    14
    Osman Bukari
    7
    Marko Arnautović
    70
    Muhammed-Cham Saračević
    44
    Florian Wiegele
    99
    Amar Memić
    40
    Sampson Dweh
    37
    Dávid Krčík
    14
    Merchas Doski
    18
    Tomáš Ladra
    6
    Lukáš Červ
    98
    Filip Prebsl
    19
    Cheick Souaré
    17
    Patrik Hrošovský
    80
    Prince Kwabena Adu
    Dự bị
    FK Crvena Zvezda
    50 Savo Radanović77 Ivan Guteša5 Rodrigão30 Franklin Tebo45 Stefan Gudelj6 Mahmudu Bajo10 Aleksandar Katai37 Vladimir Lučić60 Matej Gaštarov
    Plzen
    1 Dominik Ťapaj5 Karel Spáčil9 Denis Višinský12 Alexandr Sojka20 Jiří Panoš36 Stefan Pirgić66 Sebastian Boháč7 Salim Fago Lawal10 Mohamed Toure

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 36: M. Ivanic lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: T. Elsnik)
    Phút 53: M. Ivanic lập công cho FK Crvena Zvezda (kiến tạo: T. Elsnik)
    Phút 89: A. Katai ghi bàn trên chấm phạt đền cho FK Crvena Zvezda

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Crvena Zvezda
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Plzen
    5 trận gần nhất
    BTHHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2RafaRafaBenfica2 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FK Crvena Zvezda 3-0 Plzen: A. Katai tỏa sáng, FK Crvena Zvezda giành chiến thắng, đi tiếp
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