Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
29'
R. Puncec(phản lưới)
FK Jablonec
54'
D. Pavlovic — kiến tạo J. Slama
FK Jablonec
Thẻ phạt
54'
T. Duvnjak (Unsportsmanlike conduct)
NK Varazdin
77'
A. Rusek (Holding)
FK Jablonec
90'
I. Canjuga (Unsportsmanlike conduct)
NK Varazdin
Đồ thị diễn biến
FK JablonecHT 45'NK Varazdin
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Jablonec
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lubos Kozel
NK Varazdin
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nikola Safaric
Dự bị
FK Jablonec
9 Antonín Růsek99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček57 Filip Novák16 Hugo Ahl23 Eduard Sobol42 Matej Malenšek25 Sebastian Nebyla19 Jan Chramosta
NK Varazdin
20 Gregor Sikošek24 Mario Marina17 Ivan Mamut1 Oliver Zelenika13 Mario Mladenovski16 Novak Tepšić30 Luka Posinković21 Ivan Posavec9 Stipe Jurić
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: R. Puncec phản lưới nhà, FK Jablonec được hưởng bàn thắng
Phút 54: D. Pavlovic lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: J. Slama)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FK Jablonec · 0 thắng0 hòaNK Varazdin · 1 thắng
24/07/2026
NK Varazdin
3 - 2
FK Jablonec
NV
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Jablonec
5 trận gần nhất
TTBTT
NK Varazdin
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)