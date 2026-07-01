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    Thống kê trận đấu FK Jablonec 2-0 NK Varazdin: D. Pavlovic tỏa sáng, FK Jablonec giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 00:57

    FK Jablonec vượt qua NK Varazdin với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    29'
    R. Puncec(phản lưới)
    FK Jablonec
    54'
    D. Pavlovic — kiến tạo J. Slama
    FK Jablonec
    Thẻ phạt
    54'
    T. Duvnjak (Unsportsmanlike conduct)
    NK Varazdin
    77'
    A. Rusek (Holding)
    FK Jablonec
    81'
    L. Kozel
    FK Jablonec
    90'
    I. Canjuga (Unsportsmanlike conduct)
    NK Varazdin
    Đồ thị diễn biến
    FK JablonecHT 45'NK Varazdin

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Jablonec
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lubos Kozel
    NK Varazdin
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nikola Safaric
    1
    Jan Hanuš
    18
    Martin Cedidla
    4
    Nemanja Tekijaški
    15
    Dušan Pavlović
    20
    Jiří Sláma
    6
    Nelson Okeke
    13
    Richard Sedláček
    7
    Vakhtang Chanturishvili
    8
    Filip Zorvan
    21
    Matěj Polidar
    44
    Lamin Jawo
    33
    Josip Silić
    23
    Frane Maglica
    14
    Roberto Punčec
    5
    Sven Lesjak
    4
    Luka Škaričić
    8
    Tomislav Duvnjak
    28
    Ivan Canjuga
    7
    Matej Vuk
    22
    Luka Mamić
    38
    Iuri Tavares
    10
    Aleksa Latković
    Dự bị
    FK Jablonec
    9 Antonín Růsek99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček57 Filip Novák16 Hugo Ahl23 Eduard Sobol42 Matej Malenšek25 Sebastian Nebyla19 Jan Chramosta
    NK Varazdin
    20 Gregor Sikošek24 Mario Marina17 Ivan Mamut1 Oliver Zelenika13 Mario Mladenovski16 Novak Tepšić30 Luka Posinković21 Ivan Posavec9 Stipe Jurić

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: R. Puncec phản lưới nhà, FK Jablonec được hưởng bàn thắng
    Phút 54: D. Pavlovic lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: J. Slama)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FK Jablonec · 0 thắng0 hòaNK Varazdin · 1 thắng
    24/07/2026
    NK Varazdin
    3 - 2
    FK Jablonec
    NV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Jablonec
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    NK Varazdin
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FK Jablonec 2-0 NK Varazdin: D. Pavlovic tỏa sáng, FK Jablonec giành trọn 3 điểm
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