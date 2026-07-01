Thống kê trận đấu FK Jablonec 2-0 NK Varazdin: D. Pavlovic tỏa sáng, FK Jablonec giành trọn 3 điểm

FK Jablonec vượt qua NK Varazdin với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.