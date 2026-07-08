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    Thống kê trận đấu FK Jablonec 2-0 Rīgas FS: M. Polidar tỏa sáng, FK Jablonec giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 00:52

    FK Jablonec vượt qua Rīgas FS với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    18'
    V. Chanturishvili — kiến tạo F. Zorvan
    FK Jablonec
    53'
    M. Polidar — kiến tạo M. Cedidla
    FK Jablonec
    Đồ thị diễn biến
    FK JablonecHT 45'Rīgas FS

    Thống kê trận đấu

    FK JablonecThống kêRīgas FS
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    5
    Trúng đích
    1
    2
    Phạt góc
    6
    8
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    2
    FK Jablonec vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Jablonec
    Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Lubos Kozel
    Rīgas FS
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs
    1
    Jan Hanuš
    18
    Martin Cedidla
    4
    Nemanja Tekijaški
    15
    Dušan Pavlović
    7
    Vakhtang Chanturishvili
    13
    Richard Sedláček
    6
    Nelson Okeke
    21
    Matěj Polidar
    20
    Jiří Sláma
    8
    Filip Zorvan
    44
    Lamin Jawo
    16
    Jevgēņijs Ņerugals
    6
    Aleksandar Filipović
    23
    Herdi Prenga
    43
    Žiga Lipušček
    18
    Dmitrijs Zelenkovs
    81
    Strahinja Rakić
    26
    Stefan Panić
    8
    Lasha Odisharia
    49
    Mārtiņš Ķigurs
    10
    Jānis Ikaunieks
    15
    Rostand Ndjiki
    Dự bị
    FK Jablonec
    99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček57 Filip Novák10 Jan Suchan16 Hugo Ahl23 Eduard Sobol25 Sebastian Nebyla9 Antonín Růsek19 Jan Chramosta
    Rīgas FS
    9 Duje Korač1 Rihards Matrevics40 Mareks Muizzemnieks4 Roberts Veips5 Niks Sliede14 Mamadou Sylla19 Alfa Baldé21 Niks Dusalijevs66 Modou Saidy

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: V. Chanturishvili lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: F. Zorvan)
    Phút 53: M. Polidar lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: M. Cedidla)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Jablonec
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    3
    Thủng lưới
    Rīgas FS
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 2.3)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FK Jablonec 2-0 Rīgas FS: M. Polidar tỏa sáng, FK Jablonec giành trọn 3 điểm
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