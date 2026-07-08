Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
18'
V. Chanturishvili — kiến tạo F. Zorvan
FK Jablonec
53'
M. Polidar — kiến tạo M. Cedidla
FK Jablonec
Đồ thị diễn biến
FK JablonecHT 45'Rīgas FS
Thống kê trận đấu
FK JablonecThống kêRīgas FS
FK Jablonec vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Jablonec
Sơ đồ 3-5-1-1 · HLV Lubos Kozel
Rīgas FS
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs
Dự bị
FK Jablonec
99 Klemen Mihelak14 Daniel Souček57 Filip Novák10 Jan Suchan16 Hugo Ahl23 Eduard Sobol25 Sebastian Nebyla9 Antonín Růsek19 Jan Chramosta
Rīgas FS
9 Duje Korač1 Rihards Matrevics40 Mareks Muizzemnieks4 Roberts Veips5 Niks Sliede14 Mamadou Sylla19 Alfa Baldé21 Niks Dusalijevs66 Modou Saidy
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: V. Chanturishvili lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: F. Zorvan)
Phút 53: M. Polidar lập công cho FK Jablonec (kiến tạo: M. Cedidla)
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Jablonec
5 trận gần nhất
TTTTB
Rīgas FS
5 trận gần nhất
BHTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)