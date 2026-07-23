Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
31'
F. Wustinger — kiến tạo M. Fischer
Austria Vienna
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FK LiepajaHT 45'Austria Vienna
Thống kê trận đấu
FK LiepajaThống kêAustria Vienna
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Moritz Wels
Austria Vienna
1 bàn
Florian Wustinger
Austria Vienna
1 bàn
Manfred Fischer
Austria Vienna
1 kiến tạo · điểm 6.9
Vjačeslavs Isajevs
FK Liepaja
Điểm 7.9
Leonel Strumia
FK Liepaja
Điểm 7.2
Reinhold Ranftl
Austria Vienna
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FK Liepaja
7.9
Vjačeslavs IsajevsMOTM
Austria Vienna
7.7
Florian Wustinger1 bàn
6.6
Samuel Sahin-Radlinger
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Liepaja
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andreas Alm
Austria Vienna
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Stephan Helm
Dự bị
FK Liepaja
28 Andriy Korobenko70 Danila Patijcuks1 Alvis Sorokins12 Danijel Petković3 Kirils Iljins15 Cisse Mory29 Lauris Lakutis40 Roberts Untulis41 Klāvs Kirfs
Austria Vienna
15 Aleksandar Dragović37 Moritz Wels20 Julian Hettwer13 Lukas Wedl99 Mirko Kos40 Daniel Nnodim44 Valentin Toifl60 Dejan Radonjic6 Philipp Maybach
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: F. Wustinger lập công cho Austria Vienna (kiến tạo: M. Fischer)
Phút 55: M. Wels lập công cho Austria Vienna
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Liepaja
5 trận gần nhất
BTBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)