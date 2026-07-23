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    Thống kê trận đấu FK Liepaja 0-2 Austria Vienna: M. Wels tỏa sáng, Austria Vienna giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân23/07/2026 23:52

    Austria Vienna vượt qua FK Liepaja với tỷ số 2-0. Vjačeslavs Isajevs là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    31'
    F. Wustinger — kiến tạo M. Fischer
    Austria Vienna
    55'
    M. Wels
    Austria Vienna
    Thẻ phạt
    16'
    S. Saljic
    Austria Vienna
    33'
    A. Haidara
    FK Liepaja
    70'
    V. Isajevs
    FK Liepaja
    Đồ thị diễn biến
    FK LiepajaHT 45'Austria Vienna

    Thống kê trận đấu

    FK LiepajaThống kêAustria Vienna
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    12
    Dứt điểm
    9
    2
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    2
    0
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Moritz Wels
    Moritz Wels
    Austria Vienna
    1 bàn
    Florian Wustinger
    Florian Wustinger
    Austria Vienna
    1 bàn
    Manfred Fischer
    Manfred Fischer
    Austria Vienna
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Vjačeslavs Isajevs
    Vjačeslavs Isajevs
    FK Liepaja
    Điểm 7.9
    Leonel Strumia
    Leonel Strumia
    FK Liepaja
    Điểm 7.2
    Reinhold Ranftl
    Reinhold Ranftl
    Austria Vienna
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    FK Liepaja
    7.9
    Vjačeslavs IsajevsMOTM
    7.2
    Leonel Strumia
    7
    Abiodun Ogunniyi
    6.9
    Ilja Korotkovs
    6.9
    Kyvon Leidsman
    6.9
    Amar Haïdara
    6.5
    Bart Straalman
    6.3
    Vladislavs Sorokins
    6.3
    Joseph Oloko Ede
    6.3
    Andriy Korobenko
    6.3
    Afonso Leite
    6.2
    Rodolphe Ekou
    6.2
    Danila Patijcuks
    5.9
    Davis Oss
    Austria Vienna
    7.9
    Moritz WelsMOTM1 bàn
    7.7
    Florian Wustinger1 bàn
    7.2
    Reinhold Ranftl
    7.2
    Aleksandar Dragović
    6.9
    Lee Kang-hee
    6.9
    Jonas Feddersen
    6.9
    Manfred Fischer1 KT
    6.9
    Matteo Schablas
    6.6
    Samuel Sahin-Radlinger
    6.6
    Buhari Ibrahim
    6.6
    Philipp Maybach
    6.5
    Sanel Saljic
    6.3
    Vasilije Markovic
    6.2
    Johannes Eggestein
    6.2
    Julian Hettwer

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Liepaja
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andreas Alm
    Austria Vienna
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Stephan Helm
    24
    Davis Oss
    35
    Vladislavs Sorokins
    26
    Vjačeslavs Isajevs
    33
    Ilja Korotkovs
    2
    Bart Straalman
    6
    Rodolphe Ekou
    32
    Leonel Strumia
    7
    Abiodun Ogunniyi
    44
    Kyvon Leidsman
    23
    Amar Haïdara
    18
    Joseph Oloko Ede
    1
    Samuel Sahin-Radlinger
    3
    Buhari Ibrahim
    16
    Lee Kang-hee
    4
    Jonas Feddersen
    26
    Reinhold Ranftl
    30
    Manfred Fischer
    22
    Florian Wustinger
    21
    Matteo Schablas
    7
    Vasilije Markovic
    10
    Sanel Saljic
    19
    Johannes Eggestein
    Dự bị
    FK Liepaja
    28 Andriy Korobenko70 Danila Patijcuks1 Alvis Sorokins12 Danijel Petković3 Kirils Iljins15 Cisse Mory29 Lauris Lakutis40 Roberts Untulis41 Klāvs Kirfs
    Austria Vienna
    15 Aleksandar Dragović37 Moritz Wels20 Julian Hettwer13 Lukas Wedl99 Mirko Kos40 Daniel Nnodim44 Valentin Toifl60 Dejan Radonjic6 Philipp Maybach

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: F. Wustinger lập công cho Austria Vienna (kiến tạo: M. Fischer)
    Phút 55: M. Wels lập công cho Austria Vienna

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Liepaja
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    Austria Vienna
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FK Liepaja 0-2 Austria Vienna: M. Wels tỏa sáng, Austria Vienna giành trọn 3 điểm
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