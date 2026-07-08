Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
65'
I. Zubairu — kiến tạo E. Kojzek
FK Partizan
Thẻ phạt
86'
A. Cisse
FK Tobol Kostanay
90+1'
M. Myakish
FK Tobol Kostanay
Đồ thị diễn biến
FK PartizanHT 45'FK Tobol Kostanay
Thống kê trận đấu
FK PartizanThống kêFK Tobol Kostanay
FK Partizan vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Partizan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sasa Ilic
FK Tobol Kostanay
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
Dự bị
FK Partizan
1 Marko Milošević5 Mateja Milovanović33 Stefan Petrović44 Stefan Milić7 Chaka Traorè8 Aleks Zeković20 Samson Nwulu32 Nemanja Trifunović90 Zoran Alilović
FK Tobol Kostanay
1 Sultan Busurmanov35 Yuriy Melikhov3 Roman Asrankulov4 Nemanja Cavnić22 Aleksandr Marochkin34 Amanzhol Bakitzhanov38 Amanzhol Bakytzhanov6 Maksim Myakish19 Dauren Zhumat
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: D. Seck lập công cho FK Partizan
Phút 65: I. Zubairu lập công cho FK Partizan (kiến tạo: E. Kojzek)
Phút 96: C. Traore lập công cho FK Partizan
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Partizan
5 trận gần nhất
TBTTT
FK Tobol Kostanay
5 trận gần nhất
BBHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)