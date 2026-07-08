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    Thống kê trận đấu FK Partizan 3-0 FK Tobol Kostanay: FK Partizan thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 04:10

    FK Partizan giành chiến thắng đậm 3-0 trước FK Tobol Kostanay. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    32'
    D. Seck
    FK Partizan
    65'
    I. Zubairu — kiến tạo E. Kojzek
    FK Partizan
    90+6'
    C. Traore
    FK Partizan
    Thẻ phạt
    3'
    M. Aleksic
    FK Partizan
    44'
    M. Vukotic
    FK Partizan
    86'
    A. Cisse
    FK Tobol Kostanay
    90+1'
    M. Myakish
    FK Tobol Kostanay
    90+8'
    V. Djurdjevic
    FK Partizan
    90+9'
    M. Lekic
    FK Partizan
    Đồ thị diễn biến
    FK PartizanHT 45'FK Tobol Kostanay

    Thống kê trận đấu

    FK PartizanThống kêFK Tobol Kostanay
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    7
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    5
    FK Partizan vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Partizan
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sasa Ilic
    FK Tobol Kostanay
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
    31
    Miloš Krunić
    30
    Milan Roganović
    40
    Nikola Simic
    23
    Stefan Mitrović
    24
    Vukašin Đurđević
    11
    Milan Vukotić
    17
    Milan Aleksić
    99
    Bogdan Kostić
    19
    Demba Seck
    9
    Erik Kojzek
    39
    Ibrahim Zubairu
    44
    Danil Ustimenko
    21
    Nauryzbek Zhagorov
    72
    Rayan Senhadji
    5
    Pape Alioune Ndiaye
    25
    Antonio Boršić
    13
    Abdoulaye Cisse
    8
    Askhat Tagybergen
    10
    Islam Chesnokov
    14
    Amine Talal
    17
    Aleksander Zuev
    18
    Uroš Milovanović
    Dự bị
    FK Partizan
    1 Marko Milošević5 Mateja Milovanović33 Stefan Petrović44 Stefan Milić7 Chaka Traorè8 Aleks Zeković20 Samson Nwulu32 Nemanja Trifunović90 Zoran Alilović
    FK Tobol Kostanay
    1 Sultan Busurmanov35 Yuriy Melikhov3 Roman Asrankulov4 Nemanja Cavnić22 Aleksandr Marochkin34 Amanzhol Bakitzhanov38 Amanzhol Bakytzhanov6 Maksim Myakish19 Dauren Zhumat

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: D. Seck lập công cho FK Partizan
    Phút 65: I. Zubairu lập công cho FK Partizan (kiến tạo: E. Kojzek)
    Phút 96: C. Traore lập công cho FK Partizan

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Partizan
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    0
    Thủng lưới
    FK Tobol Kostanay
    5 trận gần nhất
    BBHTH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FK Partizan 3-0 FK Tobol Kostanay: FK Partizan thắng đậm thuyết phục
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