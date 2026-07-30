Thống kê trận đấu FK Tobol Kostanay 1-1 (pen 3-2) Panevėžys: FK Tobol Kostanay thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

FK Tobol Kostanay và Panevėžys hòa 1-1 sau 120 phút, FK Tobol Kostanay giành chiến thắng 3-2 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.