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    Thống kê trận đấu FK Tobol Kostanay 1-1 (pen 3-2) Panevėžys: FK Tobol Kostanay thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn30/07/2026 23:45

    FK Tobol Kostanay và Panevėžys hòa 1-1 sau 120 phút, FK Tobol Kostanay giành chiến thắng 3-2 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    33'
    N. Petkevicius — kiến tạo I. Asante
    Panevėžys
    45+3'
    A. Talal — kiến tạo I. Chesnokov
    FK Tobol Kostanay
    Thẻ phạt
    31'
    M. Myakish
    FK Tobol Kostanay
    34'
    M. Ramanauskas
    Panevėžys
    52'
    V. Paulauskas
    Panevėžys
    57'
    K. Asamoah
    Panevėžys
    90'
    L. Guerra
    FK Tobol Kostanay
    118'
    M. van den Bos
    Panevėžys
    Đồ thị diễn biến
    FK Tobol KostanayHT 45'Panevėžys

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Tobol Kostanay
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
    Panevėžys
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
    44
    Danil Ustimenko
    21
    Nauryzbek Zhagorov
    72
    Rayan Senhadji
    5
    Pape Alioune Ndiaye
    25
    Antonio Boršić
    8
    Askhat Tagybergen
    6
    Maksim Myakish
    10
    Islam Chesnokov
    14
    Amine Talal
    17
    Aleksander Zuev
    18
    Uroš Milovanović
    1
    Vytautas Černiauskas
    28
    Ernestas Burdzilauskas
    13
    Strahinja Kerkez
    33
    Seydina Keita
    66
    Dovydas Balsys
    77
    Parfait Bizoza
    6
    Matas Ramanauskas
    34
    Isaac Asante
    27
    Kwadwo Asamoah
    24
    Nauris Petkevičius
    79
    Valdas Paulauskas
    Dự bị
    FK Tobol Kostanay
    30 Luis Guerra3 Roman Asrankulov13 Abdoulaye Cisse19 Dauren Zhumat4 Nemanja Cavnić56 Emin Mussayev1 Sultan Busurmanov35 Yuriy Melikhov22 Aleksandr Marochkin
    Panevėžys
    32 Rokas Rasimavicius17 Oleksandr Kurtsev16 Marko Bačanin5 Miano van den Bos95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas4 Rayen Mzoughi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 33: N. Petkevicius lập công cho Panevėžys (kiến tạo: I. Asante)
    Phút 48: A. Talal lập công cho FK Tobol Kostanay (kiến tạo: I. Chesnokov)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    FK Tobol Kostanay · 0 thắng1 hòaPanevėžys · 0 thắng
    23/07/2026
    Panevėžys
    1 - 1
    FK Tobol Kostanay
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Tobol Kostanay
    5 trận gần nhất
    HTHHT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Panevėžys
    5 trận gần nhất
    HHBH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu FK Tobol Kostanay 1-1 (pen 3-2) Panevėžys: FK Tobol Kostanay thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
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