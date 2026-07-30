Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
33'
N. Petkevicius — kiến tạo I. Asante
Panevėžys
45+3'
A. Talal — kiến tạo I. Chesnokov
FK Tobol Kostanay
Thẻ phạt
31'
M. Myakish
FK Tobol Kostanay
90'
L. Guerra
FK Tobol Kostanay
Đồ thị diễn biến
FK Tobol KostanayHT 45'Panevėžys
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Tobol Kostanay
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
Panevėžys
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
Dự bị
FK Tobol Kostanay
30 Luis Guerra3 Roman Asrankulov13 Abdoulaye Cisse19 Dauren Zhumat4 Nemanja Cavnić56 Emin Mussayev1 Sultan Busurmanov35 Yuriy Melikhov22 Aleksandr Marochkin
Panevėžys
32 Rokas Rasimavicius17 Oleksandr Kurtsev16 Marko Bačanin5 Miano van den Bos95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas4 Rayen Mzoughi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 33: N. Petkevicius lập công cho Panevėžys (kiến tạo: I. Asante)
Phút 48: A. Talal lập công cho FK Tobol Kostanay (kiến tạo: I. Chesnokov)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FK Tobol Kostanay · 0 thắng1 hòaPanevėžys · 0 thắng
23/07/2026
Panevėžys
1 - 1
FK Tobol Kostanay
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Tobol Kostanay
5 trận gần nhất
HTHHT
Panevėžys
5 trận gần nhất
HHBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)