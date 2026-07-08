HNK Hajduk Split giành chiến thắng đậm 5-2 trước FK Zalgiris Vilnius. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

HNK Hajduk Split vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

Phút 5: M. Sego ghi bàn trên chấm phạt đền cho HNK Hajduk Split

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)