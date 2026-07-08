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    Thống kê trận đấu FK Zalgiris Vilnius 2-5 HNK Hajduk Split: HNK Hajduk Split thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 01:53

    HNK Hajduk Split giành chiến thắng đậm 5-2 trước FK Zalgiris Vilnius. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    5'
    M. Sego(pen)
    HNK Hajduk Split
    34'
    N. Petkovic — kiến tạo S. Bilenkyi
    FK Zalgiris Vilnius
    44'
    M. Sego
    HNK Hajduk Split
    56'
    A. Pajaziti — kiến tạo M. Soticek
    HNK Hajduk Split
    73'
    D. de Almeida — kiến tạo A. Sutalo
    HNK Hajduk Split
    75'
    R. Pukstas
    HNK Hajduk Split
    86'
    M. Capan
    FK Zalgiris Vilnius
    Thẻ phạt
    4'
    Y. Kendysh
    FK Zalgiris Vilnius
    24'
    P. Bosancic
    FK Zalgiris Vilnius
    51'
    R. Pukstas
    HNK Hajduk Split
    77'
    D. Sesplaukis
    FK Zalgiris Vilnius
    Đồ thị diễn biến
    FK Zalgiris VilniusHT 45'HNK Hajduk Split

    Thống kê trận đấu

    FK Zalgiris VilniusThống kêHNK Hajduk Split
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    5
    Trúng đích
    8
    2
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    20
    1
    Việt vị
    3
    HNK Hajduk Split vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Zalgiris Vilnius
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andrius Skerla
    HNK Hajduk Split
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
    12
    Vincentas Sarkauskas
    18
    Deividas Šešplaukis
    4
    Danny Koy Lupano
    15
    Petar Bosančić
    21
    Dominik Franke
    20
    Ivan Lytvynenko
    77
    Yuri Kendysh
    10
    Paulius Golubickas
    19
    Stanislav Bilenkyi
    70
    Bryan Silva Teixeira
    11
    Nikola Petković
    33
    Toni Silić
    22
    Mathieu Acapandié
    15
    Dario Marešić
    5
    Alec Van Hoorenbeeck
    32
    Šimun Hrgović
    21
    Rokas Pukštas
    4
    Adrion Pajaziti
    7
    Abdoulie Sanyang Bamba
    9
    Dalisson de Almeida
    23
    Marin Šotiček
    11
    Michele Šego
    Dự bị
    FK Zalgiris Vilnius
    6 Marko Capan1 Carlos Olses5 Grigore Turda13 Klaudijus Upstas14 Martynas Setkus23 Saba Mamatsashvili7 Nemanja Mihajlović9 Gustas Jarusevicius22 Ovidijus Verbickas
    HNK Hajduk Split
    14 Ron Raçi16 Anđelo Šutalo10 Marko Livaja44 Dante Stipica99 Davyd Fesyuk3 Roko Gabrić8 Niko Sigur17 Dario Melnjak38 Luka Hodak

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: M. Sego ghi bàn trên chấm phạt đền cho HNK Hajduk Split
    Phút 14: M. Sego (HNK Hajduk Split) sút hỏng phạt đền
    Phút 34: N. Petkovic lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: S. Bilenkyi)
    Phút 44: M. Sego lập công cho HNK Hajduk Split
    Phút 56: A. Pajaziti lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: M. Soticek)
    Phút 73: D. de Almeida lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: A. Sutalo)
    Phút 75: R. Pukstas lập công cho HNK Hajduk Split
    Phút 86: M. Capan lập công cho FK Zalgiris Vilnius

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Zalgiris Vilnius
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    4
    Trận
    3-0-1
    T-H-B
    12
    Ghi (TB 3.0)
    7
    Thủng lưới
    HNK Hajduk Split
    5 trận gần nhất
    TBBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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