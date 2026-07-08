Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
5'
M. Sego(pen)
HNK Hajduk Split
34'
N. Petkovic — kiến tạo S. Bilenkyi
FK Zalgiris Vilnius
56'
A. Pajaziti — kiến tạo M. Soticek
HNK Hajduk Split
73'
D. de Almeida — kiến tạo A. Sutalo
HNK Hajduk Split
75'
R. Pukstas
HNK Hajduk Split
86'
M. Capan
FK Zalgiris Vilnius
Thẻ phạt
4'
Y. Kendysh
FK Zalgiris Vilnius
24'
P. Bosancic
FK Zalgiris Vilnius
51'
R. Pukstas
HNK Hajduk Split
77'
D. Sesplaukis
FK Zalgiris Vilnius
Đồ thị diễn biến
FK Zalgiris VilniusHT 45'HNK Hajduk Split
Thống kê trận đấu
FK Zalgiris VilniusThống kêHNK Hajduk Split
HNK Hajduk Split vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Zalgiris Vilnius
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andrius Skerla
HNK Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Gonzalo Garcia
Dự bị
FK Zalgiris Vilnius
6 Marko Capan1 Carlos Olses5 Grigore Turda13 Klaudijus Upstas14 Martynas Setkus23 Saba Mamatsashvili7 Nemanja Mihajlović9 Gustas Jarusevicius22 Ovidijus Verbickas
HNK Hajduk Split
14 Ron Raçi16 Anđelo Šutalo10 Marko Livaja44 Dante Stipica99 Davyd Fesyuk3 Roko Gabrić8 Niko Sigur17 Dario Melnjak38 Luka Hodak
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: M. Sego ghi bàn trên chấm phạt đền cho HNK Hajduk Split
Phút 14: M. Sego (HNK Hajduk Split) sút hỏng phạt đền
Phút 34: N. Petkovic lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: S. Bilenkyi)
Phút 44: M. Sego lập công cho HNK Hajduk Split
Phút 56: A. Pajaziti lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: M. Soticek)
Phút 73: D. de Almeida lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: A. Sutalo)
Phút 75: R. Pukstas lập công cho HNK Hajduk Split
Phút 86: M. Capan lập công cho FK Zalgiris Vilnius
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Zalgiris Vilnius
5 trận gần nhất
BTTBT
HNK Hajduk Split
5 trận gần nhất
TBBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)