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    Thống kê trận đấu FK Zalgiris Vilnius 7-2 Dinamo Tbilisi: FK Zalgiris Vilnius thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 01:57

    FK Zalgiris Vilnius giành chiến thắng đậm 7-2 trước Dinamo Tbilisi. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng9 bàn
    25'
    S. Bilenkyi — kiến tạo P. Golubickas
    FK Zalgiris Vilnius
    40'
    Leo Santos
    Dinamo Tbilisi
    59'
    N. Petkovic — kiến tạo D. Franke
    FK Zalgiris Vilnius
    61'
    B. Teixeira — kiến tạo N. Petkovic
    FK Zalgiris Vilnius
    72'
    M. Vatsadze — kiến tạo N. Kurdic
    Dinamo Tbilisi
    74'
    N. Petkovic — kiến tạo D. Sesplaukis
    FK Zalgiris Vilnius
    82'
    S. Bilenkyi — kiến tạo N. Petkovic
    FK Zalgiris Vilnius
    88'
    N. Mihajlovic — kiến tạo S. Bilenkyi
    FK Zalgiris Vilnius
    90'
    S. Bilenkyi — kiến tạo B. Teixeira
    FK Zalgiris Vilnius
    Thẻ phạt
    8'
    A. Kalandadze
    Dinamo Tbilisi
    41'
    Leo Santos
    Dinamo Tbilisi
    56'
    D. Koy Lupano
    FK Zalgiris Vilnius
    62'
    P. Bosancic
    FK Zalgiris Vilnius
    68'
    M. Do Couto
    Dinamo Tbilisi
    74'
    G. Loria
    Dinamo Tbilisi
    76'
    A. Bah
    Dinamo Tbilisi
    90+1'
    Y. Kendysh
    FK Zalgiris Vilnius
    90+7'
    M. Vatsadze
    Dinamo Tbilisi
    Đồ thị diễn biến
    FK Zalgiris VilniusHT 45'Dinamo Tbilisi

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    FK Zalgiris Vilnius
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andrius Skerla
    Dinamo Tbilisi
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vladimer Kakashvili
    12
    Vincentas Sarkauskas
    18
    Deividas Šešplaukis
    4
    Danny Koy Lupano
    15
    Petar Bosančić
    21
    Dominik Franke
    20
    Ivan Lytvynenko
    77
    Yuri Kendysh
    10
    Paulius Golubickas
    19
    Stanislav Bilenkyi
    70
    Bryan Silva Teixeira
    11
    Nikola Petković
    1
    Giorgi Loria
    6
    Léo Santos
    27
    Numan Kurdić
    22
    Nika Ninua
    3
    Aleksandre Kalandadze
    17
    Paris Psaltis
    39
    Koba Kakashvili
    24
    Barnes Osei
    18
    Tornike Kvaratskhelia
    12
    Algassime Bah
    14
    Maxime Do Couto
    Dự bị
    FK Zalgiris Vilnius
    1 Carlos Olses5 Grigore Turda13 Klaudijus Upstas14 Martynas Setkus23 Saba Mamatsashvili6 Marko Capan7 Nemanja Mihajlović9 Gustas Jarusevicius22 Ovidijus Verbickas
    Dinamo Tbilisi
    33 Lyes Houri16 Nikoloz Tkalia11 Mate Vatsadze37 Mikheil Makatsaria40 Mate Gagvishvili26 Gabriel Gogua32 Luka Tsikolia21 Daniel Kvartskhava28 Rati Aleksidze

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) sút hỏng phạt đền
    Phút 25: S. Bilenkyi lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: P. Golubickas)
    Phút 40: Leo Santos lập công cho Dinamo Tbilisi
    Phút 59: N. Petkovic lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: D. Franke)
    Phút 61: B. Teixeira lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: N. Petkovic)
    Phút 72: M. Vatsadze lập công cho Dinamo Tbilisi (kiến tạo: N. Kurdic)
    Phút 74: N. Petkovic lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: D. Sesplaukis)
    Phút 82: S. Bilenkyi lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: N. Petkovic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    FK Zalgiris Vilnius · 0 thắng1 hòaDinamo Tbilisi · 1 thắng
    24/07/2026
    Dinamo Tbilisi
    3 - 0
    FK Zalgiris Vilnius
    DT
    01/02/2023
    FK Zalgiris Vilnius
    0 - 0
    Dinamo Tbilisi
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    FK Zalgiris Vilnius
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    5
    Thủng lưới
    Dinamo Tbilisi
    5 trận gần nhất
    BBTHT
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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