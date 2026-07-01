Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng9 bàn
25'
S. Bilenkyi — kiến tạo P. Golubickas
FK Zalgiris Vilnius
59'
N. Petkovic — kiến tạo D. Franke
FK Zalgiris Vilnius
61'
B. Teixeira — kiến tạo N. Petkovic
FK Zalgiris Vilnius
72'
M. Vatsadze — kiến tạo N. Kurdic
Dinamo Tbilisi
74'
N. Petkovic — kiến tạo D. Sesplaukis
FK Zalgiris Vilnius
82'
S. Bilenkyi — kiến tạo N. Petkovic
FK Zalgiris Vilnius
88'
N. Mihajlovic — kiến tạo S. Bilenkyi
FK Zalgiris Vilnius
90'
S. Bilenkyi — kiến tạo B. Teixeira
FK Zalgiris Vilnius
Thẻ phạt
8'
A. Kalandadze
Dinamo Tbilisi
56'
D. Koy Lupano
FK Zalgiris Vilnius
62'
P. Bosancic
FK Zalgiris Vilnius
68'
M. Do Couto
Dinamo Tbilisi
90+1'
Y. Kendysh
FK Zalgiris Vilnius
90+7'
M. Vatsadze
Dinamo Tbilisi
Đồ thị diễn biến
FK Zalgiris VilniusHT 45'Dinamo Tbilisi
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FK Zalgiris Vilnius
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andrius Skerla
Dinamo Tbilisi
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Vladimer Kakashvili
Dự bị
FK Zalgiris Vilnius
1 Carlos Olses5 Grigore Turda13 Klaudijus Upstas14 Martynas Setkus23 Saba Mamatsashvili6 Marko Capan7 Nemanja Mihajlović9 Gustas Jarusevicius22 Ovidijus Verbickas
Dinamo Tbilisi
33 Lyes Houri16 Nikoloz Tkalia11 Mate Vatsadze37 Mikheil Makatsaria40 Mate Gagvishvili26 Gabriel Gogua32 Luka Tsikolia21 Daniel Kvartskhava28 Rati Aleksidze
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: N. Petkovic (FK Zalgiris Vilnius) sút hỏng phạt đền
Phút 25: S. Bilenkyi lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: P. Golubickas)
Phút 40: Leo Santos lập công cho Dinamo Tbilisi
Phút 59: N. Petkovic lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: D. Franke)
Phút 61: B. Teixeira lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: N. Petkovic)
Phút 72: M. Vatsadze lập công cho Dinamo Tbilisi (kiến tạo: N. Kurdic)
Phút 74: N. Petkovic lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: D. Sesplaukis)
Phút 82: S. Bilenkyi lập công cho FK Zalgiris Vilnius (kiến tạo: N. Petkovic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
FK Zalgiris Vilnius · 0 thắng1 hòaDinamo Tbilisi · 1 thắng
24/07/2026
Dinamo Tbilisi
3 - 0
FK Zalgiris Vilnius
DT
01/02/2023
FK Zalgiris Vilnius
0 - 0
Dinamo Tbilisi
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
FK Zalgiris Vilnius
5 trận gần nhất
TTBTT
Dinamo Tbilisi
5 trận gần nhất
BBTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)