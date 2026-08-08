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    Thống kê trận đấu Fleetwood Town 1-0 Chesterfield: C. Evans tỏa sáng, Fleetwood Town giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:52

    Fleetwood Town vượt qua Chesterfield với tỷ số 1-0. Shaun Rooney là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    14'
    C. Evans — kiến tạo F. Potter
    Fleetwood Town
    Thẻ phạt
    61'
    K. Thompson-Sommers
    Fleetwood Town
    65'
    J. Koroma
    Chesterfield
    86'
    L. McCann
    Fleetwood Town
    89'
    K. McFadzean
    Chesterfield
    90'
    F. Potter
    Fleetwood Town
    Đồ thị diễn biến
    Fleetwood TownHT 45'Chesterfield

    Thống kê trận đấu

    Fleetwood TownThống kêChesterfield
    29%
    Kiểm soát bóng
    71%
    5
    Dứt điểm
    12
    2
    Trúng đích
    1
    7
    Phạt góc
    8
    20
    Phạm lỗi
    8
    0
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    1
    Chesterfield kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng, nhưng Chesterfield lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ched Evans
    Ched Evans
    Fleetwood Town
    1 bàn
    Finley Potter
    Finley Potter
    Fleetwood Town
    1 kiến tạo · điểm 7
    Shaun Rooney
    Shaun Rooney
    Fleetwood Town
    Điểm 8.2
    Kyle McFadzean
    Kyle McFadzean
    Chesterfield
    Điểm 7.3
    Lewis Gordon
    Lewis Gordon
    Chesterfield
    Điểm 7.3
    Jay Lynch
    Jay Lynch
    Fleetwood Town
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fleetwood Town
    8.2
    Shaun RooneyMOTM
    7.7
    Ched Evans1 bàn
    7.2
    Jay Lynch
    7
    Finley Potter1 KT
    6.9
    Rhys Bennett
    6.9
    Will Davies
    6.7
    Raffaele Cirino
    6.7
    Kane Thompson-Sommers
    6.6
    Danny Andrew
    6.5
    Lewis McCann
    6.3
    Harrison Neal
    6.3
    Mark Helm
    6.3
    Crispin McLean
    Chesterfield
    7.3
    Kyle McFadzean
    7.3
    Lewis Gordon
    7.2
    Remeao Hutton
    7
    George James McEachran
    6.9
    Jack Simpson
    6.9
    Ryan Stirk
    6.9
    Ruel Sotiriou
    6.6
    Liam Mandeville
    6.5
    Fraser Bryden
    6.3
    Ryan Boot
    6.3
    Dilan Markanday
    6.3
    Josh Koroma
    6.3
    Danny Anisjko
    6
    Lee Bonis

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fleetwood Town
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Matthew Lawlor
    Chesterfield
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paul Cook
    1
    Jay Lynch
    26
    Shaun Rooney
    6
    Rhys Bennett
    5
    Finley Potter
    4
    Harrison Neal
    29
    Raffaele Cirino
    8
    Kane Thompson-Sommers
    10
    Mark Helm
    14
    Lewis McCann
    17
    Ched Evans
    9
    Will Davies
    23
    Ryan Boot
    33
    Remeao Hutton
    5
    Kyle McFadzean
    6
    Jack Simpson
    19
    Lewis Gordon
    24
    Dilan Markanday
    8
    Ryan Stirk
    20
    George James McEachran
    37
    Josh Koroma
    10
    Lee Bonis
    17
    Ruel Sotiriou
    Dự bị
    Fleetwood Town
    27 Crispin McLean22 James Pradic36 Jesse Dempsey3 Danny Andrew35 Sean Costelloe40 David Animasaun43 Noah Sawkins
    Chesterfield
    7 Liam Mandeville9 Fraser Bryden43 James Sissons15 Alfie Pond2 Malik Owolabi-Belewu26 Junior Eccleston16 Luke Butterfield4 Tom Naylor21 Danny Anisjko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: C. Evans lập công cho Fleetwood Town (kiến tạo: F. Potter)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Fleetwood Town · 2 thắng2 hòaChesterfield · 1 thắng
    18/04/2026
    Fleetwood Town
    1 - 1
    Chesterfield
    Hòa
    18/10/2025
    Chesterfield
    1 - 1
    Fleetwood Town
    Hòa
    12/04/2025
    Chesterfield
    3 - 0
    Fleetwood Town
    CHE
    26/12/2024
    Fleetwood Town
    2 - 0
    Chesterfield
    FT
    06/12/2017
    Fleetwood Town
    2 - 0
    Chesterfield
    FT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fleetwood Town
    5 trận gần nhất
    TBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Chesterfield
    5 trận gần nhất
    BHBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Fleetwood Town 1-0 Chesterfield: C. Evans tỏa sáng, Fleetwood Town giành chiến thắng, đi tiếp
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