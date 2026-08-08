Thống kê trận đấu Fleetwood Town 1-0 Chesterfield: C. Evans tỏa sáng, Fleetwood Town giành chiến thắng, đi tiếp

Fleetwood Town vượt qua Chesterfield với tỷ số 1-0. Shaun Rooney là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.