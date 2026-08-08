Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
14'
C. Evans — kiến tạo F. Potter
Fleetwood Town
Thẻ phạt
61'
K. Thompson-Sommers
Fleetwood Town
Đồ thị diễn biến
Fleetwood TownHT 45'Chesterfield
Thống kê trận đấu
Fleetwood TownThống kêChesterfield
Chesterfield kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng, nhưng Chesterfield lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ched Evans
Fleetwood Town
1 bàn
Finley Potter
Fleetwood Town
1 kiến tạo · điểm 7
Shaun Rooney
Fleetwood Town
Điểm 8.2
Kyle McFadzean
Chesterfield
Điểm 7.3
Lewis Gordon
Chesterfield
Điểm 7.3
Jay Lynch
Fleetwood Town
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fleetwood Town
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Matthew Lawlor
Chesterfield
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Paul Cook
Dự bị
Fleetwood Town
27 Crispin McLean22 James Pradic36 Jesse Dempsey3 Danny Andrew35 Sean Costelloe40 David Animasaun43 Noah Sawkins
Chesterfield
7 Liam Mandeville9 Fraser Bryden43 James Sissons15 Alfie Pond2 Malik Owolabi-Belewu26 Junior Eccleston16 Luke Butterfield4 Tom Naylor21 Danny Anisjko
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: C. Evans lập công cho Fleetwood Town (kiến tạo: F. Potter)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fleetwood Town · 2 thắng2 hòaChesterfield · 1 thắng
18/04/2026
Fleetwood Town
1 - 1
Chesterfield
Hòa
18/10/2025
Chesterfield
1 - 1
Fleetwood Town
Hòa
12/04/2025
Chesterfield
3 - 0
Fleetwood Town
CHE
26/12/2024
Fleetwood Town
2 - 0
Chesterfield
FT
06/12/2017
Fleetwood Town
2 - 0
Chesterfield
FT
Phong độ & thống kê mùa giải
Fleetwood Town
5 trận gần nhất
TBHT
Chesterfield
5 trận gần nhất
BHBHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)