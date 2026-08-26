Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
8'
W. Boyle(phản lưới)
Fleetwood Town
28'
C. Evans — kiến tạo M. Helm
Fleetwood Town
35'
C. Evans — kiến tạo M. Helm
Fleetwood Town
Thẻ phạt
37'
A. Jude-Boyd (Foul)
Shrewsbury
48'
S. Rooney (Foul)
Fleetwood Town
54'
J. Gbode (Foul)
Shrewsbury
74'
K. Berkoe (Foul)
Shrewsbury
Đồ thị diễn biến
Fleetwood TownHT 45'Shrewsbury
Thống kê trận đấu
Fleetwood TownThống kêShrewsbury
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ched Evans
Fleetwood Town
2 bàn
Mark Helm
Fleetwood Town
2 kiến tạo · điểm 7.9
Shaun Rooney
Fleetwood Town
Điểm 7.6
Rhys Bennett
Fleetwood Town
Điểm 7.2
Harrison Neal
Fleetwood Town
Điểm 7.2
Tom Anderson
Shrewsbury
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fleetwood Town
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Matt Lawlor
Dự bị
Fleetwood Town
9 Will Davies15 Adam Murphy29 Raffaele Cirino7 Andy Cannon19 Ronan Coughlan22 James Pradic36 Jesse Dempsey35 Sean Costelloe
Shrewsbury
26 Tom Anderson10 Thomas Sang9 George Lloyd22 Byron Pendleton12 Sam Proctor23 Isaac Lee21 Will Gray30 Jeval Thompson-McKenzie46 Hugo Aiston
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: W. Boyle phản lưới nhà, Fleetwood Town được hưởng bàn thắng
Phút 28: C. Evans lập công cho Fleetwood Town (kiến tạo: M. Helm)
Phút 35: C. Evans lập công cho Fleetwood Town (kiến tạo: M. Helm)
Phút 90: W. Davies lập công cho Fleetwood Town
Phong độ & thống kê mùa giải
Fleetwood Town
5 trận gần nhất
THTTB
Shrewsbury
5 trận gần nhất
BBBHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)