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    Thống kê trận đấu Fleetwood Town 4-0 Shrewsbury: W. Davies tỏa sáng, Fleetwood Town giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:36

    Fleetwood Town giành chiến thắng đậm 4-0 trước Shrewsbury. Ched Evans là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    8'
    W. Boyle(phản lưới)
    Fleetwood Town
    28'
    C. Evans — kiến tạo M. Helm
    Fleetwood Town
    35'
    C. Evans — kiến tạo M. Helm
    Fleetwood Town
    90'
    W. Davies
    Fleetwood Town
    Thẻ phạt
    37'
    A. Jude-Boyd (Foul)
    Shrewsbury
    48'
    S. Rooney (Foul)
    Fleetwood Town
    54'
    J. Gbode (Foul)
    Shrewsbury
    74'
    K. Berkoe (Foul)
    Shrewsbury
    Đồ thị diễn biến
    Fleetwood TownHT 45'Shrewsbury

    Thống kê trận đấu

    Fleetwood TownThống kêShrewsbury
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    7
    Dứt điểm
    11
    2
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    6
    8
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    5
    4
    Thủ môn cứu thua
    0

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ched Evans
    Ched Evans
    Fleetwood Town
    2 bàn
    Mark Helm
    Mark Helm
    Fleetwood Town
    2 kiến tạo · điểm 7.9
    Shaun Rooney
    Shaun Rooney
    Fleetwood Town
    Điểm 7.6
    Rhys Bennett
    Rhys Bennett
    Fleetwood Town
    Điểm 7.2
    Harrison Neal
    Harrison Neal
    Fleetwood Town
    Điểm 7.2
    Tom Anderson
    Tom Anderson
    Shrewsbury
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fleetwood Town
    8.3
    Ched EvansMOTM2 bàn
    7.9
    Mark Helm2 KT
    7.6
    Shaun Rooney
    7.2
    Rhys Bennett
    7.2
    Harrison Neal
    7
    Jay Lynch
    7
    Lewis McCann
    7
    Danny Andrew
    6.7
    Crispin McLean
    6.7
    Will Davies
    6.7
    Adam Murphy
    6.6
    Finley Potter
    6.3
    Raffaele Cirino
    6.3
    Andy Cannon
    6.2
    Ronan Coughlan
    5.9
    Aaron Loupalo-Bi
    Shrewsbury
    7.2
    Tom Anderson
    6.9
    Jay Turner-Cooke
    6.6
    Josh Ruffels
    6.5
    Thomas Sang
    6.5
    George Lloyd
    6.3
    Isaac Fletcher
    6.3
    Joe Gbode
    6.3
    Byron Pendleton
    6.2
    Isaac England
    6
    William Boyle
    6
    Arkell Jude-Boyd
    5.9
    Luca Hoole
    5.9
    Kevin Berkoe
    5.7
    Will Brook
    5.6
    Josh Davison

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fleetwood Town
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Matt Lawlor
    Shrewsbury
    Sơ đồ 3-4-1-2
    1
    Jay Lynch
    26
    Shaun Rooney
    6
    Rhys Bennett
    5
    Finley Potter
    14
    Lewis McCann
    27
    Crispin McLean
    4
    Harrison Neal
    10
    Mark Helm
    3
    Danny Andrew
    20
    Aaron Loupalo-Bi
    17
    Ched Evans
    1
    Will Brook
    2
    Luca Hoole
    5
    William Boyle
    3
    Josh Ruffels
    17
    Arkell Jude-Boyd
    4
    Isaac England
    7
    Jay Turner-Cooke
    11
    Kevin Berkoe
    8
    Isaac Fletcher
    13
    Josh Davison
    27
    Joe Gbode
    Dự bị
    Fleetwood Town
    9 Will Davies15 Adam Murphy29 Raffaele Cirino7 Andy Cannon19 Ronan Coughlan22 James Pradic36 Jesse Dempsey35 Sean Costelloe
    Shrewsbury
    26 Tom Anderson10 Thomas Sang9 George Lloyd22 Byron Pendleton12 Sam Proctor23 Isaac Lee21 Will Gray30 Jeval Thompson-McKenzie46 Hugo Aiston

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: W. Boyle phản lưới nhà, Fleetwood Town được hưởng bàn thắng
    Phút 28: C. Evans lập công cho Fleetwood Town (kiến tạo: M. Helm)
    Phút 35: C. Evans lập công cho Fleetwood Town (kiến tạo: M. Helm)
    Phút 90: W. Davies lập công cho Fleetwood Town

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fleetwood Town
    5 trận gần nhất
    THTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Shrewsbury
    5 trận gần nhất
    BBBHH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Fleetwood Town 4-0 Shrewsbury: W. Davies tỏa sáng, Fleetwood Town giành chiến thắng, đi tiếp
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