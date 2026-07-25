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    Thống kê trận đấu Fortuna Düsseldorf 2-1 Borussia Dortmund: Fortuna Düsseldorf ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân25/07/2026 19:54

    Fortuna Düsseldorf đã ngược dòng đánh bại Borussia Dortmund 2-1. Mathis Albert là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.61. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    20'
    Mathis Albert — kiến tạo Alexander Meyer
    Borussia Dortmund
    49'
    Fabian Schleusener
    Fortuna Düsseldorf
    79'
    Anas Slimani — kiến tạo Lukas Eixler
    Fortuna Düsseldorf
    Thẻ phạt
    45+1'
    Jan-Luca Riedl
    Borussia Dortmund
    Đồ thị diễn biến
    Fortuna DüsseldorfHT 45'Borussia Dortmund

    Thống kê trận đấu

    Fortuna DüsseldorfThống kêBorussia Dortmund
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    10
    Dứt điểm
    12
    3
    Trúng đích
    5
    3
    Phạt góc
    4
    7
    Phạm lỗi
    12
    4
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mathis Albert
    Mathis Albert
    Borussia Dortmund
    1 bàn
    Fabian Schleusener
    Fabian Schleusener
    Fortuna Düsseldorf
    1 bàn
    Anas Slimani
    Anas Slimani
    Fortuna Düsseldorf
    1 bàn
    Alexander Meyer
    Alexander Meyer
    Borussia Dortmund
    1 kiến tạo · điểm 7.13
    Lukas Eixler
    Lukas Eixler
    Fortuna Düsseldorf
    1 kiến tạo · điểm 6.88

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fortuna Düsseldorf
    7.41
    Fabian Schleusener1 bàn
    7.22
    Anas Slimani1 bàn
    7.02
    Dominique Heintz
    6.91
    Matthias Zimmermann
    6.88
    Lukas Eixler1 KT
    6.8
    Yassine Bouchama
    6.76
    Lasse Rieß
    6.76
    Eric Hottmann
    6.66
    Jordi Paulina
    6.64
    Sascha Risch
    6.59
    Marcel Benger
    6.57
    Jomaine Consbruch
    6.52
    Tim Oberdorf
    6.48
    Kaden Amaniampong
    6.46
    Kilian Sauck
    6.44
    Jorrit Hendrix
    6.39
    Miguel Fernandes Goncalves
    6.39
    Felix Meiser
    6.38
    Elias Egouli
    6.34
    Elias Arden
    6.29
    Steven van der Sloot
    Borussia Dortmund
    7.61
    Mathis AlbertMOTM1 bàn
    7.13
    Alexander Meyer1 KT
    6.83
    Samuele Inácio
    6.83
    Marwan-Omir Mirza
    6.81
    Joane Gadou
    6.71
    Filippo Mane
    6.61
    Jobe Bellingham
    6.57
    Takato Yamamoto
    6.56
    Serhou Guirassy
    6.55
    Ayman Azhil
    6.54
    Roméo Ritter
    6.47
    Arne Wessels
    6.46
    Fábio Silva
    6.42
    Enzo dos Santos
    6.41
    Almugera Kabar
    6.37
    Justin Lerma
    6.37
    Elias Benkara
    6.32
    Jan-Luca Riedl
    6.06
    Luca Reggiani
    5.99
    Miguel Adje
    5.97
    Yan Couto
    5.97
    Patrick Drewes
    5.87
    Tom Faust

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fortuna Düsseldorf
    Sơ đồ 4-3-1-2
    Borussia Dortmund
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Lasse Rieß
    25
    Matthias Zimmermann
    44
    Elias Egouli
    3
    Dominique Heintz
    28
    Sascha Risch
    8
    Jorrit Hendrix
    38
    Elias Arden
    5
    Yassine Bouchama
    14
    Jomaine Consbruch
    9
    Eric Hottmann
    24
    Fabian Schleusener
    33
    Alexander Meyer
    22
    Joane Gadou
    39
    Filippo Mane
    53
    Jan-Luca Riedl
    57
    Marwan-Omir Mirza
    44
    Enzo dos Santos
    46
    Ayman Azhil
    42
    Almugera Kabar
    43
    Takato Yamamoto
    41
    Mathis Albert
    9
    Serhou Guirassy
    Dự bị
    Fortuna Düsseldorf
    2 Steven van der Sloot11 Lukas Eixler15 Tim Oberdorf16 Marcel Benger18 Miguel Fernandes Goncalves20 Felix Meiser22 Louis Lord27 Jordi Paulina29 Kilian Sauck
    Borussia Dortmund
    2 Yan Couto7 Jobe Bellingham21 Fábio Silva28 Justin Lerma30 Patrick Drewes40 Samuele Inácio47 Elias Benkara49 Luca Reggiani51 Arne Wessels

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: Mathis Albert lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: Alexander Meyer)
    Phút 49: Fabian Schleusener lập công cho Fortuna Düsseldorf
    Phút 79: Anas Slimani lập công cho Fortuna Düsseldorf (kiến tạo: Lukas Eixler)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fortuna Düsseldorf
    5 trận gần nhất
    TBBTT
    Borussia Dortmund
    5 trận gần nhất
    BTTTB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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