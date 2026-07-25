Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
20'
Mathis Albert — kiến tạo Alexander Meyer
Borussia Dortmund
49'
Fabian Schleusener
Fortuna Düsseldorf
79'
Anas Slimani — kiến tạo Lukas Eixler
Fortuna Düsseldorf
Thẻ phạt
45+1'
Jan-Luca Riedl
Borussia Dortmund
Đồ thị diễn biến
Fortuna DüsseldorfHT 45'Borussia Dortmund
Thống kê trận đấu
Fortuna DüsseldorfThống kêBorussia Dortmund
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mathis Albert
Borussia Dortmund
1 bàn
Fabian Schleusener
Fortuna Düsseldorf
1 bàn
Anas Slimani
Fortuna Düsseldorf
1 bàn
Alexander Meyer
Borussia Dortmund
1 kiến tạo · điểm 7.13
Lukas Eixler
Fortuna Düsseldorf
1 kiến tạo · điểm 6.88
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Fortuna Düsseldorf
7.41
Fabian Schleusener1 bàn
6.39
Miguel Fernandes Goncalves
Borussia Dortmund
7.61
Mathis AlbertMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fortuna Düsseldorf
Sơ đồ 4-3-1-2
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1
Dự bị
Fortuna Düsseldorf
2 Steven van der Sloot11 Lukas Eixler15 Tim Oberdorf16 Marcel Benger18 Miguel Fernandes Goncalves20 Felix Meiser22 Louis Lord27 Jordi Paulina29 Kilian Sauck
Borussia Dortmund
2 Yan Couto7 Jobe Bellingham21 Fábio Silva28 Justin Lerma30 Patrick Drewes40 Samuele Inácio47 Elias Benkara49 Luca Reggiani51 Arne Wessels
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: Mathis Albert lập công cho Borussia Dortmund (kiến tạo: Alexander Meyer)
Phút 49: Fabian Schleusener lập công cho Fortuna Düsseldorf
Phút 79: Anas Slimani lập công cho Fortuna Düsseldorf (kiến tạo: Lukas Eixler)
Phong độ & thống kê mùa giải
Fortuna Düsseldorf
5 trận gần nhất
TBBTT
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
BTTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)