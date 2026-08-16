Thống kê trận đấu Fortuna Sittard 3-1 Cambuur: S. Zand tỏa sáng, Fortuna Sittard giành trọn 3 điểm

Fortuna Sittard vượt qua Cambuur với tỷ số 3-1. Mattijs Branderhorst là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.