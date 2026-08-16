Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
6'
P. Brittijn — kiến tạo M. Ihattaren
Fortuna Sittard
15'
L. Zeefuik — kiến tạo J. Dahlhaus
Fortuna Sittard
22'
R. El Arguioui — kiến tạo N. Souren
Cambuur
90+6'
S. Zand — kiến tạo I. Pinto
Fortuna Sittard
Thẻ phạt
50'
L. Jetten (Holding)
Cambuur
64'
N. Souren (Holding)
Cambuur
Đồ thị diễn biến
Fortuna SittardHT 45'Cambuur
Thống kê trận đấu
Fortuna SittardThống kêCambuur
Cambuur kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Cambuur lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rafik El Arguioui
Cambuur
1 bàn
Lequincio Zeefuik
Fortuna Sittard
1 bàn
Philip Brittijn
Fortuna Sittard
1 bàn
Nicky Souren
Cambuur
1 kiến tạo · điểm 7.7
Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
1 kiến tạo · điểm 7.2
Jasper Dahlhaus
Fortuna Sittard
1 kiến tạo · điểm 7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Fortuna Sittard
9
Mattijs BranderhorstMOTM
Cambuur
8.3
Rafik El Arguioui1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fortuna Sittard
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Danny Buijs
Cambuur
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Johan Plat
Dự bị
Fortuna Sittard
20 Édouard Michut15 Nick de Groot22 Shiloh 't Zand9 Anthony Descotte33 Kaylen Reitmaier1 Luuk Koopmans35 Kevin van Burgsteden39 Ganni Buyukhan38 Moussa Gbemou
Cambuur
27 Wiebe Kooistra24 Matthijs Kalisvaart21 Jasper Meijster16 Rik Mulders14 Ryan van de Pavert33 Buddy Vogelzang3 Jorn Berkhout40 Wessel van der Goot18 Wiebe van der Heide
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: P. Brittijn lập công cho Fortuna Sittard (kiến tạo: M. Ihattaren)
Phút 15: L. Zeefuik lập công cho Fortuna Sittard (kiến tạo: J. Dahlhaus)
Phút 22: R. El Arguioui lập công cho Cambuur (kiến tạo: N. Souren)
Phút 96: S. Zand lập công cho Fortuna Sittard (kiến tạo: I. Pinto)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fortuna Sittard · 3 thắng0 hòaCambuur · 2 thắng
29/01/2023
Cambuur
1 - 2
Fortuna Sittard
FS
20/08/2022
Fortuna Sittard
1 - 4
Cambuur
CAM
27/02/2022
Cambuur
2 - 1
Fortuna Sittard
CAM
17/10/2021
Fortuna Sittard
1 - 0
Cambuur
FS
20/12/2018
Chung kết
Fortuna Sittard
2 - 1
Cambuur
FS
Phong độ & thống kê mùa giải
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
THTBB
Cambuur
5 trận gần nhất
BBBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|AZ Alkmaar
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|PSV Eindhoven
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|3
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|…
|11
|Telstar
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|BT
|12
|Fortuna Sittard
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|13
|Twente
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
|15
|ADO Den Haag
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|16
|Cambuur
|1
|0
|0
|1
|-4
|0
|B
|17
|Utrecht
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)