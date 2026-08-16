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    Thống kê trận đấu Fortuna Sittard 3-1 Cambuur: S. Zand tỏa sáng, Fortuna Sittard giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 03:55

    Fortuna Sittard vượt qua Cambuur với tỷ số 3-1. Mattijs Branderhorst là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    6'
    P. Brittijn — kiến tạo M. Ihattaren
    Fortuna Sittard
    15'
    L. Zeefuik — kiến tạo J. Dahlhaus
    Fortuna Sittard
    22'
    R. El Arguioui — kiến tạo N. Souren
    Cambuur
    90+6'
    S. Zand — kiến tạo I. Pinto
    Fortuna Sittard
    Thẻ phạt
    50'
    L. Jetten (Holding)
    Cambuur
    64'
    N. Souren (Holding)
    Cambuur
    Đồ thị diễn biến
    Fortuna SittardHT 45'Cambuur

    Thống kê trận đấu

    Fortuna SittardThống kêCambuur
    36%
    Kiểm soát bóng
    64%
    17
    Dứt điểm
    19
    7
    Trúng đích
    7
    6
    Phạt góc
    7
    10
    Phạm lỗi
    9
    3
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cambuur kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Cambuur lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rafik El Arguioui
    Rafik El Arguioui
    Cambuur
    1 bàn
    Lequincio Zeefuik
    Lequincio Zeefuik
    Fortuna Sittard
    1 bàn
    Philip Brittijn
    Philip Brittijn
    Fortuna Sittard
    1 bàn
    Nicky Souren
    Nicky Souren
    Cambuur
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Mohamed Ihattaren
    Mohamed Ihattaren
    Fortuna Sittard
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Jasper Dahlhaus
    Jasper Dahlhaus
    Fortuna Sittard
    1 kiến tạo · điểm 7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fortuna Sittard
    9
    Mattijs BranderhorstMOTM
    8
    Lequincio Zeefuik1 bàn
    7.7
    Philip Brittijn1 bàn
    7.3
    Syb Van Ottele
    7.3
    Yassin Oukili
    7.2
    Mohamed Ihattaren1 KT
    7
    Jasper Dahlhaus1 KT
    7
    Édouard Michut
    6.9
    Ole Romeny
    6.7
    Anthony Descotte
    6.6
    Ivo Pinto
    6.6
    Nick de Groot
    6.5
    Shiloh 't Zand
    6.3
    Justin Hubner
    6.3
    Siebe Wylin
    Cambuur
    8.3
    Rafik El Arguioui1 bàn
    7.9
    Ismaël Baouf
    7.7
    Nicky Souren1 KT
    7
    Thijs Jansen
    7
    Jamal Amofa
    7
    Iwan Henstra
    7
    Ilyes Hamache
    7
    Wiebe Kooistra
    6.9
    Lucas Jetten
    6.5
    Fabian Kvam
    6.5
    Nicolas Binder
    6.2
    Skye Vink
    6.2
    Wessel van der Goot
    6
    Morgan Costarelli
    6
    Sami Bouhoudane

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fortuna Sittard
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Danny Buijs
    Cambuur
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Johan Plat
    31
    Mattijs Branderhorst
    12
    Ivo Pinto
    6
    Syb Van Ottele
    28
    Justin Hubner
    2
    Siebe Wylin
    23
    Philip Brittijn
    5
    Yassin Oukili
    8
    Jasper Dahlhaus
    52
    Mohamed Ihattaren
    10
    Ole Romeny
    25
    Lequincio Zeefuik
    1
    Thijs Jansen
    28
    Morgan Costarelli
    4
    Ismaël Baouf
    6
    Jamal Amofa
    23
    Lucas Jetten
    10
    Rafik El Arguioui
    9
    Skye Vink
    8
    Nicky Souren
    29
    Iwan Henstra
    7
    Sami Bouhoudane
    11
    Ilyes Hamache
    Dự bị
    Fortuna Sittard
    20 Édouard Michut15 Nick de Groot22 Shiloh 't Zand9 Anthony Descotte33 Kaylen Reitmaier1 Luuk Koopmans35 Kevin van Burgsteden39 Ganni Buyukhan38 Moussa Gbemou
    Cambuur
    27 Wiebe Kooistra24 Matthijs Kalisvaart21 Jasper Meijster16 Rik Mulders14 Ryan van de Pavert33 Buddy Vogelzang3 Jorn Berkhout40 Wessel van der Goot18 Wiebe van der Heide

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: P. Brittijn lập công cho Fortuna Sittard (kiến tạo: M. Ihattaren)
    Phút 15: L. Zeefuik lập công cho Fortuna Sittard (kiến tạo: J. Dahlhaus)
    Phút 22: R. El Arguioui lập công cho Cambuur (kiến tạo: N. Souren)
    Phút 96: S. Zand lập công cho Fortuna Sittard (kiến tạo: I. Pinto)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Fortuna Sittard · 3 thắng0 hòaCambuur · 2 thắng
    29/01/2023
    Cambuur
    1 - 2
    Fortuna Sittard
    FS
    20/08/2022
    Fortuna Sittard
    1 - 4
    Cambuur
    CAM
    27/02/2022
    Cambuur
    2 - 1
    Fortuna Sittard
    CAM
    17/10/2021
    Fortuna Sittard
    1 - 0
    Cambuur
    FS
    20/12/2018
    Chung kết
    Fortuna Sittard
    2 - 1
    Cambuur
    FS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fortuna Sittard
    5 trận gần nhất
    THTBB
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Cambuur
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    4
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1AZ Alkmaar2200+56TT
    2PSV Eindhoven2110+14TH
    3GO Ahead Eagles1100+33T
    11Telstar2101-13BT
    12Fortuna Sittard101001H
    13Twente1001-10B
    15ADO Den Haag1001-20B
    16Cambuur1001-40B
    17Utrecht2002-40BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 bàn
    3P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    4A. SoualhiaA. SoualhiaTelstar1 bàn
    5I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 kiến tạo
    4P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
    5A. SoualhiaA. SoualhiaTelstar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Fortuna Sittard 3-1 Cambuur: S. Zand tỏa sáng, Fortuna Sittard giành trọn 3 điểm
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