Thống kê trận đấu Fulham 2-3 Chelsea: C. Palmer tỏa sáng, Chelsea giành trọn 3 điểm

Chelsea vượt qua Fulham với tỷ số 3-2. Cole Palmer là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.