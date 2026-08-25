Tin mới

    Thống kê trận đấu Fulham 2-3 Chelsea: C. Palmer tỏa sáng, Chelsea giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn25/08/2026 03:54

    Chelsea vượt qua Fulham với tỷ số 3-2. Cole Palmer là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    1'
    Joao Pedro — kiến tạo C. Palmer
    Chelsea
    23'
    J. King — kiến tạo T. Castagne
    Fulham
    41'
    M. Rogers — kiến tạo M. Lacroix
    Chelsea
    49'
    C. Palmer — kiến tạo Joao Pedro
    Chelsea
    54'
    G. Garcia
    Fulham
    Thẻ phạt
    5'
    L. Colwill (Tripping)
    Chelsea
    12'
    R. Lavia (Roughing)
    Chelsea
    75'
    R. James (Holding)
    Chelsea
    76'
    C. Bassey (Diving)
    Fulham
    88'
    T. Castagne (Tripping)
    Fulham
    Đồ thị diễn biến
    FulhamHT 45'Chelsea

    Thống kê trận đấu

    FulhamThống kêChelsea
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    12
    Dứt điểm
    17
    5
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    Fulham kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Fulham lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Cole Palmer
    Cole Palmer
    Chelsea
    1 bàn · 1 kiến tạo
    João Pedro
    João Pedro
    Chelsea
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Morgan Rogers
    Morgan Rogers
    Chelsea
    1 bàn
    Joshua King
    Joshua King
    Fulham
    1 bàn
    Gonzalo García
    Gonzalo García
    Fulham
    1 bàn
    Maxence Lacroix
    Maxence Lacroix
    Chelsea
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Fulham
    7.2
    Joshua King1 bàn
    7.2
    Gonzalo García1 bàn
    6.9
    Timothy Castagne1 KT
    6.9
    Jorge Cuenca
    6.9
    Alex Iwobi
    6.9
    Oscar Bobb
    6.9
    Kevin
    6.7
    Sander Berge
    6.7
    Shea Charles
    6.7
    Ryan Sessegnon
    6.7
    Rodrigo Muniz
    6.3
    Calvin Bassey
    6.2
    Antonee Robinson
    6
    César Palacios
    5.9
    Bernd Leno
    Chelsea
    8.9
    Cole PalmerMOTM1 bàn · 1 KT
    8.5
    Morgan Rogers1 bàn
    7.9
    João Pedro1 bàn · 1 KT
    7.3
    Maxence Lacroix1 KT
    7.2
    Josh Acheampong
    6.9
    Roméo Lavia
    6.9
    Enzo Fernández
    6.9
    Pedro Neto
    6.6
    Reece James
    6.5
    Malo Gusto
    6.3
    Jorrel Hato
    6.3
    Geovany Quenda
    6.3
    Estêvão
    6.2
    Robert Sánchez
    6.2
    Pep Chavarría
    6
    Levi Colwill

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Fulham
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alvaro Arbeloa
    Chelsea
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso
    1
    Bernd Leno
    21
    Timothy Castagne
    3
    Calvin Bassey
    4
    Jorge Cuenca
    33
    Antonee Robinson
    16
    Sander Berge
    17
    Alex Iwobi
    14
    Oscar Bobb
    24
    Joshua King
    8
    César Palacios
    7
    Gonzalo García
    1
    Robert Sánchez
    34
    Josh Acheampong
    5
    Maxence Lacroix
    6
    Levi Colwill
    27
    Malo Gusto
    24
    Reece James
    45
    Roméo Lavia
    21
    Jorrel Hato
    10
    Cole Palmer
    17
    Morgan Rogers
    9
    João Pedro
    Dự bị
    Fulham
    19 Shea Charles23 Benjamin Lecomte2 Kenny Tete30 Ryan Sessegnon44 Luc De Fougerolles32 Emile Smith Rowe6 Harrison Reed11 Kevin9 Rodrigo Muniz
    Chelsea
    29 Pep Chavarría8 Enzo Fernández39 Mike Penders4 Valentín Barco41 Estêvão11 Jamie Gittens7 Pedro Neto23 Geovany Quenda18 Danny Welbeck

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 1: Joao Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: C. Palmer)
    Phút 23: J. King lập công cho Fulham (kiến tạo: T. Castagne)
    Phút 41: M. Rogers lập công cho Chelsea (kiến tạo: M. Lacroix)
    Phút 49: C. Palmer lập công cho Chelsea (kiến tạo: Joao Pedro)
    Phút 54: G. Garcia lập công cho Fulham

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Fulham · 2 thắng0 hòaChelsea · 3 thắng
    08/01/2026
    Fulham
    2 - 1
    Chelsea
    FUL
    30/08/2025
    Chelsea
    2 - 0
    Fulham
    CHE
    20/04/2025
    Fulham
    1 - 2
    Chelsea
    CHE
    26/12/2024
    Chelsea
    1 - 2
    Fulham
    FUL
    13/01/2024
    Chelsea
    1 - 0
    Fulham
    CHE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Fulham
    5 trận gần nhất
    BTHBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Chelsea
    5 trận gần nhất
    TTHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Brighton1100+43T
    2Arsenal1100+33T
    3Brentford1100+33T
    10Newcastle101001H
    11Chelsea000000
    12Fulham000000
    13Sunderland1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. HinshelwoodHinshelwoodBrighton2 bàn
    2J. ClarkeJ. ClarkeIpswich1 bàn
    3J. WillockJ. WillockNewcastle1 bàn
    4N. AnguloN. AnguloSunderland1 bàn
    5S. AjayiS. AjayiHull City1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. CherkiR. CherkiManchester City2 kiến tạo
    2W. OsulaW. OsulaNewcastle1 kiến tạo
    3J. EncisoJ. EncisoIpswich1 kiến tạo
    4EvanilsonEvanilsonBournemouth1 kiến tạo
    5M. SangaréM. SangaréBrentford1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Fulham 2-3 Chelsea: C. Palmer tỏa sáng, Chelsea giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO