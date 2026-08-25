Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
1'
Joao Pedro — kiến tạo C. Palmer
Chelsea
23'
J. King — kiến tạo T. Castagne
Fulham
41'
M. Rogers — kiến tạo M. Lacroix
Chelsea
49'
C. Palmer — kiến tạo Joao Pedro
Chelsea
Thẻ phạt
5'
L. Colwill (Tripping)
Chelsea
12'
R. Lavia (Roughing)
Chelsea
75'
R. James (Holding)
Chelsea
88'
T. Castagne (Tripping)
Fulham
Đồ thị diễn biến
FulhamHT 45'Chelsea
Thống kê trận đấu
Fulham kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Fulham lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Cole Palmer
Chelsea
1 bàn · 1 kiến tạo
João Pedro
Chelsea
1 bàn · 1 kiến tạo
Morgan Rogers
Chelsea
1 bàn
Joshua King
Fulham
1 bàn
Gonzalo García
Fulham
1 bàn
Maxence Lacroix
Chelsea
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Chelsea
8.9
Cole PalmerMOTM1 bàn · 1 KT
7.9
João Pedro1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Fulham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alvaro Arbeloa
Chelsea
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Xabi Alonso
Dự bị
Fulham
19 Shea Charles23 Benjamin Lecomte2 Kenny Tete30 Ryan Sessegnon44 Luc De Fougerolles32 Emile Smith Rowe6 Harrison Reed11 Kevin9 Rodrigo Muniz
Chelsea
29 Pep Chavarría8 Enzo Fernández39 Mike Penders4 Valentín Barco41 Estêvão11 Jamie Gittens7 Pedro Neto23 Geovany Quenda18 Danny Welbeck
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 1: Joao Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: C. Palmer)
Phút 23: J. King lập công cho Fulham (kiến tạo: T. Castagne)
Phút 41: M. Rogers lập công cho Chelsea (kiến tạo: M. Lacroix)
Phút 49: C. Palmer lập công cho Chelsea (kiến tạo: Joao Pedro)
Phút 54: G. Garcia lập công cho Fulham
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fulham · 2 thắng0 hòaChelsea · 3 thắng
08/01/2026
Fulham
2 - 1
Chelsea
FUL
30/08/2025
Chelsea
2 - 0
Fulham
CHE
20/04/2025
Fulham
1 - 2
Chelsea
CHE
26/12/2024
Chelsea
1 - 2
Fulham
FUL
13/01/2024
Chelsea
1 - 0
Fulham
CHE
Phong độ & thống kê mùa giải
Fulham
5 trận gần nhất
BTHBT
Chelsea
5 trận gần nhất
TTHTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Brighton
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Brentford
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|…
|10
|Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|11
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Fulham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Sunderland
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)