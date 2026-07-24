Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
42'
M. de Brienne — kiến tạo A. Wangberg
Gais
Đồ thị diễn biến
GaisHT 45'FC Nordsjaelland
Thống kê trận đấu
GaisThống kêFC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Gais vượt trội về số cú sút trúng đích (4), nhưng FC Nordsjaelland lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Matteo de Brienne
Gais
1 bàn
August Wängberg
Gais
1 kiến tạo · điểm 7.3
Anes Cardaklija
Gais
Điểm 7.6
Oskar Ågren
Gais
Điểm 7.3
Joackim Fagerjord
Gais
Điểm 7.3
Andreas Hansen
FC Nordsjaelland
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Gais
7.9
Matteo de BrienneMOTM1 bàn
7.2
Róbert Frosti Thorkelsson
FC Nordsjaelland
6.2
Runar Robinsonn Norheim
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Gais
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Fredrik Holmberg
FC Nordsjaelland
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen
17
Róbert Frosti Thorkelsson
23
Runar Robinsonn Norheim
Dự bị
Gais
14 Simon Girke Jørgensen10 Henry Sletsjoe21 Nikola Vasic13 Kees Sims30 Adin Tihic5 Robin Wendin Thomasson12 Robin Frej24 Filip Beckman25 Jonas Lindberg
FC Nordsjaelland
8 Nicklas Røjkjær9 Ola Solbakken31 Andreas Søndenbroe48 Carl Kristoffersen15 Stephen Acquah28 Markus Walker32 Victor Gustafsen47 Malte Heyde17 Levy Nene
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 42: M. de Brienne lập công cho Gais (kiến tạo: A. Wangberg)
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Nordsjaelland
5 trận gần nhất
BHBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)