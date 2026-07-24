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    Thống kê trận đấu Gais 1-0 FC Nordsjaelland: M. de Brienne tỏa sáng, Gais giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:52

    Gais vượt qua FC Nordsjaelland với tỷ số 1-0. Matteo de Brienne là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    42'
    M. de Brienne — kiến tạo A. Wangberg
    Gais
    Thẻ phạt
    60'
    W. Milovanovic
    Gais
    Đồ thị diễn biến
    GaisHT 45'FC Nordsjaelland

    Thống kê trận đấu

    GaisThống kêFC Nordsjaelland
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    16
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    1
    8
    Phạt góc
    5
    12
    Phạm lỗi
    12
    3
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    FC Nordsjaelland kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Gais vượt trội về số cú sút trúng đích (4), nhưng FC Nordsjaelland lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Matteo de Brienne
    Matteo de Brienne
    Gais
    1 bàn
    August Wängberg
    August Wängberg
    Gais
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Anes Cardaklija
    Anes Cardaklija
    Gais
    Điểm 7.6
    Oskar Ågren
    Oskar Ågren
    Gais
    Điểm 7.3
    Joackim Fagerjord
    Joackim Fagerjord
    Gais
    Điểm 7.3
    Andreas Hansen
    Andreas Hansen
    FC Nordsjaelland
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Gais
    7.9
    Matteo de BrienneMOTM1 bàn
    7.6
    Anes Cardaklija
    7.3
    August Wängberg1 KT
    7.3
    Oskar Ågren
    7.3
    Joackim Fagerjord
    7.2
    Róbert Frosti Thorkelsson
    7
    Samuel Salter
    6.9
    Mergim Krasniqi
    6.7
    William Milovanovic
    6.7
    Oscar Pettersson
    6.6
    Henry Sletsjoe
    6.5
    Max Andersson
    6.5
    Simon Girke Jørgensen
    6.3
    Nikola Vasic
    FC Nordsjaelland
    7.3
    Andreas Hansen
    7.3
    Peter Ankersen
    7.2
    Caleb Yirenkyi
    6.9
    Tobias Salquist
    6.9
    Justin Janssen
    6.5
    Lamine Sadio
    6.5
    Nicklas Røjkjær
    6.3
    Juho Lähteenmäki
    6.3
    Mark Brink
    6.3
    Hjalte Boe Rasmussen
    6.3
    Prince Amoako Junior
    6.3
    Ola Solbakken
    6.3
    Levy Nene
    6.2
    Runar Robinsonn Norheim

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Gais
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Fredrik Holmberg
    FC Nordsjaelland
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen
    1
    Mergim Krasniqi
    6
    August Wängberg
    22
    Anes Cardaklija
    4
    Oskar Ågren
    2
    Matteo de Brienne
    8
    William Milovanovic
    7
    Joackim Fagerjord
    17
    Róbert Frosti Thorkelsson
    16
    Max Andersson
    20
    Samuel Salter
    32
    Oscar Pettersson
    13
    Andreas Hansen
    2
    Peter Ankersen
    3
    Tobias Salquist
    36
    Caleb Yirenkyi
    25
    Juho Lähteenmäki
    18
    Justin Janssen
    6
    Mark Brink
    23
    Runar Robinsonn Norheim
    37
    Lamine Sadio
    40
    Hjalte Boe Rasmussen
    10
    Prince Amoako Junior
    Dự bị
    Gais
    14 Simon Girke Jørgensen10 Henry Sletsjoe21 Nikola Vasic13 Kees Sims30 Adin Tihic5 Robin Wendin Thomasson12 Robin Frej24 Filip Beckman25 Jonas Lindberg
    FC Nordsjaelland
    8 Nicklas Røjkjær9 Ola Solbakken31 Andreas Søndenbroe48 Carl Kristoffersen15 Stephen Acquah28 Markus Walker32 Victor Gustafsen47 Malte Heyde17 Levy Nene

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 42: M. de Brienne lập công cho Gais (kiến tạo: A. Wangberg)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Gais
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    FC Nordsjaelland
    5 trận gần nhất
    BHBTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Gais 1-0 FC Nordsjaelland: M. de Brienne tỏa sáng, Gais giành trọn 3 điểm
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