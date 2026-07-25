Thống kê trận đấu Galatasaray 0-2 Monza: Patrick Cutrone tỏa sáng, Monza giành trọn 3 điểm

Monza vượt qua Galatasaray với tỷ số 2-0. Patrick Cutrone là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.24. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.