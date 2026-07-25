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    Thống kê trận đấu Galatasaray 0-2 Monza: Patrick Cutrone tỏa sáng, Monza giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân25/07/2026 02:50

    Monza vượt qua Galatasaray với tỷ số 2-0. Patrick Cutrone là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.24. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    23'
    Andrea Carboni — kiến tạo Patrick Cutrone
    Monza
    49'
    Patrick Cutrone
    Monza
    Thẻ phạt
    69'
    Arvid Brorsson
    Monza
    Đồ thị diễn biến
    GalatasarayHT 45'Monza

    Thống kê trận đấu

    GalatasarayThống kêMonza
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    12
    Dứt điểm
    14
    4
    Trúng đích
    5
    4
    Phạt góc
    6
    3
    Phạm lỗi
    17
    3
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Patrick Cutrone
    Patrick Cutrone
    Monza
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Andrea Carboni
    Andrea Carboni
    Monza
    1 bàn
    Demba Thiam
    Demba Thiam
    Monza
    Điểm 7.33

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Galatasaray
    7.08
    Gabriel Sara
    6.89
    İlkay Gündoğan
    6.83
    Roland Sallai
    6.77
    B. Luş
    6.76
    Lucas Torreira
    6.73
    Victor Osimhen
    6.67
    Renato Nhaga
    6.63
    Victor Nelsson
    6.6
    Lesley Ugochukwu
    6.55
    Günay Güvenç
    6.51
    Eyüp Aydın
    6.51
    A. Yüzgeç
    6.5
    Kazımcan Karataş
    6.46
    Kaan Ayhan
    6.44
    Armando Güner
    6.28
    Arda Ünyay
    6.25
    Elias Jelert
    Monza
    8.24
    Patrick CutroneMOTM1 bàn · 1 KT
    7.58
    Andrea Carboni1 bàn
    7.33
    Demba Thiam
    7.18
    Andrea Colpani
    6.89
    Lorenzo Lucchesi
    6.82
    Samuele Birindelli
    6.76
    Eddy Kouadio
    6.69
    Mattia Attinasi
    6.68
    Manuel Villa
    6.6
    Semuel Pizzignacco
    6.58
    Matteo Pessina
    6.56
    Andrea Petagna
    6.49
    Lorenzo Colonnese
    6.46
    Foe Ondoa
    6.43
    Dany Mota
    6.41
    Nicolas Galazzi
    6.4
    Filippo Delli Carri
    6.37
    Solomon Loubao
    6.37
    Mathis Mout
    6.35
    Nicolò Ballabio
    6.34
    Arvid Brorsson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Galatasaray
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Monza
    Sơ đồ 4-4-2
    19
    Günay Güvenç
    12
    Elias Jelert
    91
    Arda Ünyay
    25
    Victor Nelsson
    88
    Kazımcan Karataş
    74
    Renato Nhaga
    18
    Lesley Ugochukwu
    27
    Armando Güner
    8
    Gabriel Sara
    7
    Roland Sallai
    62
    A. Yüzgeç
    20
    Demba Thiam
    19
    Samuele Birindelli
    60
    Eddy Kouadio
    15
    Filippo Delli Carri
    3
    Lorenzo Lucchesi
    28
    Andrea Colpani
    52
    Mathis Mout
    32
    Matteo Pessina
    44
    Andrea Carboni
    10
    Patrick Cutrone
    47
    Dany Mota
    Dự bị
    Galatasaray
    5 Eyüp Aydın20 İlkay Gündoğan23 Kaan Ayhan34 Lucas Torreira45 Victor Osimhen56 Yusuf Sivaslıoğlu57 Necati Oğulcan Yançel60 A. Yılmaz64 Yusuf Dağhan Kahraman
    Monza
    1 Semuel Pizzignacco2 Arvid Brorsson22 Solomon Loubao23 Nicolas Galazzi29 Foe Ondoa37 Andrea Petagna43 A. Strajnar51 Lorenzo Colonnese53 Nicolò Ballabio

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: Andrea Carboni lập công cho Monza (kiến tạo: Patrick Cutrone)
    Phút 49: Patrick Cutrone lập công cho Monza

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Galatasaray
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    Monza
    5 trận gần nhất
    TT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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