Thống kê trận đấu Galatasaray 0-3 Venezia: Venezia thắng đậm thuyết phục

Venezia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Galatasaray. John Yeboah là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.