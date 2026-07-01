Tin mới

    Thống kê trận đấu Galatasaray 0-3 Venezia: Venezia thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân28/07/2026 02:54

    Venezia giành chiến thắng đậm 3-0 trước Galatasaray. John Yeboah là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    71'
    John Yeboah
    Venezia
    75'
    Lion Lauberbach(pen)
    Venezia
    90+2'
    Lion Lauberbach — kiến tạo John Yeboah
    Venezia
    Thẻ phạt
    80'
    Barış Alper Yılmaz
    Galatasaray
    Đồ thị diễn biến
    GalatasarayHT 45'Venezia

    Thống kê trận đấu

    GalatasarayThống kêVenezia
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    14
    Dứt điểm
    26
    6
    Trúng đích
    13
    3
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    10
    5
    Việt vị
    3
    9
    Thủ môn cứu thua
    4
    Venezia vượt trội về số cú sút trúng đích (13).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Lion Lauberbach
    Lion Lauberbach
    Venezia
    2 bàn
    John Yeboah
    John Yeboah
    Venezia
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Jankat Yılmaz
    Jankat Yılmaz
    Galatasaray
    Điểm 7.78
    Filip Stanković
    Filip Stanković
    Venezia
    Điểm 7.39
    Arda Ünyay
    Arda Ünyay
    Galatasaray
    Điểm 7.27
    Antoine Hainaut
    Antoine Hainaut
    Venezia
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Galatasaray
    7.78
    Jankat Yılmaz
    7.27
    Arda Ünyay
    7.19
    Eren Elmalı
    7.08
    Roland Sallai
    6.94
    Lucas Torreira
    6.86
    Kaan Ayhan
    6.83
    Yunus Akgün
    6.78
    Victor Osimhen
    6.75
    İlkay Gündoğan
    6.63
    Barış Alper Yılmaz
    6.45
    Gabriel Sara
    6.38
    Leroy Sané
    6.38
    Kazımcan Karataş
    6.32
    Eyüp Aydın
    6.32
    Elias Jelert
    6.3
    Lesley Ugochukwu
    6.24
    Renato Nhaga
    6.07
    Abdülkerim Bardakcı
    5.99
    B. Luş
    5.73
    Victor Nelsson
    Venezia
    8.46
    John YeboahMOTM1 bàn · 1 KT
    7.48
    Lion Lauberbach2 bàn
    7.39
    Filip Stanković
    7.2
    Antoine Hainaut
    7
    Matteo Dagasso
    6.98
    Toma Bašić
    6.96
    Alvin Okoro
    6.95
    Kike Pérez
    6.85
    Simone Panada
    6.8
    Marko Farji
    6.74
    Albion Rrahmani
    6.73
    Armel Bella-Kotchap
    6.66
    Richie Sagrado
    6.65
    Nunzio Lella
    6.62
    Bartol Franjic
    6.62
    Thórir Jóhann Helgason
    6.61
    Matteo Grandi
    6.55
    Ahmed Sidibé
    6.54
    Thierry Correia
    6.42
    Ale Gomes
    6.24
    Joël Schingtienne
    6.2
    Michael Venturi

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Galatasaray
    Sơ đồ 4-3-3
    Venezia
    Sơ đồ 3-4-1-2
    24
    Jankat Yılmaz
    7
    Roland Sallai
    91
    Arda Ünyay
    42
    Abdülkerim Bardakcı
    88
    Kazımcan Karataş
    23
    Kaan Ayhan
    34
    Lucas Torreira
    20
    İlkay Gündoğan
    11
    Yunus Akgün
    45
    Victor Osimhen
    17
    Eren Elmalı
    1
    Filip Stanković
    3
    Joël Schingtienne
    17
    Armel Bella-Kotchap
    4
    Bartol Franjic
    18
    Antoine Hainaut
    28
    Matteo Dagasso
    26
    Toma Bašić
    14
    Thierry Correia
    71
    Kike Pérez
    90
    Alvin Okoro
    99
    Albion Rrahmani
    Dự bị
    Galatasaray
    5 Eyüp Aydın8 Gabriel Sara10 Leroy Sané12 Elias Jelert18 Lesley Ugochukwu25 Victor Nelsson53 Barış Alper Yılmaz56 Yusuf Sivaslıoğlu60 A. Yılmaz
    Venezia
    7 Lamine Fanne8 Thórir Jóhann Helgason10 John Yeboah11 Marko Farji20 Richie Sagrado22 Alessio Pozzi23 Matteo Grandi24 Nunzio Lella29 Lion Lauberbach

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 71: John Yeboah lập công cho Venezia
    Phút 75: Lion Lauberbach ghi bàn trên chấm phạt đền cho Venezia
    Phút 90: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) sút hỏng phạt đền
    Phút 92: Lion Lauberbach lập công cho Venezia (kiến tạo: John Yeboah)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Galatasaray
    5 trận gần nhất
    BBTBT
    Venezia
    5 trận gần nhất
    TTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Galatasaray 0-3 Venezia: Venezia thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO