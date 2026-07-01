Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
75'
Lion Lauberbach(pen)
Venezia
90+2'
Lion Lauberbach — kiến tạo John Yeboah
Venezia
Thẻ phạt
80'
Barış Alper Yılmaz
Galatasaray
Đồ thị diễn biến
GalatasarayHT 45'Venezia
Thống kê trận đấu
GalatasarayThống kêVenezia
Venezia vượt trội về số cú sút trúng đích (13).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Lion Lauberbach
Venezia
2 bàn
John Yeboah
Venezia
1 bàn · 1 kiến tạo
Jankat Yılmaz
Galatasaray
Điểm 7.78
Filip Stanković
Venezia
Điểm 7.39
Arda Ünyay
Galatasaray
Điểm 7.27
Antoine Hainaut
Venezia
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Venezia
8.46
John YeboahMOTM1 bàn · 1 KT
6.62
Thórir Jóhann Helgason
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Galatasaray
5 Eyüp Aydın8 Gabriel Sara10 Leroy Sané12 Elias Jelert18 Lesley Ugochukwu25 Victor Nelsson53 Barış Alper Yılmaz56 Yusuf Sivaslıoğlu60 A. Yılmaz
Venezia
7 Lamine Fanne8 Thórir Jóhann Helgason10 John Yeboah11 Marko Farji20 Richie Sagrado22 Alessio Pozzi23 Matteo Grandi24 Nunzio Lella29 Lion Lauberbach
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 71: John Yeboah lập công cho Venezia
Phút 75: Lion Lauberbach ghi bàn trên chấm phạt đền cho Venezia
Phút 90: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) sút hỏng phạt đền
Phút 92: Lion Lauberbach lập công cho Venezia (kiến tạo: John Yeboah)
Phong độ & thống kê mùa giải
Galatasaray
5 trận gần nhất
BBTBT
Venezia
5 trận gần nhất
TTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)