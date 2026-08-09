Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
5'
Victor Osimhen — kiến tạo Eren Elmalı
Galatasaray
41'
Georges Mikautadze — kiến tạo Nicolas Pépé
Villarreal
Thẻ phạt
39'
Santiago Mouriño
Villarreal
39'
Victor Osimhen
Galatasaray
Đồ thị diễn biến
GalatasarayHT 45'Villarreal
Thống kê trận đấu
GalatasarayThống kêVillarreal
Villarreal vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ayoze Pérez
Villarreal
1 bàn
Georges Mikautadze
Villarreal
1 bàn
Victor Osimhen
Galatasaray
1 bàn
Nicolas Pépé
Villarreal
1 kiến tạo · điểm 6.88
Eren Elmalı
Galatasaray
1 kiến tạo · điểm 6.32
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Villarreal
6.99
Georges Mikautadze1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Galatasaray
6 Davinson Sánchez18 Lesley Ugochukwu20 İlkay Gündoğan23 Kaan Ayhan24 Jankat Yılmaz42 Abdülkerim Bardakcı56 Yusuf Sivaslioglu62 Ada Yüzgeç70 Enes Emre Büyük
Villarreal
2 Logan Costa3 Alex Freeman5 Willy Kambwala6 Pau Navarro11 Ilias Akhomach17 Tajon Buchanan21 Tani Oluwaseyi23 Sergi Cardona25 Péter Gulácsi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: Ayoze Pérez lập công cho Villarreal
Phút 5: Victor Osimhen lập công cho Galatasaray (kiến tạo: Eren Elmalı)
Phút 41: Georges Mikautadze lập công cho Villarreal (kiến tạo: Nicolas Pépé)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Galatasaray · 0 thắng1 hòaVillarreal · 1 thắng
03/03/2004
Villarreal
3 - 0
Galatasaray
VIL
26/02/2004
Galatasaray
2 - 2
Villarreal
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Galatasaray
5 trận gần nhất
BHBBT
Villarreal
5 trận gần nhất
THTBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)