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    Thống kê trận đấu Galatasaray 1-2 Villarreal: Georges Mikautadze tỏa sáng, Villarreal giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 03:00

    Villarreal vượt qua Galatasaray với tỷ số 2-1. Ayoze Pérez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.32. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    3'
    Ayoze Pérez
    Villarreal
    5'
    Victor Osimhen — kiến tạo Eren Elmalı
    Galatasaray
    41'
    Georges Mikautadze — kiến tạo Nicolas Pépé
    Villarreal
    Thẻ phạt
    39'
    Santiago Mouriño
    Villarreal
    39'
    Victor Osimhen
    Galatasaray
    Đồ thị diễn biến
    GalatasarayHT 45'Villarreal

    Thống kê trận đấu

    GalatasarayThống kêVillarreal
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    12
    Dứt điểm
    21
    4
    Trúng đích
    11
    1
    Phạt góc
    7
    7
    Phạm lỗi
    25
    0
    Việt vị
    1
    8
    Thủ môn cứu thua
    3
    Villarreal vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ayoze Pérez
    Ayoze Pérez
    Villarreal
    1 bàn
    Georges Mikautadze
    Georges Mikautadze
    Villarreal
    1 bàn
    Victor Osimhen
    Victor Osimhen
    Galatasaray
    1 bàn
    Nicolas Pépé
    Nicolas Pépé
    Villarreal
    1 kiến tạo · điểm 6.88
    Eren Elmalı
    Eren Elmalı
    Galatasaray
    1 kiến tạo · điểm 6.32

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Galatasaray
    6.9
    Victor Osimhen1 bàn
    6.85
    Barış Alper Yılmaz
    6.76
    Lucas Torreira
    6.71
    Leroy Sané
    6.53
    Ismail Jakobs
    6.52
    Gabriel Sara
    6.49
    Roland Sallai
    6.43
    Yunus Akgün
    6.32
    Eren Elmalı1 KT
    6.3
    Günay Güvenç
    5.62
    Mario Lemina
    Villarreal
    7.32
    Ayoze PérezMOTM1 bàn
    6.99
    Georges Mikautadze1 bàn
    6.88
    Nicolas Pépé1 KT
    6.74
    Santiago Mouriño
    6.68
    Pape Gueye
    6.58
    Juan Foyth
    6.4
    Alberto Moleiro
    6.35
    Luiz Júnior
    6.35
    Santi Comesaña
    6.29
    Renato Veiga
    6.1
    Carlos Romero

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Galatasaray
    Sơ đồ
    Villarreal
    Sơ đồ
    19
    Günay Güvenç
    7
    Roland Sallai
    99
    Mario Lemina
    4
    Ismail Jakobs
    17
    Eren Elmalı
    8
    Gabriel Sara
    34
    Lucas Torreira
    10
    Leroy Sané
    11
    Yunus Akgün
    53
    Barış Alper Yılmaz
    45
    Victor Osimhen
    1
    Luiz Júnior
    15
    Santiago Mouriño
    8
    Juan Foyth
    12
    Renato Veiga
    16
    Carlos Romero
    19
    Nicolas Pépé
    14
    Santi Comesaña
    18
    Pape Gueye
    20
    Alberto Moleiro
    22
    Ayoze Pérez
    9
    Georges Mikautadze
    Dự bị
    Galatasaray
    6 Davinson Sánchez18 Lesley Ugochukwu20 İlkay Gündoğan23 Kaan Ayhan24 Jankat Yılmaz42 Abdülkerim Bardakcı56 Yusuf Sivaslioglu62 Ada Yüzgeç70 Enes Emre Büyük
    Villarreal
    2 Logan Costa3 Alex Freeman5 Willy Kambwala6 Pau Navarro11 Ilias Akhomach17 Tajon Buchanan21 Tani Oluwaseyi23 Sergi Cardona25 Péter Gulácsi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: Ayoze Pérez lập công cho Villarreal
    Phút 5: Victor Osimhen lập công cho Galatasaray (kiến tạo: Eren Elmalı)
    Phút 41: Georges Mikautadze lập công cho Villarreal (kiến tạo: Nicolas Pépé)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Galatasaray · 0 thắng1 hòaVillarreal · 1 thắng
    03/03/2004
    Villarreal
    3 - 0
    Galatasaray
    VIL
    26/02/2004
    Galatasaray
    2 - 2
    Villarreal
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Galatasaray
    5 trận gần nhất
    BHBBT
    Villarreal
    5 trận gần nhất
    THTBB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Galatasaray 1-2 Villarreal: Georges Mikautadze tỏa sáng, Villarreal giành trọn 3 điểm
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