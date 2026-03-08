Thống kê trận đấu Galatasaray 3-3 Rennes: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Galatasaray và Rennes chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.