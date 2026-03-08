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    Thống kê trận đấu Galatasaray 3-3 Rennes: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn03/08/2026 03:00

    Galatasaray và Rennes chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    18'
    Victor Osimhen — kiến tạo Gabriel Sara
    Galatasaray
    27'
    Estéban Lepaul — kiến tạo Mahdi Camara
    Rennes
    49'
    Gabriel Sara — kiến tạo Leroy Sané
    Galatasaray
    58'
    Estéban Lepaul — kiến tạo Mahamadou Nagida
    Rennes
    61'
    Estéban Lepaul(pen)
    Rennes
    90+4'
    Barış Alper Yılmaz(pen)
    Galatasaray
    Thẻ phạt
    78'
    O. Buruk
    Galatasaray
    90+2'
    Adrien Thomasson 
    Rennes
    Đồ thị diễn biến
    GalatasarayHT 45'Rennes

    Thống kê trận đấu

    GalatasarayThống kêRennes
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    18
    Dứt điểm
    21
    10
    Trúng đích
    6
    8
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    0
    Galatasaray vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: Victor Osimhen lập công cho Galatasaray (kiến tạo: Gabriel Sara)
    Phút 27: Estéban Lepaul lập công cho Rennes (kiến tạo: Mahdi Camara)
    Phút 49: Gabriel Sara lập công cho Galatasaray (kiến tạo: Leroy Sané)
    Phút 58: Estéban Lepaul lập công cho Rennes (kiến tạo: Mahamadou Nagida)
    Phút 61: Estéban Lepaul ghi bàn trên chấm phạt đền cho Rennes
    Phút 94: Barış Alper Yılmaz ghi bàn trên chấm phạt đền cho Galatasaray

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Galatasaray
    5 trận gần nhất
    HBBTB
    Rennes
    5 trận gần nhất
    HTTBB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Galatasaray 3-3 Rennes: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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