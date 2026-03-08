Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
18'
Victor Osimhen — kiến tạo Gabriel Sara
Galatasaray
27'
Estéban Lepaul — kiến tạo Mahdi Camara
Rennes
49'
Gabriel Sara — kiến tạo Leroy Sané
Galatasaray
58'
Estéban Lepaul — kiến tạo Mahamadou Nagida
Rennes
61'
Estéban Lepaul(pen)
Rennes
90+4'
Barış Alper Yılmaz(pen)
Galatasaray
Đồ thị diễn biến
GalatasarayHT 45'Rennes
Thống kê trận đấu
GalatasarayThống kêRennes
Galatasaray vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: Victor Osimhen lập công cho Galatasaray (kiến tạo: Gabriel Sara)
Phút 27: Estéban Lepaul lập công cho Rennes (kiến tạo: Mahdi Camara)
Phút 49: Gabriel Sara lập công cho Galatasaray (kiến tạo: Leroy Sané)
Phút 58: Estéban Lepaul lập công cho Rennes (kiến tạo: Mahamadou Nagida)
Phút 61: Estéban Lepaul ghi bàn trên chấm phạt đền cho Rennes
Phút 94: Barış Alper Yılmaz ghi bàn trên chấm phạt đền cho Galatasaray
Phong độ & thống kê mùa giải
Galatasaray
5 trận gần nhất
HBBTB
Rennes
5 trận gần nhất
HTTBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)