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    Thống kê trận đấu Gangwon FC 0-1 Gamba Osaka: G. Nawata tỏa sáng, Gamba Osaka giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn11/08/2026 20:11

    Gamba Osaka vượt qua Gangwon FC với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    103'
    G. Nawata — kiến tạo R. Yamashita
    Gamba Osaka
    Thẻ phạt
    6'
    T. Kishimoto
    Gamba Osaka
    28'
    R. Hatsuse
    Gamba Osaka
    70'
    Kim Dae-Won
    Gangwon FC
    89'
    Lee Gi-Hyuk
    Gangwon FC
    98'
    Shin Min-Ha
    Gangwon FC
    Đồ thị diễn biến
    Gangwon FCHT 45'Gamba Osaka

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Gangwon FC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Kyung-Ho Chung
    Gamba Osaka
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tomokazu Myojin
    1
    Park Cheong-hyo
    99
    Kang Joon-hyuk
    23
    Marko Tuci
    13
    Gi-Hyuk Lee
    33
    Hong Chul
    70
    Jesse Sekidika
    97
    You-Hyeon Lee
    4
    Min-woo Seo
    7
    Dae-won Kim
    11
    Young-jun Goh
    96
    Byeong-chan Choi
    18
    Rui Araki
    47
    Shinya Nakano
    19
    Ginjiro Ikegaya
    4
    Shinnosuke Nakatani
    21
    Ryo Hatsuse
    27
    Rin Mito
    13
    Shuto Abe
    17
    Ryoya Yamashita
    11
    Issam Jebali
    15
    Takeru Kishimoto
    23
    Deniz Hümmet
    Dự bị
    Gangwon FC
    9 Kim Gun-hee47 Shin Min-Ha77 Abdallah Khalaihal51 Cho Min-kyu5 Abdelkarim Chaouche24 Ho-yeong Park8 Seung Won Lee14 Kang Yun-Gu6 Kim Dong-hyeon
    Gamba Osaka
    67 Shogo Sasaki38 Gaku Nawata14 Asahi Uenaka22 Jun Ichimori1 Masaaki Higashiguchi2 Shota Fukuoka20 Eli Adams32 Yuki Yoshihara10 Shu Kurata

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 103: G. Nawata lập công cho Gamba Osaka (kiến tạo: R. Yamashita)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Gangwon FC
    5 trận gần nhất
    BBBHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Gamba Osaka
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Gangwon FC 0-1 Gamba Osaka: G. Nawata tỏa sáng, Gamba Osaka giành chiến thắng, đi tiếp
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