Thống kê trận đấu Gangwon FC 0-1 Gamba Osaka: G. Nawata tỏa sáng, Gamba Osaka giành chiến thắng, đi tiếp

Gamba Osaka vượt qua Gangwon FC với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.