Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
103'
G. Nawata — kiến tạo R. Yamashita
Gamba Osaka
Đồ thị diễn biến
Gangwon FCHT 45'Gamba Osaka
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Gangwon FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Kyung-Ho Chung
Gamba Osaka
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tomokazu Myojin
Dự bị
Gangwon FC
9 Kim Gun-hee47 Shin Min-Ha77 Abdallah Khalaihal51 Cho Min-kyu5 Abdelkarim Chaouche24 Ho-yeong Park8 Seung Won Lee14 Kang Yun-Gu6 Kim Dong-hyeon
Gamba Osaka
67 Shogo Sasaki38 Gaku Nawata14 Asahi Uenaka22 Jun Ichimori1 Masaaki Higashiguchi2 Shota Fukuoka20 Eli Adams32 Yuki Yoshihara10 Shu Kurata
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 103: G. Nawata lập công cho Gamba Osaka (kiến tạo: R. Yamashita)
Phong độ & thống kê mùa giải
Gangwon FC
5 trận gần nhất
BBBHT
Gamba Osaka
5 trận gần nhất
TTTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)