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    Thống kê trận đấu Getafe 3-1 FK Partizan: J. Mojica tỏa sáng, Getafe giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:56

    Getafe vượt qua FK Partizan với tỷ số 3-1. Enes Ünal là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    10'
    E. Unal — kiến tạo J. Mojica
    Getafe
    43'
    D. Seck — kiến tạo Jeh
    FK Partizan
    87'
    A. Garcia — kiến tạo M. Satriano
    Getafe
    90'
    J. Mojica — kiến tạo M. Satriano
    Getafe
    Thẻ phạt
    39'
    A. Abqar (Foul)
    Getafe
    55'
    M. Roganovic (Tripping)
    FK Partizan
    68'
    A. Abqar (Foul)
    Getafe
    68'
    A. Abqar (Foul)
    Getafe
    76'
    Kiko Femenia (Roughing)
    Getafe
    90+1'
    B. Mayoral (Foul)
    Getafe
    Đồ thị diễn biến
    GetafeHT 45'FK Partizan

    Thống kê trận đấu

    GetafeThống kêFK Partizan
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    11
    Dứt điểm
    7
    4
    Trúng đích
    1
    1
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    13
    2
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    2
    Getafe kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Getafe vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Enes Ünal
    Enes Ünal
    Getafe
    1 bàn
    Andrés García
    Andrés García
    Getafe
    1 bàn
    Demba Seck
    Demba Seck
    FK Partizan
    1 bàn
    Johan Mojica
    Johan Mojica
    Getafe
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Martín Satriano
    Martín Satriano
    Getafe
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Jeh
    Jeh
    FK Partizan
    1 kiến tạo · điểm 7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Getafe
    8
    Enes ÜnalMOTM1 bàn
    7.7
    Andrés García1 bàn
    7.3
    Orel Mangala
    7.2
    Johan Mojica1 KT
    7.2
    Martín Satriano1 KT
    6.9
    David Soria
    6.9
    Zaid Romero
    6.9
    Ramón Terrats
    6.9
    Francho Serrano
    6.5
    Djené
    6.5
    Kiko Femenía
    6.3
    Saba Sazonov
    5.6
    Abdel Abqar
    FK Partizan
    7.5
    Iddrisu Baba
    7.3
    Demba Seck1 bàn
    7.2
    Milan Vukotić
    7.2
    Milan Aleksić
    7
    Marko Milošević
    7
    Jeh1 KT
    6.7
    Stefan Mitrović
    6.6
    Milan Roganović
    6.5
    Nikola Simic
    6.5
    Ognjen Ugrešić
    6.3
    Stefan Milić
    6.3
    Samson Nwulu
    6.3
    Igor Miladinović
    6.3
    Nikola Čumić
    6.2
    Vukašin Đurđević
    6.2
    Erik Kojzek

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Getafe
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Jose Bordalas Jimenez
    FK Partizan
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sasa Ilic
    13
    David Soria
    2
    Djené
    5
    Abdel Abqar
    24
    Zaid Romero
    23
    Orel Mangala
    17
    Kiko Femenía
    11
    Ramón Terrats
    16
    Francho Serrano
    22
    Johan Mojica
    19
    Enes Ünal
    10
    Martín Satriano
    1
    Marko Milošević
    44
    Stefan Milić
    23
    Stefan Mitrović
    40
    Nikola Simic
    30
    Milan Roganović
    14
    Iddrisu Baba
    36
    Ognjen Ugrešić
    20
    Samson Nwulu
    19
    Demba Seck
    89
    Jeh
    11
    Milan Vukotić
    Dự bị
    Getafe
    1 Jiří Letáček35 Diego Ferrer3 Davinchi4 Saba Sazonov15 Sebastián Boselli21 Andrés García26 Jean Ives Valou28 Alberto Risco9 Borja Mayoral
    FK Partizan
    31 Miloš Krunić5 Mateja Milovanović24 Vukašin Đurđević33 Stefan Petrović7 Chaka Traorè8 Aleks Zeković10 Igor Miladinović17 Milan Aleksić27 Nikola Čumić

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: E. Unal lập công cho Getafe (kiến tạo: J. Mojica)
    Phút 43: D. Seck lập công cho FK Partizan (kiến tạo: Jeh)
    Phút 68: A. Abqar (Getafe) nhận thẻ đỏ, Getafe phải chơi thiếu người
    Phút 87: A. Garcia lập công cho Getafe (kiến tạo: M. Satriano)
    Phút 90: J. Mojica lập công cho Getafe (kiến tạo: M. Satriano)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Getafe
    5 trận gần nhất
    TBHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Getafe 3-1 FK Partizan: J. Mojica tỏa sáng, Getafe giành chiến thắng, đi tiếp
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