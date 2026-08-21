Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
10'
E. Unal — kiến tạo J. Mojica
Getafe
43'
D. Seck — kiến tạo Jeh
FK Partizan
87'
A. Garcia — kiến tạo M. Satriano
Getafe
90'
J. Mojica — kiến tạo M. Satriano
Getafe
Thẻ phạt
55'
M. Roganovic (Tripping)
FK Partizan
76'
Kiko Femenia (Roughing)
Getafe
Đồ thị diễn biến
GetafeHT 45'FK Partizan
Thống kê trận đấu
GetafeThống kêFK Partizan
Getafe kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Getafe vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Enes Ünal
Getafe
1 bàn
Andrés García
Getafe
1 bàn
Demba Seck
FK Partizan
1 bàn
Johan Mojica
Getafe
1 kiến tạo · điểm 7.2
Martín Satriano
Getafe
1 kiến tạo · điểm 7.2
Jeh
FK Partizan
1 kiến tạo · điểm 7
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Getafe
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Jose Bordalas Jimenez
FK Partizan
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sasa Ilic
Dự bị
Getafe
1 Jiří Letáček35 Diego Ferrer3 Davinchi4 Saba Sazonov15 Sebastián Boselli21 Andrés García26 Jean Ives Valou28 Alberto Risco9 Borja Mayoral
FK Partizan
31 Miloš Krunić5 Mateja Milovanović24 Vukašin Đurđević33 Stefan Petrović7 Chaka Traorè8 Aleks Zeković10 Igor Miladinović17 Milan Aleksić27 Nikola Čumić
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: E. Unal lập công cho Getafe (kiến tạo: J. Mojica)
Phút 43: D. Seck lập công cho FK Partizan (kiến tạo: Jeh)
Phút 68: A. Abqar (Getafe) nhận thẻ đỏ, Getafe phải chơi thiếu người
Phút 87: A. Garcia lập công cho Getafe (kiến tạo: M. Satriano)
Phút 90: J. Mojica lập công cho Getafe (kiến tạo: M. Satriano)
Phong độ & thống kê mùa giải
Getafe
5 trận gần nhất
TBHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)