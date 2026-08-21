Thống kê trận đấu Getafe 3-1 FK Partizan: J. Mojica tỏa sáng, Getafe giành chiến thắng, đi tiếp

Getafe vượt qua FK Partizan với tỷ số 3-1. Enes Ünal là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.