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    Thống kê trận đấu GIL Vicente 1-0 Rio Ave: H. Hernandez tỏa sáng, GIL Vicente giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn10/08/2026 04:32

    GIL Vicente vượt qua Rio Ave với tỷ số 1-0. Ricardo Esgaio là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    87'
    H. Hernandez(pen)
    GIL Vicente
    Thẻ phạt
    32'
    F. Caseres
    GIL Vicente
    45+4'
    N. Abbey
    Rio Ave
    47'
    A. Ntoi
    Rio Ave
    85'
    J. Brabec
    Rio Ave
    90+1'
    G. Liavas
    Rio Ave
    90+8'
    GIL Vicente
    Đồ thị diễn biến
    GIL VicenteHT 45'Rio Ave

    Thống kê trận đấu

    GIL VicenteThống kêRio Ave
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    11
    Dứt điểm
    6
    3
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    2
    14
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    GIL Vicente kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Héctor Hernández
    Héctor Hernández
    GIL Vicente
    1 bàn
    Ricardo Esgaio
    Ricardo Esgaio
    GIL Vicente
    Điểm 7.7
    Jonathan Buatu
    Jonathan Buatu
    GIL Vicente
    Điểm 7.3
    Ennio Van Der Gouw
    Ennio Van Der Gouw
    Rio Ave
    Điểm 7.3
    Santi García
    Santi García
    GIL Vicente
    Điểm 7.2
    Zé Carlos
    Zé Carlos
    GIL Vicente
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    GIL Vicente
    7.7
    Ricardo EsgaioMOTM
    7.3
    Jonathan Buatu
    7.2
    Santi García
    7.2
    Zé Carlos
    7
    Héctor Hernández1 bàn
    6.9
    Lucão
    6.9
    Facundo Cáseres
    6.9
    José Silva
    6.7
    David Moreira
    6.7
    Tidjany Touré
    6.6
    Marvin Elimbi Gilbert
    6.6
    Joelson Fernandes
    6.5
    Weverson
    6.5
    Carlos Eduardo
    6.3
    Andreas Lausen
    6.2
    Gil Martins
    Rio Ave
    7.3
    Ennio Van Der Gouw
    7.2
    Francisco Petrasso
    7
    Roland Galčík
    6.9
    Georgios Liavas
    6.9
    Gustavo Mancha
    6.9
    Nelson Abbey
    6.9
    Tamblé Monteiro
    6.9
    Tamás Nikitscher
    6.7
    Diogo Nascimento
    6.7
    Diogo Bezerra
    6.7
    Dario Špikić
    6.5
    Jalen Blesa
    6.5
    Marios Vrousai
    6.3
    Ryan Guilherme
    6.3
    Jakub Brabec
    5.7
    Andreas Ndoj

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    GIL Vicente
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis Pinto
    Rio Ave
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sotiris Sylaidopoulos
    30
    Lucão
    47
    Ricardo Esgaio
    4
    Marvin Elimbi Gilbert
    39
    Jonathan Buatu
    26
    Weverson
    12
    Andreas Lausen
    5
    Facundo Cáseres
    11
    Joelson Fernandes
    10
    Santi García
    20
    Gil Martins
    29
    Carlos Eduardo
    99
    Ennio Van Der Gouw
    54
    Georgios Liavas
    23
    Francisco Petrasso
    39
    Gustavo Mancha
    6
    Nelson Abbey
    90
    Diogo Nascimento
    5
    Andreas Ndoj
    30
    Roland Galčík
    8
    Ryan Guilherme
    7
    Diogo Bezerra
    11
    Jalen Blesa
    Dự bị
    GIL Vicente
    45 David Moreira1 Andre Picornell44 Tiago Ferreira3 Antonio Espigares2 José Silva6 Zé Carlos7 Tidjany Touré32 Martin Fernández86 Diogo Prioste
    Rio Ave
    9 Tamblé Monteiro22 Kevin Chamorro63 Julien Lomboto68 Caike14 Jakub Brabec17 Marios Vrousai44 Tamás Nikitscher79 Miguel Patricío70 Antoine Wenck

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: A. Ntoi (Rio Ave) nhận thẻ đỏ, Rio Ave phải chơi thiếu người
    Phút 87: H. Hernandez ghi bàn trên chấm phạt đền cho GIL Vicente

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    GIL Vicente · 1 thắng4 hòaRio Ave · 0 thắng
    04/05/2026
    Rio Ave
    0 - 0
    GIL Vicente
    Hòa
    21/12/2025
    GIL Vicente
    2 - 2
    Rio Ave
    Hòa
    02/08/2025
    GIL Vicente
    3 - 1
    Rio Ave
    GV
    17/05/2025
    Rio Ave
    1 - 1
    GIL Vicente
    Hòa
    07/01/2025
    GIL Vicente
    1 - 1
    Rio Ave
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    GIL Vicente
    5 trận gần nhất
    THTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Rio Ave
    5 trận gần nhất
    BTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto1100+23T
    2Maritimo1100+13T
    3Arouca1100+13T
    8Guimaraes1001-10B
    9GIL Vicente000000
    10Rio Ave000000
    11Santa Clara000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    2B. SouzaB. SouzaEstrela1 bàn
    3F. IoannidisF. IoannidisSporting CP1 bàn
    4BarberoBarberoArouca1 bàn
    5G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    2Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    3RobinhoRobinhoEstrela1 kiến tạo
    4I. StoicaI. StoicaEstrela1 kiến tạo
    5Gil DiasGil DiasFamalicao1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu GIL Vicente 1-0 Rio Ave: H. Hernandez tỏa sáng, GIL Vicente giành trọn 3 điểm
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