Thống kê trận đấu GIL Vicente 1-0 Rio Ave: H. Hernandez tỏa sáng, GIL Vicente giành trọn 3 điểm

GIL Vicente vượt qua Rio Ave với tỷ số 1-0. Ricardo Esgaio là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.