Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
87'
H. Hernandez(pen)
GIL Vicente
Đồ thị diễn biến
GIL VicenteHT 45'Rio Ave
Thống kê trận đấu
GIL VicenteThống kêRio Ave
GIL Vicente kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Héctor Hernández
GIL Vicente
1 bàn
Ricardo Esgaio
GIL Vicente
Điểm 7.7
Jonathan Buatu
GIL Vicente
Điểm 7.3
Ennio Van Der Gouw
Rio Ave
Điểm 7.3
Santi García
GIL Vicente
Điểm 7.2
Zé Carlos
GIL Vicente
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
GIL Vicente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis Pinto
Rio Ave
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sotiris Sylaidopoulos
Dự bị
GIL Vicente
45 David Moreira1 Andre Picornell44 Tiago Ferreira3 Antonio Espigares2 José Silva6 Zé Carlos7 Tidjany Touré32 Martin Fernández86 Diogo Prioste
Rio Ave
9 Tamblé Monteiro22 Kevin Chamorro63 Julien Lomboto68 Caike14 Jakub Brabec17 Marios Vrousai44 Tamás Nikitscher79 Miguel Patricío70 Antoine Wenck
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: A. Ntoi (Rio Ave) nhận thẻ đỏ, Rio Ave phải chơi thiếu người
Phút 87: H. Hernandez ghi bàn trên chấm phạt đền cho GIL Vicente
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
GIL Vicente · 1 thắng4 hòaRio Ave · 0 thắng
04/05/2026
Rio Ave
0 - 0
GIL Vicente
Hòa
21/12/2025
GIL Vicente
2 - 2
Rio Ave
Hòa
02/08/2025
GIL Vicente
3 - 1
Rio Ave
GV
17/05/2025
Rio Ave
1 - 1
GIL Vicente
Hòa
07/01/2025
GIL Vicente
1 - 1
Rio Ave
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
GIL Vicente
5 trận gần nhất
THTHB
Rio Ave
5 trận gần nhất
BTHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Arouca
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|8
|Guimaraes
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|9
|GIL Vicente
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Rio Ave
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Santa Clara
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)