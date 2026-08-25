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    Thống kê trận đấu GIL Vicente 2-0 Casa Pia: H. Hernandez tỏa sáng, GIL Vicente giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn25/08/2026 04:14

    GIL Vicente vượt qua Casa Pia với tỷ số 2-0. Gil Martins là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    20'
    G. Pinto Martins — kiến tạo H. Hernandez
    GIL Vicente
    45'
    H. Hernandez(pen)
    GIL Vicente
    Thẻ phạt
    35'
    S. Perez
    Casa Pia
    82'
    M. Elimbi
    GIL Vicente
    Đồ thị diễn biến
    GIL VicenteHT 45'Casa Pia

    Thống kê trận đấu

    GIL VicenteThống kêCasa Pia
    56%
    Kiểm soát bóng
    44%
    8
    Dứt điểm
    13
    4
    Trúng đích
    2
    2
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Héctor Hernández
    Héctor Hernández
    GIL Vicente
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Gil Martins
    Gil Martins
    GIL Vicente
    1 bàn
    Facundo Cáseres
    Facundo Cáseres
    GIL Vicente
    Điểm 7.5
    Weverson
    Weverson
    GIL Vicente
    Điểm 7.2
    Selvi Clúa
    Selvi Clúa
    Casa Pia
    Điểm 7.2
    Rochinha
    Rochinha
    Casa Pia
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    GIL Vicente
    7.7
    Gil MartinsMOTM1 bàn
    7.5
    Facundo Cáseres
    7.5
    Héctor Hernández1 bàn · 1 KT
    7.2
    Weverson
    7
    Marvin Elimbi Gilbert
    7
    Jonathan Buatu
    6.9
    Ricardo Esgaio
    6.7
    Murilo
    6.6
    Lucão
    6.6
    Diogo Prioste
    6.6
    Zé Carlos
    6.5
    Agustín Moreira
    6.3
    Andreas Lausen
    6.3
    Santi García
    6.3
    Carlos Eduardo
    6.2
    Joelson Fernandes
    Casa Pia
    7.2
    Selvi Clúa
    7.2
    Rochinha
    6.9
    Cassiano
    6.7
    André Geraldes
    6.6
    Sebastián Pérez
    6.6
    Pedro Rosas
    6.5
    João Goulart
    6.5
    David Sousa
    6.5
    Claudio Mendes
    6.3
    Lawrence Ofori
    6.3
    Alassana Jatta
    6.3
    Gabi Pereira
    6.3
    Abdu Dafe
    6.2
    André Gomes
    6.2
    Abdu Conté
    6.2
    Henrique Araújo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: G. Pinto Martins lập công cho GIL Vicente (kiến tạo: H. Hernandez)
    Phút 45: H. Hernandez ghi bàn trên chấm phạt đền cho GIL Vicente

    Phong độ & thống kê mùa giải

    GIL Vicente
    5 trận gần nhất
    TTHT

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto3300+69TTT
    2Sporting CP3210+37TTH
    3Santa Clara3210+27TTH
    7Nacional3111+14BTH
    8GIL Vicente1100+13T
    9Vitória SC3102-13TBB
    17Alverca3012-41BHB
    18Casa Pia2002-80BB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu GIL Vicente 2-0 Casa Pia: H. Hernandez tỏa sáng, GIL Vicente giành trọn 3 điểm
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