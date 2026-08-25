Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
20'
G. Pinto Martins — kiến tạo H. Hernandez
GIL Vicente
45'
H. Hernandez(pen)
GIL Vicente
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GIL VicenteHT 45'Casa Pia
Thống kê trận đấu
GIL VicenteThống kêCasa Pia
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Héctor Hernández
GIL Vicente
1 bàn · 1 kiến tạo
Gil Martins
GIL Vicente
1 bàn
Facundo Cáseres
GIL Vicente
Điểm 7.5
Weverson
GIL Vicente
Điểm 7.2
Selvi Clúa
Casa Pia
Điểm 7.2
Rochinha
Casa Pia
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
GIL Vicente
7.5
Héctor Hernández1 bàn · 1 KT
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: G. Pinto Martins lập công cho GIL Vicente (kiến tạo: H. Hernandez)
Phút 45: H. Hernandez ghi bàn trên chấm phạt đền cho GIL Vicente
Phong độ & thống kê mùa giải
GIL Vicente
5 trận gần nhất
TTHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|FC Porto
|3
|3
|0
|0
|+6
|9
|TTT
|2
|Sporting CP
|3
|2
|1
|0
|+3
|7
|TTH
|3
|Santa Clara
|3
|2
|1
|0
|+2
|7
|TTH
|…
|7
|Nacional
|3
|1
|1
|1
|+1
|4
|BTH
|8
|GIL Vicente
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|9
|Vitória SC
|3
|1
|0
|2
|-1
|3
|TBB
|…
|17
|Alverca
|3
|0
|1
|2
|-4
|1
|BHB
|18
|Casa Pia
|2
|0
|0
|2
|-8
|0
|BB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)