Thống kê trận đấu GIL Vicente 2-0 Casa Pia: H. Hernandez tỏa sáng, GIL Vicente giành trọn 3 điểm

GIL Vicente vượt qua Casa Pia với tỷ số 2-0. Gil Martins là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.