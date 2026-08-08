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    Thống kê trận đấu Gillingham 0-3 Luton: G. Kodua tỏa sáng, Luton giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:01

    Luton giành chiến thắng đậm 3-0 trước Gillingham. George Johnston là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    43'
    N. Wells — kiến tạo J. Luker
    Luton
    59'
    B. Benagr
    Luton
    78'
    G. Kodua
    Luton
    Thẻ phạt
    50'
    Z. Albarus
    Gillingham
    88'
    S. Morris
    Luton
    Đồ thị diễn biến
    GillinghamHT 45'Luton

    Thống kê trận đấu

    GillinghamThống kêLuton
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    6
    Dứt điểm
    16
    2
    Trúng đích
    11
    1
    Phạt góc
    9
    15
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    1
    8
    Thủ môn cứu thua
    2
    Luton kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Luton vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nahki Wells
    Nahki Wells
    Luton
    1 bàn
    Gideon Kodua
    Gideon Kodua
    Luton
    1 bàn
    Benedict Benagr
    Benedict Benagr
    Luton
    1 bàn
    Jayden Luker
    Jayden Luker
    Luton
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    George Johnston
    George Johnston
    Luton
    Điểm 8
    Josh Keeley
    Josh Keeley
    Luton
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Gillingham
    6.9
    Will Goodwin
    6.7
    Robbie McKenzie
    6.7
    Kadeem Harris
    6.7
    Harry Waldock
    6.7
    Sheldon Kendall
    6.6
    Conor McManus
    6.5
    James Brophy
    6.3
    Owen Mason
    6.3
    Zane Albarus
    6.3
    Sullivan Booth
    6.2
    Nick Freeman
    6.2
    Ronan Hale
    6
    Andy Smith
    5.9
    Logan Dobbs
    5.9
    Omar Beckles
    5.7
    Sebastian Palmer-Houlden
    Luton
    8
    George JohnstonMOTM
    7.7
    Josh Keeley
    7.6
    Liam Walsh
    7.3
    Nahki Wells1 bàn
    7.2
    Hakeem Odofin
    7.2
    Kal Naismith
    7.2
    Jordan Clark
    7.2
    Gideon Kodua1 bàn
    7
    Benedict Benagr1 bàn
    6.9
    Isaiah Jones
    6.7
    Harrison Ashby
    6.7
    Sverre Hakami Sandal
    6.6
    Jayden Luker1 KT
    6.5
    Jake Richards
    6.2
    Kasey Palmer
    6.2
    Shayden Morris

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Gillingham
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Gareth Ainsworth
    Luton
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Jack Wilshere
    40
    Owen Mason
    26
    Logan Dobbs
    5
    Andy Smith
    19
    Omar Beckles
    16
    James Brophy
    14
    Robbie McKenzie
    22
    Nick Freeman
    7
    Kadeem Harris
    15
    Zane Albarus
    10
    Ronan Hale
    11
    Sebastian Palmer-Houlden
    24
    Josh Keeley
    25
    Isaiah Jones
    2
    Hakeem Odofin
    6
    George Johnston
    3
    Kal Naismith
    8
    Liam Walsh
    19
    Jayden Luker
    18
    Jordan Clark
    7
    Jake Richards
    31
    Benedict Benagr
    21
    Nahki Wells
    Dự bị
    Gillingham
    24 Harry Waldock18 Sheldon Kendall9 Will Goodwin30 Sullivan Booth3 Conor McManus13 Taite Holtam29 Harry Webster27 Michael Luxton28 Damien Theodore
    Luton
    45 Kasey Palmer14 Shayden Morris33 Harrison Ashby4 Sverre Hakami Sandal30 Gideon Kodua1 James Shea5 Mads Andersen12 Joe Johnson44 Devante Cole

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 43: N. Wells lập công cho Luton (kiến tạo: J. Luker)
    Phút 59: B. Benagr lập công cho Luton
    Phút 78: G. Kodua lập công cho Luton

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Gillingham · 0 thắng1 hòaLuton · 4 thắng
    19/07/2025
    Gillingham
    0 - 2
    Luton
    LUT
    30/08/2023
    Luton
    3 - 2
    Gillingham
    LUT
    16/03/2019
    Luton
    2 - 2
    Gillingham
    Hòa
    24/11/2018
    Gillingham
    1 - 3
    Luton
    LUT
    31/08/2016
    Gillingham
    1 - 2
    Luton
    LUT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Gillingham
    5 trận gần nhất
    BTTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Luton
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Gillingham 0-3 Luton: G. Kodua tỏa sáng, Luton giành chiến thắng, đi tiếp
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