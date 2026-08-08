Thống kê trận đấu Gillingham 0-3 Luton: G. Kodua tỏa sáng, Luton giành chiến thắng, đi tiếp

Luton giành chiến thắng đậm 3-0 trước Gillingham. George Johnston là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.