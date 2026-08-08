Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
43'
N. Wells — kiến tạo J. Luker
Luton
Đồ thị diễn biến
GillinghamHT 45'Luton
Thống kê trận đấu
Luton kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Luton vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nahki Wells
Luton
1 bàn
Gideon Kodua
Luton
1 bàn
Benedict Benagr
Luton
1 bàn
Jayden Luker
Luton
1 kiến tạo · điểm 6.6
George Johnston
Luton
Điểm 8
Josh Keeley
Luton
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Gillingham
5.7
Sebastian Palmer-Houlden
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Gillingham
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Gareth Ainsworth
Luton
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Jack Wilshere
11
Sebastian Palmer-Houlden
Dự bị
Gillingham
24 Harry Waldock18 Sheldon Kendall9 Will Goodwin30 Sullivan Booth3 Conor McManus13 Taite Holtam29 Harry Webster27 Michael Luxton28 Damien Theodore
Luton
45 Kasey Palmer14 Shayden Morris33 Harrison Ashby4 Sverre Hakami Sandal30 Gideon Kodua1 James Shea5 Mads Andersen12 Joe Johnson44 Devante Cole
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 43: N. Wells lập công cho Luton (kiến tạo: J. Luker)
Phút 59: B. Benagr lập công cho Luton
Phút 78: G. Kodua lập công cho Luton
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Gillingham · 0 thắng1 hòaLuton · 4 thắng
19/07/2025
Gillingham
0 - 2
Luton
LUT
30/08/2023
Luton
3 - 2
Gillingham
LUT
16/03/2019
Luton
2 - 2
Gillingham
Hòa
24/11/2018
Gillingham
1 - 3
Luton
LUT
31/08/2016
Gillingham
1 - 2
Luton
LUT
Phong độ & thống kê mùa giải
Gillingham
5 trận gần nhất
BTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)