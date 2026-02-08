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    Thống kê trận đấu Girona 1-4 Arsenal: Arsenal thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn02/08/2026 02:47

    Arsenal giành chiến thắng đậm 4-1 trước Girona. Max Dowman là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.21. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    16'
    Kai Havertz — kiến tạo Max Dowman
    Arsenal
    30'
    Christos Tzolis — kiến tạo Riccardo Calafiori
    Arsenal
    50'
    Arnau Martínez — kiến tạo Min-su Kim
    Girona
    53'
    Max Dowman — kiến tạo Myles Lewis-Skelly
    Arsenal
    55'
    Gabriel Jesus — kiến tạo Ben White 
    Arsenal
    Thẻ phạt
    54'
    Álex Moreno
    Girona
    Đồ thị diễn biến
    GironaHT 45'Arsenal

    Thống kê trận đấu

    GironaThống kêArsenal
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    11
    Dứt điểm
    11
    4
    Trúng đích
    6
    5
    Phạt góc
    4
    8
    Phạm lỗi
    11
    1
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Max Dowman
    Max Dowman
    Arsenal
    1 kiến tạo · điểm 7.21
    Myles Lewis-Skelly
    Myles Lewis-Skelly
    Arsenal
    1 kiến tạo · điểm 7.05
    Ben White
    Ben White
    Arsenal
    1 kiến tạo · điểm 6.92
    Riccardo Calafiori
    Riccardo Calafiori
    Arsenal
    1 kiến tạo · điểm 6.84
    Min-su Kim
    Min-su Kim
    Girona
    1 kiến tạo · điểm 6.8

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Girona
    6.8
    Min-su Kim1 KT
    6.65
    Iván Martín
    6.31
    Vladyslav Vanat
    6.29
    Fran Beltrán
    6.22
    Bryan Gil
    6.18
    Donny van de Beek
    6.09
    David López
    6.07
    Álex Moreno
    5.92
    Alejandro Francés
    5.91
    Arnau Martínez
    5.65
    Paulo Gazzaniga
    Arsenal
    7.21
    Max DowmanMOTM1 KT
    7.05
    Myles Lewis-Skelly1 KT
    6.92
    Ben White1 KT
    6.85
    Christos Tzolis
    6.84
    Riccardo Calafiori1 KT
    6.78
    Kai Havertz
    6.66
    Viktor Gyökeres
    6.63
    Ethan Nwaneri
    6.58
    Reiss Nelson
    6.43
    Piero Hincapié
    6.41
    Cristhian Mosquera
    6.23
    Kepa Arrizabalaga

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Girona
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Arsenal
    Sơ đồ 4-3-3
    4
    Arnau Martínez
    5
    David López
    6
    Donny van de Beek
    8
    Fran Beltrán
    13
    Paulo Gazzaniga
    16
    Alejandro Francés
    17
    Bryan Gil
    19
    Vladyslav Vanat
    24
    Álex Moreno
    29
    Lass
    30
    Min-su Kim
    3
    Cristhian Mosquera
    4
    Ben White
    5
    Piero Hincapié
    13
    Kepa Arrizabalaga
    14
    Viktor Gyökeres
    17
    Christos Tzolis
    22
    Ethan Nwaneri
    29
    Kai Havertz
    33
    Riccardo Calafiori
    49
    Myles Lewis-Skelly
    56
    Max Dowman
    Dự bị
    Girona
    7 Cristhian Stuani9 Abel Ruiz14 Dawda Camara23 Iván Martín25 Vladyslav Krapyvtsov27 Gabriel Misehouy28 Gibert Jordana Camara31 Jastin Garcia33 Izan González
    Arsenal
    9 Gabriel Jesus21 Fábio Vieira24 Reiss Nelson30 Illan Meslier38 Brayden Clarke39 Louie Copley43 Andre Harriman-Annous44 Ife Ibrahim46 Ismeal Kabia

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 16: Kai Havertz lập công cho Arsenal (kiến tạo: Max Dowman)
    Phút 30: Christos Tzolis lập công cho Arsenal (kiến tạo: Riccardo Calafiori)
    Phút 50: Arnau Martínez lập công cho Girona (kiến tạo: Min-su Kim)
    Phút 53: Max Dowman lập công cho Arsenal (kiến tạo: Myles Lewis-Skelly)
    Phút 55: Gabriel Jesus lập công cho Arsenal (kiến tạo: Ben White )

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Girona · 0 thắng0 hòaArsenal · 1 thắng
    30/01/2025
    Girona
    1 - 2
    Arsenal
    ARS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Girona
    5 trận gần nhất
    BHBTH
    Arsenal
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Girona 1-4 Arsenal: Arsenal thắng đậm thuyết phục
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