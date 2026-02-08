Thống kê trận đấu Girona 1-4 Arsenal: Arsenal thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
16'
Kai Havertz — kiến tạo Max Dowman
Arsenal
30'
Christos Tzolis — kiến tạo Riccardo Calafiori
Arsenal
50'
Arnau Martínez — kiến tạo Min-su Kim
Girona
53'
Max Dowman — kiến tạo Myles Lewis-Skelly
Arsenal
55'
Gabriel Jesus — kiến tạo Ben White
Arsenal
Đồ thị diễn biến
GironaHT 45'Arsenal
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Max Dowman
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.21
Myles Lewis-Skelly
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.05
Ben White
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 6.92
Riccardo Calafiori
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 6.84
Min-su Kim
Girona
1 kiến tạo · điểm 6.8
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Arsenal
7.05
Myles Lewis-Skelly1 KT
6.84
Riccardo Calafiori1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Girona
7 Cristhian Stuani9 Abel Ruiz14 Dawda Camara23 Iván Martín25 Vladyslav Krapyvtsov27 Gabriel Misehouy28 Gibert Jordana Camara31 Jastin Garcia33 Izan González
Arsenal
9 Gabriel Jesus21 Fábio Vieira24 Reiss Nelson30 Illan Meslier38 Brayden Clarke39 Louie Copley43 Andre Harriman-Annous44 Ife Ibrahim46 Ismeal Kabia
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 16: Kai Havertz lập công cho Arsenal (kiến tạo: Max Dowman)
Phút 30: Christos Tzolis lập công cho Arsenal (kiến tạo: Riccardo Calafiori)
Phút 50: Arnau Martínez lập công cho Girona (kiến tạo: Min-su Kim)
Phút 53: Max Dowman lập công cho Arsenal (kiến tạo: Myles Lewis-Skelly)
Phút 55: Gabriel Jesus lập công cho Arsenal (kiến tạo: Ben White )
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Girona · 0 thắng0 hòaArsenal · 1 thắng
30/01/2025
Girona
1 - 2
Arsenal
ARS
Phong độ & thống kê mùa giải
Girona
5 trận gần nhất
BHBTH
Arsenal
5 trận gần nhất
TTTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)