Thống kê trận đấu Girona 1-4 Arsenal: Arsenal thắng đậm thuyết phục

Arsenal giành chiến thắng đậm 4-1 trước Girona. Max Dowman là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.21. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.