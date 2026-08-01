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    Thống kê trận đấu GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv: GKS Katowice ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn13/08/2026 00:57

    GKS Katowice đã ngược dòng đánh bại Hapoel Tel Aviv 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    23'
    S. Turiel — kiến tạo R. Alkoukin
    Hapoel Tel Aviv
    83'
    I. Shkurin — kiến tạo M. Wdowiak
    GKS Katowice
    90'
    A. Jedrych(pen)
    GKS Katowice
    Thẻ phạt
    50'
    M. Coco
    Hapoel Tel Aviv
    70'
    D. Leidner
    Hapoel Tel Aviv
    81'
    A. Czerwinski
    GKS Katowice
    Đồ thị diễn biến
    GKS KatowiceHT 45'Hapoel Tel Aviv

    Thống kê trận đấu

    GKS KatowiceThống kêHapoel Tel Aviv
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    7
    Trúng đích
    3
    7
    Phạt góc
    3
    18
    Phạm lỗi
    18
    3
    Việt vị
    2
    GKS Katowice kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; GKS Katowice vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    GKS Katowice
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak
    Hapoel Tel Aviv
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
    87
    Gabriel Kobylak
    30
    Alan Czerwiński
    4
    Arkadiusz Jędrych
    6
    Lukas Klemenz
    23
    Marcin Wasielewski
    77
    Mateusz Kowalczyk
    68
    Bartosz Wolski
    8
    Borja Galán
    10
    Marcel Wędrychowski
    17
    Ilia Shkurin
    27
    Bartosz Nowak
    22
    Assaf Tzur
    97
    Marcus Coco
    5
    Fernand Mayembo
    4
    Chico
    16
    Doron Leidner
    98
    Falcão
    6
    Andrian Kraev
    11
    Stav Torial
    9
    Emmanuel Boateng
    15
    Roee Alkokin
    51
    Omri Altman
    Dự bị
    GKS Katowice
    19 Kacper Łukasiak1 Maciej Kikolski14 Marius Olsen55 Pau Resta7 Mateusz Wdowiak22 Sebastian Milewski31 Szymon Bartlewicz97 Erik Jirka15 Eman Marković
    Hapoel Tel Aviv
    1 Dor Benyamini18 Tal Archel20 Or Israelov21 Shahar Piven8 Yonatan Ferber14 El Yam Kancepolsky23 Amit Lemkin35 Douglas Owusu7 Roy Korine

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: S. Turiel lập công cho Hapoel Tel Aviv (kiến tạo: R. Alkoukin)
    Phút 83: I. Shkurin lập công cho GKS Katowice (kiến tạo: M. Wdowiak)
    Phút 90: A. Jedrych ghi bàn trên chấm phạt đền cho GKS Katowice

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    GKS Katowice · 0 thắng0 hòaHapoel Tel Aviv · 1 thắng
    07/08/2026
    Hapoel Tel Aviv
    2 - 0
    GKS Katowice
    HTA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    GKS Katowice
    3
    Trận
    1-0-2
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 1.3)
    5
    Thủng lưới
    Hapoel Tel Aviv
    5 trận gần nhất
    BTHTH
    3
    Trận
    2-1-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano4 bàn
    2O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion3 bàn
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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