Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
23'
S. Turiel — kiến tạo R. Alkoukin
Hapoel Tel Aviv
83'
I. Shkurin — kiến tạo M. Wdowiak
GKS Katowice
90'
A. Jedrych(pen)
GKS Katowice
Thẻ phạt
70'
D. Leidner
Hapoel Tel Aviv
81'
A. Czerwinski
GKS Katowice
Đồ thị diễn biến
GKS KatowiceHT 45'Hapoel Tel Aviv
Thống kê trận đấu
GKS KatowiceThống kêHapoel Tel Aviv
GKS Katowice kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; GKS Katowice vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
GKS Katowice
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak
Hapoel Tel Aviv
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda
Dự bị
GKS Katowice
19 Kacper Łukasiak1 Maciej Kikolski14 Marius Olsen55 Pau Resta7 Mateusz Wdowiak22 Sebastian Milewski31 Szymon Bartlewicz97 Erik Jirka15 Eman Marković
Hapoel Tel Aviv
1 Dor Benyamini18 Tal Archel20 Or Israelov21 Shahar Piven8 Yonatan Ferber14 El Yam Kancepolsky23 Amit Lemkin35 Douglas Owusu7 Roy Korine
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 23: S. Turiel lập công cho Hapoel Tel Aviv (kiến tạo: R. Alkoukin)
Phút 83: I. Shkurin lập công cho GKS Katowice (kiến tạo: M. Wdowiak)
Phút 90: A. Jedrych ghi bàn trên chấm phạt đền cho GKS Katowice
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
GKS Katowice · 0 thắng0 hòaHapoel Tel Aviv · 1 thắng
07/08/2026
Hapoel Tel Aviv
2 - 0
GKS Katowice
HTA
Phong độ & thống kê mùa giải
Hapoel Tel Aviv
5 trận gần nhất
BTHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)