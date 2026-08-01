Thống kê trận đấu GKS Katowice 2-1 Hapoel Tel Aviv: GKS Katowice ngược dòng ngoạn mục GKS Katowice đã ngược dòng đánh bại Hapoel Tel Aviv 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 3 bàn 23' S. Turiel — kiến tạo R. Alkoukin Hapoel Tel Aviv 83' I. Shkurin — kiến tạo M. Wdowiak GKS Katowice 90' A. Jedrych (pen) GKS Katowice

Thẻ phạt 50' M. Coco Hapoel Tel Aviv 70' D. Leidner Hapoel Tel Aviv 81' A. Czerwinski GKS Katowice

Đồ thị diễn biến GKS Katowice HT 45' Hapoel Tel Aviv

Thống kê trận đấu

GKS Katowice Thống kê Hapoel Tel Aviv 67% Kiểm soát bóng 33% 7 Trúng đích 3 7 Phạt góc 3 18 Phạm lỗi 18 3 Việt vị 2

GKS Katowice kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; GKS Katowice vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân GKS Katowice Sơ đồ 3-4-3 · HLV Rafal Gorak Hapoel Tel Aviv Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Elyaniv Barda 87 Gabriel Kobylak 30 Alan Czerwiński 4 Arkadiusz Jędrych 6 Lukas Klemenz 23 Marcin Wasielewski 77 Mateusz Kowalczyk 68 Bartosz Wolski 8 Borja Galán 10 Marcel Wędrychowski 17 Ilia Shkurin 27 Bartosz Nowak 22 Assaf Tzur 97 Marcus Coco 5 Fernand Mayembo 4 Chico 16 Doron Leidner 98 Falcão 6 Andrian Kraev 11 Stav Torial 9 Emmanuel Boateng 15 Roee Alkokin 51 Omri Altman Dự bị GKS Katowice 19 Kacper Łukasiak 1 Maciej Kikolski 14 Marius Olsen 55 Pau Resta 7 Mateusz Wdowiak 22 Sebastian Milewski 31 Szymon Bartlewicz 97 Erik Jirka 15 Eman Marković Hapoel Tel Aviv 1 Dor Benyamini 18 Tal Archel 20 Or Israelov 21 Shahar Piven 8 Yonatan Ferber 14 El Yam Kancepolsky 23 Amit Lemkin 35 Douglas Owusu 7 Roy Korine

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 23: S. Turiel lập công cho Hapoel Tel Aviv (kiến tạo: R. Alkoukin) Phút 83: I. Shkurin lập công cho GKS Katowice (kiến tạo: M. Wdowiak) Phút 90: A. Jedrych ghi bàn trên chấm phạt đền cho GKS Katowice

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất GKS Katowice · 0 thắng 0 hòa Hapoel Tel Aviv · 1 thắng Hapoel Tel Aviv 2 - 0 GKS Katowice HTA

Phong độ & thống kê mùa giải

GKS Katowice 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Hapoel Tel Aviv 5 trận gần nhất B T H T H 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 K. Behrens FC Lugano 4 bàn 2 O. Gloukh Ajax 4 bàn 3 Robert FC Copenhagen 4 bàn 4 Winsley Boteli Mokango FC Sion 3 bàn 5 E. Kara Rapid Vienna 3 bàn