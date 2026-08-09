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    Thống kê trận đấu GO Ahead Eagles 4-1 Willem II: GO Ahead Eagles ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn09/08/2026 01:41

    GO Ahead Eagles đã ngược dòng đánh bại Willem II 4-1. Melle Meulensteen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    13'
    D. Haen — kiến tạo N. Tjoe a On
    Willem II
    30'
    S. Tengstedt — kiến tạo M. Meulensteen
    GO Ahead Eagles
    61'
    M. Meulensteen — kiến tạo M. Suray
    GO Ahead Eagles
    63'
    E. Flataker — kiến tạo V. Edvardsen
    GO Ahead Eagles
    69'
    J. Dirksen — kiến tạo M. Suray
    GO Ahead Eagles
    Thẻ phạt
    19'
    D. James (Tripping)
    GO Ahead Eagles
    34'
    J. Dirksen (Tripping)
    GO Ahead Eagles
    90+1'
    I. Mouhoul (Tripping)
    Willem II
    Đồ thị diễn biến
    GO Ahead EaglesHT 45'Willem II

    Thống kê trận đấu

    GO Ahead EaglesThống kêWillem II
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    18
    Dứt điểm
    13
    9
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    2
    6
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    5
    GO Ahead Eagles kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; GO Ahead Eagles vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Melle Meulensteen
    Melle Meulensteen
    GO Ahead Eagles
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Søren Tengstedt
    Søren Tengstedt
    GO Ahead Eagles
    1 bàn
    Julius Dirksen
    Julius Dirksen
    GO Ahead Eagles
    1 bàn
    Devin Haen
    Devin Haen
    Willem II
    1 bàn
    Erik Flataker
    Erik Flataker
    GO Ahead Eagles
    1 bàn
    Mathis Suray
    Mathis Suray
    GO Ahead Eagles
    2 kiến tạo · điểm 8.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    GO Ahead Eagles
    8.6
    Melle MeulensteenMOTM1 bàn · 1 KT
    8.5
    Søren Tengstedt1 bàn
    8.3
    Mathis Suray2 KT
    7.9
    Julius Dirksen1 bàn
    7.7
    Evert Linthorst
    7.2
    Erik Flataker1 bàn
    7
    Alfons Sampsted
    6.9
    Giovanni van Zwam
    6.9
    Richonell Margaret
    6.7
    Joris Kramer
    6.7
    Dean James
    6.7
    Stefán Ingi Sigurðarson
    6.7
    Calvin Twigt
    6.6
    Victor Edvardsen1 KT
    6.6
    Thibo Baeten
    6.5
    Kjetil Haug
    Willem II
    7.9
    Devin Haen1 bàn
    7
    Thomas Didillon
    6.9
    Finn Stam
    6.7
    Eser Gürbüz
    6.7
    Wouter Van der Steen
    6.6
    Mats Lemmens
    6.5
    Alessandro Ciranni
    6.5
    Amine Et-Taibi
    6.2
    Kasper Boogaard
    6.2
    Jaden Slory
    6
    Per van Loon
    5.9
    Justin Hoogma
    5.9
    Nathan Tjoe-A-On1 KT
    5.9
    Uriel van Aalst

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    GO Ahead Eagles
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Melvin Boel
    Willem II
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Stegeman
    1
    Kjetil Haug
    2
    Alfons Sampsted
    26
    Julius Dirksen
    4
    Joris Kramer
    5
    Dean James
    8
    Evert Linthorst
    21
    Melle Meulensteen
    10
    Søren Tengstedt
    16
    Victor Edvardsen
    17
    Mathis Suray
    9
    Stefán Ingi Sigurðarson
    1
    Thomas Didillon
    22
    Per van Loon
    3
    Finn Stam
    4
    Justin Hoogma
    24
    Nathan Tjoe-A-On
    2
    Alessandro Ciranni
    8
    Kasper Boogaard
    50
    Eser Gürbüz
    19
    Uriel van Aalst
    7
    Jaden Slory
    9
    Devin Haen
    Dự bị
    GO Ahead Eagles
    29 Erik Flataker25 Giovanni van Zwam6 Calvin Twigt23 Thibo Baeten18 Richonell Margaret22 Nick Marsman33 Nando Verdoni31 Dani Tijman20 Eus Waayers
    Willem II
    21 Wouter Van der Steen15 Amine Et-Taibi83 Mats Lemmens49 Ismael Mouhoul48 Julian van Esdonk31 Karst de Leeuw14 Jens Mathijsen40 Divano Fernandez Iglesias45 Sebas Wermenbol

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: D. Haen lập công cho Willem II (kiến tạo: N. Tjoe a On)
    Phút 30: S. Tengstedt lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: M. Meulensteen)
    Phút 61: M. Meulensteen lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: M. Suray)
    Phút 63: E. Flataker lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: V. Edvardsen)
    Phút 69: J. Dirksen lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: M. Suray)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    GO Ahead Eagles · 3 thắng0 hòaWillem II · 1 thắng
    16/03/2025
    GO Ahead Eagles
    1 - 0
    Willem II
    GAE
    18/08/2024
    Willem II
    2 - 0
    GO Ahead Eagles
    WI
    09/04/2022
    GO Ahead Eagles
    4 - 0
    Willem II
    GAE
    28/11/2021
    Willem II
    0 - 1
    GO Ahead Eagles
    GAE
    01/08/2021
    GO Ahead Eagles
    -
    Willem II
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    GO Ahead Eagles
    5 trận gần nhất
    TTTBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Willem II
    5 trận gần nhất
    BTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2Telstar1100+13T
    3Fortuna Sittard000000
    12Sparta Rotterdam000000
    13Willem II000000
    14ADO Den Haag000000
    15GO Ahead Eagles000000
    16Groningen000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    3D. GardenD. GardenExcelsior1 bàn
    4S. JanssenS. JanssenExcelsior0 bàn
    5G. de RegtG. de RegtExcelsior0 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    3G. de RegtG. de RegtExcelsior1 kiến tạo
    4N. NaujoksN. NaujoksExcelsior0 kiến tạo
    5D. GardenD. GardenExcelsior0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu GO Ahead Eagles 4-1 Willem II: GO Ahead Eagles ngược dòng ngoạn mục
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