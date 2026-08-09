Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
13'
D. Haen — kiến tạo N. Tjoe a On
Willem II
30'
S. Tengstedt — kiến tạo M. Meulensteen
GO Ahead Eagles
61'
M. Meulensteen — kiến tạo M. Suray
GO Ahead Eagles
63'
E. Flataker — kiến tạo V. Edvardsen
GO Ahead Eagles
69'
J. Dirksen — kiến tạo M. Suray
GO Ahead Eagles
Thẻ phạt
19'
D. James (Tripping)
GO Ahead Eagles
34'
J. Dirksen (Tripping)
GO Ahead Eagles
90+1'
I. Mouhoul (Tripping)
Willem II
Đồ thị diễn biến
GO Ahead EaglesHT 45'Willem II
Thống kê trận đấu
GO Ahead EaglesThống kêWillem II
GO Ahead Eagles kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; GO Ahead Eagles vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Melle Meulensteen
GO Ahead Eagles
1 bàn · 1 kiến tạo
Søren Tengstedt
GO Ahead Eagles
1 bàn
Julius Dirksen
GO Ahead Eagles
1 bàn
Devin Haen
Willem II
1 bàn
Erik Flataker
GO Ahead Eagles
1 bàn
Mathis Suray
GO Ahead Eagles
2 kiến tạo · điểm 8.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
GO Ahead Eagles
8.6
Melle MeulensteenMOTM1 bàn · 1 KT
6.7
Stefán Ingi Sigurðarson
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
GO Ahead Eagles
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Melvin Boel
Willem II
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Stegeman
Dự bị
GO Ahead Eagles
29 Erik Flataker25 Giovanni van Zwam6 Calvin Twigt23 Thibo Baeten18 Richonell Margaret22 Nick Marsman33 Nando Verdoni31 Dani Tijman20 Eus Waayers
Willem II
21 Wouter Van der Steen15 Amine Et-Taibi83 Mats Lemmens49 Ismael Mouhoul48 Julian van Esdonk31 Karst de Leeuw14 Jens Mathijsen40 Divano Fernandez Iglesias45 Sebas Wermenbol
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: D. Haen lập công cho Willem II (kiến tạo: N. Tjoe a On)
Phút 30: S. Tengstedt lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: M. Meulensteen)
Phút 61: M. Meulensteen lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: M. Suray)
Phút 63: E. Flataker lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: V. Edvardsen)
Phút 69: J. Dirksen lập công cho GO Ahead Eagles (kiến tạo: M. Suray)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
GO Ahead Eagles · 3 thắng0 hòaWillem II · 1 thắng
16/03/2025
GO Ahead Eagles
1 - 0
Willem II
GAE
18/08/2024
Willem II
2 - 0
GO Ahead Eagles
WI
09/04/2022
GO Ahead Eagles
4 - 0
Willem II
GAE
28/11/2021
Willem II
0 - 1
GO Ahead Eagles
GAE
01/08/2021
GO Ahead Eagles
-
Willem II
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
GO Ahead Eagles
5 trận gần nhất
TTTBB
Willem II
5 trận gần nhất
BTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|Telstar
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Fortuna Sittard
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|12
|Sparta Rotterdam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Willem II
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|ADO Den Haag
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|GO Ahead Eagles
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Groningen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)