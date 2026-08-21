Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
9'
M. Biereth — kiến tạo M. Detourbet
Monaco
53'
E. Prekop — kiến tạo E. Janza
Gornik Zabrze
58'
P. Brunner — kiến tạo S. Idumbo
Monaco
74'
S. Liseth — kiến tạo P. Bernardo
Gornik Zabrze
Thẻ phạt
38'
M. Detourbet (Foul)
Monaco
61'
A. Soubeir (Roughing)
Monaco
70'
M. Dietz (Foul)
Gornik Zabrze
90+4'
E. Janza (Holding)
Gornik Zabrze
Đồ thị diễn biến
Gornik ZabrzeHT 45'Monaco
Thống kê trận đấu
Gornik ZabrzeThống kêMonaco
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Lamine Camara
Monaco
1 bàn
Paris Brunner
Monaco
1 bàn
Sondre Liseth
Gornik Zabrze
1 bàn
Erik Prekop
Gornik Zabrze
1 bàn
Mika Biereth
Monaco
1 bàn
Paulo Bernardo
Gornik Zabrze
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Monaco
7.9
Lamine CamaraMOTM1 bàn
7.9
Paris BrunnerMOTM1 bàn
6.9
Stanis Idumbo Muzambo1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Gornik Zabrze
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik
Monaco
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis Filipe
Dự bị
Gornik Zabrze
29 Wiktor Kania99 Tomasz Loska2 Patryk Warczak4 Paweł Bochniewicz21 Ondřej Zmrzlý14 Jarosław Kubicki34 Bruno Durdov82 Kacper Urbański7 Yvan Ikia Dimi
Monaco
16 Philipp Köhn50 Yann Lienard4 Jordan Teze5 Thilo Kehrer20 Nazinho49 Ilane Touré19 Pape Cabral46 Anis Soubeir41 Aymen Assab
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: M. Biereth lập công cho Monaco (kiến tạo: M. Detourbet)
Phút 51: L. Camara lập công cho Monaco
Phút 53: E. Prekop lập công cho Gornik Zabrze (kiến tạo: E. Janza)
Phút 58: P. Brunner lập công cho Monaco (kiến tạo: S. Idumbo)
Phút 74: S. Liseth lập công cho Gornik Zabrze (kiến tạo: P. Bernardo)
Phong độ & thống kê mùa giải
Gornik Zabrze
5 trận gần nhất
BTHTB
Monaco
5 trận gần nhất
TBTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)