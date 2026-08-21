Thống kê trận đấu Gornik Zabrze 2-3 Monaco: P. Brunner tỏa sáng, Monaco giành chiến thắng, đi tiếp

Monaco vượt qua Gornik Zabrze với tỷ số 3-2. Lamine Camara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.