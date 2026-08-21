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    Thống kê trận đấu Gornik Zabrze 2-3 Monaco: P. Brunner tỏa sáng, Monaco giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 02:56

    Monaco vượt qua Gornik Zabrze với tỷ số 3-2. Lamine Camara là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    9'
    M. Biereth — kiến tạo M. Detourbet
    Monaco
    51'
    L. Camara
    Monaco
    53'
    E. Prekop — kiến tạo E. Janza
    Gornik Zabrze
    58'
    P. Brunner — kiến tạo S. Idumbo
    Monaco
    74'
    S. Liseth — kiến tạo P. Bernardo
    Gornik Zabrze
    Thẻ phạt
    38'
    M. Detourbet (Foul)
    Monaco
    61'
    A. Soubeir (Roughing)
    Monaco
    70'
    M. Dietz (Foul)
    Gornik Zabrze
    90+4'
    E. Janza (Holding)
    Gornik Zabrze
    Đồ thị diễn biến
    Gornik ZabrzeHT 45'Monaco

    Thống kê trận đấu

    Gornik ZabrzeThống kêMonaco
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    17
    Dứt điểm
    9
    6
    Trúng đích
    5
    6
    Phạt góc
    3
    7
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Lamine Camara
    Lamine Camara
    Monaco
    1 bàn
    Paris Brunner
    Paris Brunner
    Monaco
    1 bàn
    Sondre Liseth
    Sondre Liseth
    Gornik Zabrze
    1 bàn
    Erik Prekop
    Erik Prekop
    Gornik Zabrze
    1 bàn
    Mika Biereth
    Mika Biereth
    Monaco
    1 bàn
    Paulo Bernardo
    Paulo Bernardo
    Gornik Zabrze
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Gornik Zabrze
    7.5
    Sondre Liseth1 bàn
    7.3
    Maksym Khlan
    7.3
    Erik Prekop1 bàn
    6.9
    Maximilian Dietz
    6.9
    Paulo Bernardo1 KT
    6.6
    Erik Janža1 KT
    6.3
    Michal Sáček
    6.3
    Josema
    6.3
    Lukáš Sadílek
    6.3
    Peter González
    6.3
    Kacper Urbański
    6
    Rafał Janicki
    5.9
    Philipp Schulze
    Monaco
    7.9
    Lamine CamaraMOTM1 bàn
    7.9
    Paris BrunnerMOTM1 bàn
    7.2
    Lukáš Hrádecký
    7.2
    Mika Biereth1 bàn
    6.9
    Denis Zakaria
    6.9
    Stanis Idumbo Muzambo1 KT
    6.6
    Eric Dier
    6.5
    Mathys Detourbet1 KT
    6.5
    Anis Soubeir
    6.3
    Sadibou Sané
    6.3
    Christian Mawissa
    6.3
    Jordan Teze
    6.2
    Vanderson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Gornik Zabrze
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michal Gasparik
    Monaco
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis Filipe
    1
    Philipp Schulze
    61
    Michal Sáček
    26
    Rafał Janicki
    20
    Josema
    64
    Erik Janža
    18
    Lukáš Sadílek
    66
    Maximilian Dietz
    8
    Paulo Bernardo
    33
    Maksym Khlan
    11
    Erik Prekop
    19
    Peter González
    1
    Lukáš Hrádecký
    2
    Vanderson
    72
    Sadibou Sané
    3
    Eric Dier
    13
    Christian Mawissa
    7
    Mathys Detourbet
    15
    Lamine Camara
    6
    Denis Zakaria
    17
    Stanis Idumbo Muzambo
    29
    Paris Brunner
    14
    Mika Biereth
    Dự bị
    Gornik Zabrze
    29 Wiktor Kania99 Tomasz Loska2 Patryk Warczak4 Paweł Bochniewicz21 Ondřej Zmrzlý14 Jarosław Kubicki34 Bruno Durdov82 Kacper Urbański7 Yvan Ikia Dimi
    Monaco
    16 Philipp Köhn50 Yann Lienard4 Jordan Teze5 Thilo Kehrer20 Nazinho49 Ilane Touré19 Pape Cabral46 Anis Soubeir41 Aymen Assab

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: M. Biereth lập công cho Monaco (kiến tạo: M. Detourbet)
    Phút 51: L. Camara lập công cho Monaco
    Phút 53: E. Prekop lập công cho Gornik Zabrze (kiến tạo: E. Janza)
    Phút 58: P. Brunner lập công cho Monaco (kiến tạo: S. Idumbo)
    Phút 74: S. Liseth lập công cho Gornik Zabrze (kiến tạo: P. Bernardo)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Gornik Zabrze
    5 trận gần nhất
    BTHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Monaco
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Gornik Zabrze 2-3 Monaco: P. Brunner tỏa sáng, Monaco giành chiến thắng, đi tiếp
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