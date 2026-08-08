Thống kê trận đấu Grimsby 1-3 Blackpool: K. Kouassi tỏa sáng, Blackpool giành chiến thắng, đi tiếp

Blackpool vượt qua Grimsby với tỷ số 3-1. Josh Bowler là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.