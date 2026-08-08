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    Thống kê trận đấu Grimsby 1-3 Blackpool: K. Kouassi tỏa sáng, Blackpool giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:04

    Blackpool vượt qua Grimsby với tỷ số 3-1. Josh Bowler là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    3'
    N. Ennis
    Blackpool
    58'
    J. Bowler
    Blackpool
    90+2'
    H. Rodgers — kiến tạo G. D. Turi
    Grimsby
    90+5'
    K. Kouassi
    Blackpool
    Thẻ phạt
    55'
    J. Williams
    Blackpool
    Đồ thị diễn biến
    GrimsbyHT 45'Blackpool

    Thống kê trận đấu

    GrimsbyThống kêBlackpool
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    13
    Dứt điểm
    10
    8
    Trúng đích
    4
    13
    Phạt góc
    4
    7
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    7
    Grimsby vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Josh Bowler
    Josh Bowler
    Blackpool
    1 bàn
    Niall Ennis
    Niall Ennis
    Blackpool
    1 bàn
    Harvey Rodgers
    Harvey Rodgers
    Grimsby
    1 bàn
    Kylian Kouassi
    Kylian Kouassi
    Blackpool
    1 bàn
    Géza Dávid Turi
    Géza Dávid Turi
    Grimsby
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Bailey Peacock-Farrell
    Bailey Peacock-Farrell
    Blackpool
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Grimsby
    7.3
    Géza Dávid Turi1 KT
    7.2
    Harvey Rodgers1 bàn
    7
    Iwan Morgan
    6.9
    Justin Amaluzor
    6.7
    Jamie Walker
    6.7
    Charles Vernam
    6.5
    Andy Cook
    6.5
    Josh Andrews
    6.3
    Cian Doyle
    6.2
    Maldini Kacurri
    6.2
    Kieran Green
    5.9
    Christy Pym
    5.9
    Cameron McJannett
    5.2
    Jayden Sweeney
    Blackpool
    8
    Josh BowlerMOTM1 bàn
    7.6
    Bailey Peacock-Farrell
    7.6
    Niall Ennis1 bàn
    7.2
    Oliver Casey
    6.9
    Jordan Brown
    6.6
    Karoy Anderson
    6.5
    Jordan Lee Williams
    6.5
    CJ Hamilton
    6.5
    Leighton Clarkson
    6.5
    George Honeyman
    6.3
    Zachary Ashworth
    6.3
    Ilmari Niskanen
    6.3
    Kylian Kouassi1 bàn
    6.3
    Andy Lyons
    6.2
    Hayden Coulson
    6.2
    Albie Morgan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Grimsby
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV David Artell
    Blackpool
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Ian Evatt
    31
    Christy Pym
    5
    Harvey Rodgers
    2
    Maldini Kacurri
    17
    Cameron McJannett
    3
    Jayden Sweeney
    15
    Géza Dávid Turi
    14
    Justin Amaluzor
    4
    Kieran Green
    7
    Jamie Walker
    30
    Charles Vernam
    39
    Andy Cook
    1
    Bailey Peacock-Farrell
    28
    Jordan Lee Williams
    4
    Oliver Casey
    3
    Zachary Ashworth
    21
    Ilmari Niskanen
    11
    Josh Bowler
    6
    Jordan Brown
    15
    Hayden Coulson
    17
    Karoy Anderson
    22
    CJ Hamilton
    9
    Niall Ennis
    Dự bị
    Grimsby
    9 Iwan Morgan41 Sebastian Auton6 Samuel Lavelle12 Joe Foulkes18 Kristian Catchpole8 Cian Doyle23 Henry Brown19 Josh Andrews35 Eliot Smith
    Blackpool
    27 Kylian Kouassi43 Charlie Brier2 Andy Lyons46 Ollie Hunter7 Leighton Clarkson29 Theo Upton10 George Honeyman8 Albie Morgan41 Billy Whaite

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: N. Ennis lập công cho Blackpool
    Phút 58: J. Bowler lập công cho Blackpool
    Phút 92: H. Rodgers lập công cho Grimsby (kiến tạo: G. D. Turi)
    Phút 95: K. Kouassi lập công cho Blackpool

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Grimsby · 1 thắng1 hòaBlackpool · 0 thắng
    08/04/2017
    Blackpool
    1 - 3
    Grimsby
    GRI
    31/12/2016
    Grimsby
    0 - 0
    Blackpool
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Grimsby
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Grimsby 1-3 Blackpool: K. Kouassi tỏa sáng, Blackpool giành chiến thắng, đi tiếp
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