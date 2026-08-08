Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
90+2'
H. Rodgers — kiến tạo G. D. Turi
Grimsby
Đồ thị diễn biến
GrimsbyHT 45'Blackpool
Thống kê trận đấu
Grimsby vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Josh Bowler
Blackpool
1 bàn
Niall Ennis
Blackpool
1 bàn
Harvey Rodgers
Grimsby
1 bàn
Kylian Kouassi
Blackpool
1 bàn
Géza Dávid Turi
Grimsby
1 kiến tạo · điểm 7.3
Bailey Peacock-Farrell
Blackpool
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Blackpool
7.6
Bailey Peacock-Farrell
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Grimsby
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV David Artell
Blackpool
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Ian Evatt
Dự bị
Grimsby
9 Iwan Morgan41 Sebastian Auton6 Samuel Lavelle12 Joe Foulkes18 Kristian Catchpole8 Cian Doyle23 Henry Brown19 Josh Andrews35 Eliot Smith
Blackpool
27 Kylian Kouassi43 Charlie Brier2 Andy Lyons46 Ollie Hunter7 Leighton Clarkson29 Theo Upton10 George Honeyman8 Albie Morgan41 Billy Whaite
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: N. Ennis lập công cho Blackpool
Phút 58: J. Bowler lập công cho Blackpool
Phút 92: H. Rodgers lập công cho Grimsby (kiến tạo: G. D. Turi)
Phút 95: K. Kouassi lập công cho Blackpool
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Grimsby · 1 thắng1 hòaBlackpool · 0 thắng
08/04/2017
Blackpool
1 - 3
Grimsby
GRI
31/12/2016
Grimsby
0 - 0
Blackpool
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)