Thống kê trận đấu Groningen 2-1 Utrecht: T. van Bergen tỏa sáng, Groningen giành trọn 3 điểm

Groningen vượt qua Utrecht với tỷ số 2-1. Etienne Vaessen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.