Tin mới

    Thống kê trận đấu Groningen 2-1 Utrecht: T. van Bergen tỏa sáng, Groningen giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 21:28

    Groningen vượt qua Utrecht với tỷ số 2-1. Etienne Vaessen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    8'
    B. Willumsson
    Groningen
    48'
    T. van Bergen
    Groningen
    79'
    A. Blake — kiến tạo D. van den Berg
    Utrecht
    Thẻ phạt
    84'
    D. de Wit (Roughing)
    Utrecht
    88'
    J. van Overeem (Elbowing)
    Utrecht
    Đồ thị diễn biến
    GroningenHT 45'Utrecht

    Thống kê trận đấu

    GroningenThống kêUtrecht
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    16
    Dứt điểm
    14
    5
    Trúng đích
    7
    5
    Phạt góc
    1
    12
    Phạm lỗi
    16
    1
    Việt vị
    4
    6
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Adrian Blake
    Adrian Blake
    Utrecht
    1 bàn
    Thom van Bergen
    Thom van Bergen
    Groningen
    1 bàn
    Brynjólfur Darri Willumsson
    Brynjólfur Darri Willumsson
    Groningen
    1 bàn
    Davy van den Berg
    Davy van den Berg
    Utrecht
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Etienne Vaessen
    Etienne Vaessen
    Groningen
    Điểm 8.6
    David van der Werff
    David van der Werff
    Groningen
    Điểm 8.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Groningen
    8.6
    Etienne VaessenMOTM
    8.6
    David van der WerffMOTM
    7.6
    Thom van Bergen1 bàn
    7.3
    Brynjólfur Darri Willumsson1 bàn
    7.2
    Thijmen Blokzijl
    7.2
    Tygo Land
    6.9
    Marco Rente
    6.9
    Pelle Clement
    6.7
    Ryan Metu
    6.6
    Travis Hernes
    6.5
    Elvis Van der Laan
    6.3
    Tyrique Mercera
    6.2
    Jorg Schreuders
    6.2
    Wouter Prins
    6
    Tika de Jonge
    Utrecht
    7.9
    Adrian Blake1 bàn
    7.2
    Arthur Zagre
    7
    Guus Offerhaus
    6.9
    Niklas Vesterlund
    6.9
    Davy van den Berg1 KT
    6.9
    Zidane Iqbal
    6.7
    Michael Brouwer
    6.7
    Joris van Overeem
    6.6
    Yoann Cathline
    6.5
    Siebe Horemans
    6.3
    Dani De Wit
    6.3
    Ferdinand Pohl
    6.3
    David Min
    6.3
    Kevin Paredes
    6
    Mike Eerdhuijzen
    5.9
    Ángel Alarcón

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Groningen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dick Lukkien
    Utrecht
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Anthony Correia
    1
    Etienne Vaessen
    14
    Jorg Schreuders
    3
    Thijmen Blokzijl
    5
    Marco Rente
    2
    Wouter Prins
    8
    Tika de Jonge
    18
    Tygo Land
    17
    David van der Werff
    26
    Thom van Bergen
    24
    Pelle Clement
    9
    Brynjólfur Darri Willumsson
    25
    Michael Brouwer
    23
    Niklas Vesterlund
    2
    Siebe Horemans
    44
    Mike Eerdhuijzen
    92
    Arthur Zagre
    20
    Dani De Wit
    8
    Joris van Overeem
    53
    Ferdinand Pohl
    11
    Ángel Alarcón
    9
    David Min
    10
    Yoann Cathline
    Dự bị
    Groningen
    15 Elvis Van der Laan31 Rijk Janse13 Lovro Štubljar42 Jesper Mosselaar29 Tyrique Mercera12 Nikolas Brandis7 Travis Hernes53 Jahelille Hall44 Jismerai Dillema
    Utrecht
    33 Kevin Gadellaa32 Per Kloosterboer6 Guus Offerhaus34 Davy van den Berg30 Kevin Paredes14 Zidane Iqbal47 Emmanuel Owen15 Adrian Blake

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: B. Willumsson lập công cho Groningen
    Phút 48: T. van Bergen lập công cho Groningen
    Phút 79: A. Blake lập công cho Utrecht (kiến tạo: D. van den Berg)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Groningen · 1 thắng0 hòaUtrecht · 4 thắng
    15/02/2026
    Groningen
    1 - 2
    Utrecht
    UTR
    14/09/2025
    Utrecht
    0 - 1
    Groningen
    GRO
    13/04/2025
    Utrecht
    3 - 1
    Groningen
    UTR
    20/10/2024
    Groningen
    0 - 1
    Utrecht
    UTR
    08/04/2023
    Groningen
    1 - 2
    Utrecht
    UTR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Groningen
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3AZ Alkmaar1100+23T
    11Feyenoord000000
    12Utrecht000000
    13Sparta Rotterdam000000
    14Groningen000000
    15NEC Nijmegen1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3M. MeulensteenMeulensteenGO Ahead Eagles1 kiến tạo
    4I. YegoianI. YegoianExcelsior1 kiến tạo
    5P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Groningen 2-1 Utrecht: T. van Bergen tỏa sáng, Groningen giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO