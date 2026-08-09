Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
79'
A. Blake — kiến tạo D. van den Berg
Utrecht
Thẻ phạt
84'
D. de Wit (Roughing)
Utrecht
88'
J. van Overeem (Elbowing)
Utrecht
Đồ thị diễn biến
GroningenHT 45'Utrecht
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Adrian Blake
Utrecht
1 bàn
Thom van Bergen
Groningen
1 bàn
Brynjólfur Darri Willumsson
Groningen
1 bàn
Davy van den Berg
Utrecht
1 kiến tạo · điểm 6.9
Etienne Vaessen
Groningen
Điểm 8.6
David van der Werff
Groningen
Điểm 8.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Groningen
8.6
David van der WerffMOTM
7.3
Brynjólfur Darri Willumsson1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Groningen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dick Lukkien
Utrecht
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Anthony Correia
9
Brynjólfur Darri Willumsson
Dự bị
Groningen
15 Elvis Van der Laan31 Rijk Janse13 Lovro Štubljar42 Jesper Mosselaar29 Tyrique Mercera12 Nikolas Brandis7 Travis Hernes53 Jahelille Hall44 Jismerai Dillema
Utrecht
33 Kevin Gadellaa32 Per Kloosterboer6 Guus Offerhaus34 Davy van den Berg30 Kevin Paredes14 Zidane Iqbal47 Emmanuel Owen15 Adrian Blake
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: B. Willumsson lập công cho Groningen
Phút 48: T. van Bergen lập công cho Groningen
Phút 79: A. Blake lập công cho Utrecht (kiến tạo: D. van den Berg)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Groningen · 1 thắng0 hòaUtrecht · 4 thắng
15/02/2026
Groningen
1 - 2
Utrecht
UTR
14/09/2025
Utrecht
0 - 1
Groningen
GRO
13/04/2025
Utrecht
3 - 1
Groningen
UTR
20/10/2024
Groningen
0 - 1
Utrecht
UTR
08/04/2023
Groningen
1 - 2
Utrecht
UTR
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|AZ Alkmaar
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|11
|Feyenoord
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Utrecht
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Sparta Rotterdam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Groningen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|NEC Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)