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    Thống kê trận đấu Guadalajara Chivas 0-1 FC Dallas: L. Farrington tỏa sáng, FC Dallas giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 10:08

    FC Dallas vượt qua Guadalajara Chivas với tỷ số 1-0. Omar Govea là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    73'
    L. Farrington — kiến tạo S. Moreno
    FC Dallas
    Thẻ phạt
    76'
    B. Kamungo
    FC Dallas
    Đồ thị diễn biến
    Guadalajara ChivasHT 45'FC Dallas

    Thống kê trận đấu

    Guadalajara ChivasThống kêFC Dallas
    72%
    Kiểm soát bóng
    28%
    17
    Dứt điểm
    10
    5
    Trúng đích
    1
    9
    Phạt góc
    1
    9
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    5
    Guadalajara Chivas kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Guadalajara Chivas vượt trội về số cú sút trúng đích (5), nhưng Guadalajara Chivas lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Logan Farrington
    Logan Farrington
    FC Dallas
    1 bàn
    Santiago Moreno
    Santiago Moreno
    FC Dallas
    1 kiến tạo · điểm 7
    Omar Govea
    Omar Govea
    Guadalajara Chivas
    Điểm 7.7
    Luis Romo
    Luis Romo
    Guadalajara Chivas
    Điểm 7.5
    Efrain Alvarez
    Efrain Alvarez
    Guadalajara Chivas
    Điểm 7.3
    Jonathan Sirois
    Jonathan Sirois
    FC Dallas
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Guadalajara Chivas
    7.7
    Omar GoveaMOTM
    7.5
    Luis Romo
    7.3
    Efrain Alvarez
    7.2
    Bryan González
    6.9
    Richard Ledezma
    6.9
    Miguel Gómez
    6.9
    Kevin Castañeda
    6.7
    Ricardo Marín
    6.6
    Diego Campillo
    6.6
    Fernando González
    6.3
    Raúl Rangel
    6.3
    Roberto Alvarado
    6.3
    Ángel Sepúlveda
    6.3
    Jordan Carrillo
    6.2
    Armando González
    6.2
    Brian Gutiérrez
    FC Dallas
    7.7
    Logan FarringtonMOTM1 bàn
    7.3
    Jonathan Sirois
    7.3
    Herman Johansson
    7.3
    Bernard Kamungo
    7
    Shaq Moore
    7
    Nolan Norris
    7
    Santiago Moreno1 KT
    7
    Osaze Urhoghide
    6.9
    Sebastien Ibeagha
    6.9
    Kaick
    6.9
    Joaquín Valiente
    6.9
    Petar Musa
    6.6
    Christian Cappis
    6.5
    Sam Sarver
    6.5
    Ramiro
    6.5
    Ran Binyamin

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Guadalajara Chivas
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Gabriel Milito
    FC Dallas
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Eric Quill
    1
    Raúl Rangel
    3
    Diego Campillo
    7
    Luis Romo
    5
    Bryan González
    28
    Fernando González
    37
    Richard Ledezma
    6
    Omar Govea
    25
    Roberto Alvarado
    24
    Miguel Gómez
    9
    Ángel Sepúlveda
    34
    Armando González
    40
    Jonathan Sirois
    14
    Herman Johansson
    18
    Shaq Moore
    25
    Sebastien Ibeagha
    32
    Nolan Norris
    77
    Bernard Kamungo
    28
    Sam Sarver
    55
    Kaick
    17
    Ramiro
    21
    Joaquín Valiente
    9
    Petar Musa
    Dự bị
    Guadalajara Chivas
    10 Efrain Alvarez13 Óscar Whalley190 Ángel Robinho Romero Quintero4 Miguel Tapias56 Ángel Chávez33 Jordan Carrillo19 Kevin Castañeda18 Jonathan Perez16 Luis Gabriel Rey
    FC Dallas
    12 Christian Cappis10 Santiago Moreno30 Michael Collodi3 Osaze Urhoghide5 Lalas Abubakar22 Alvaro Augusto33 Clay Holstad6 Ran Binyamin8 Patrickson Delgado

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 73: L. Farrington lập công cho FC Dallas (kiến tạo: S. Moreno)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Guadalajara Chivas
    5 trận gần nhất
    BHHTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    FC Dallas
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    3Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    5P. BuchaP. BuchaFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4E. EcheniqueE. EcheniqueFC Cincinnati2 kiến tạo
    5T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Guadalajara Chivas 0-1 FC Dallas: L. Farrington tỏa sáng, FC Dallas giành trọn 3 điểm
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