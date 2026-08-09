Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
73'
L. Farrington — kiến tạo S. Moreno
FC Dallas
Đồ thị diễn biến
Guadalajara ChivasHT 45'FC Dallas
Thống kê trận đấu
Guadalajara ChivasThống kêFC Dallas
Guadalajara Chivas kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Guadalajara Chivas vượt trội về số cú sút trúng đích (5), nhưng Guadalajara Chivas lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Logan Farrington
FC Dallas
1 bàn
Santiago Moreno
FC Dallas
1 kiến tạo · điểm 7
Omar Govea
Guadalajara Chivas
Điểm 7.7
Luis Romo
Guadalajara Chivas
Điểm 7.5
Efrain Alvarez
Guadalajara Chivas
Điểm 7.3
Jonathan Sirois
FC Dallas
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
FC Dallas
7.7
Logan FarringtonMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Guadalajara Chivas
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Gabriel Milito
FC Dallas
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Eric Quill
Dự bị
Guadalajara Chivas
10 Efrain Alvarez13 Óscar Whalley190 Ángel Robinho Romero Quintero4 Miguel Tapias56 Ángel Chávez33 Jordan Carrillo19 Kevin Castañeda18 Jonathan Perez16 Luis Gabriel Rey
FC Dallas
12 Christian Cappis10 Santiago Moreno30 Michael Collodi3 Osaze Urhoghide5 Lalas Abubakar22 Alvaro Augusto33 Clay Holstad6 Ran Binyamin8 Patrickson Delgado
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 73: L. Farrington lập công cho FC Dallas (kiến tạo: S. Moreno)
Phong độ & thống kê mùa giải
Guadalajara Chivas
5 trận gần nhất
BHHTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)