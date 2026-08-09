Thống kê trận đấu Guimaraes 0-1 Arouca: I. Barbero tỏa sáng, Arouca giành trọn 3 điểm

Arouca vượt qua Guimaraes với tỷ số 1-0. Javi Sánchez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.