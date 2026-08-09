Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
53'
I. Barbero — kiến tạo N. Djouahra
Arouca
Đồ thị diễn biến
GuimaraesHT 45'Arouca
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ivan Barbero
Arouca
1 bàn
Naïs Djouahra
Arouca
1 kiến tạo · điểm 7
Javi Sánchez
Arouca
Điểm 7.7
Jose Fontán
Arouca
Điểm 7.7
Beni Mukendi
Guimaraes
Điểm 7.3
Thiago Balieiro
Guimaraes
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Arouca
7.2
Ignacio de Arruabarrena
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Guimaraes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
Arouca
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
12
Ignacio de Arruabarrena
Dự bị
Guimaraes
23 Tony Strata18 Telmo Arcanjo22 Juan Castillo98 Lucas Furtado5 Franck Ahmed Sidibé82 Francisco Dias56 Santi Verdi17 Miguel Nogueira44 Lohann Doucet
Arouca
18 Orest Lebedenko23 Dylan Nandín89 Pedro Santos10 Pablo Gozálbez4 Diogo Monteiro1 Jakub Vinarčík71 Martim Duarte37 Mario Climent5 Boris Popović
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 53: I. Barbero lập công cho Arouca (kiến tạo: N. Djouahra)
Phút 93: D. Monteiro (Arouca) nhận thẻ đỏ, Arouca phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Guimaraes · 2 thắng2 hòaArouca · 1 thắng
08/02/2026
Arouca
3 - 2
Guimaraes
ARO
31/08/2025
Guimaraes
1 - 1
Arouca
Hòa
19/01/2025
Guimaraes
2 - 2
Arouca
Hòa
13/08/2024
Arouca
0 - 1
Guimaraes
GUI
18/05/2024
Arouca
1 - 3
Guimaraes
GUI
Phong độ & thống kê mùa giải
Guimaraes
5 trận gần nhất
BTHT
Arouca
5 trận gần nhất
TTBHH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Maritimo
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|2
|Famalicao
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|3
|Estoril
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|4
|Estrela
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Guimaraes
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|GIL Vicente
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|14
|Nacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Arouca
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Casa Pia
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)