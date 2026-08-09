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    Thống kê trận đấu Guimaraes 0-1 Arouca: I. Barbero tỏa sáng, Arouca giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn09/08/2026 01:58

    Arouca vượt qua Guimaraes với tỷ số 1-0. Javi Sánchez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    53'
    I. Barbero — kiến tạo N. Djouahra
    Arouca
    Thẻ phạt
    64'
    H. Lee
    Arouca
    69'
    O. Camara
    Guimaraes
    90'
    D. Monteiro
    Arouca
    90+2'
    O. Lebedenko
    Arouca
    90+3'
    D. Monteiro
    Arouca
    90+3'
    D. Monteiro
    Arouca
    90+4'
    I. De Arruabarrena
    Arouca
    90+6'
    M. Mitrovic
    Guimaraes
    Đồ thị diễn biến
    GuimaraesHT 45'Arouca

    Thống kê trận đấu

    GuimaraesThống kêArouca
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    24
    Dứt điểm
    4
    3
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    2
    8
    Phạm lỗi
    7
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ivan Barbero
    Ivan Barbero
    Arouca
    1 bàn
    Naïs Djouahra
    Naïs Djouahra
    Arouca
    1 kiến tạo · điểm 7
    Javi Sánchez
    Javi Sánchez
    Arouca
    Điểm 7.7
    Jose Fontán
    Jose Fontán
    Arouca
    Điểm 7.7
    Beni Mukendi
    Beni Mukendi
    Guimaraes
    Điểm 7.3
    Thiago Balieiro
    Thiago Balieiro
    Guimaraes
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Guimaraes
    7.3
    Beni Mukendi
    7.2
    Thiago Balieiro
    7.2
    Gonçalo Nogueira
    7.2
    Samu
    7
    João Mendes
    7
    Gustavo Silva
    6.9
    Miguel Maga
    6.9
    Telmo Arcanjo
    6.9
    Matija Mitrović
    6.6
    Óscar Rivas
    6.5
    Oumar Camara
    6.5
    Alioune Ndoye
    6.5
    Tony Strata
    6.5
    Miguel Nogueira
    6.3
    Oliwier Zych
    Arouca
    7.7
    Javi SánchezMOTM
    7.7
    Jose FontánMOTM
    7.3
    Ivan Barbero1 bàn
    7.2
    Ignacio de Arruabarrena
    7.2
    Tiago Esgaio
    7
    Taichi Fukui
    7
    Naïs Djouahra1 KT
    6.6
    Dylan Nandín
    6.3
    Mateo Flores
    6.3
    Espen Van Ee
    6.3
    Orest Lebedenko
    6.3
    Pedro Santos
    6.3
    Pablo Gozálbez
    6.2
    Alfonso Trezza
    6.2
    Hyun-ju Lee
    5.5
    Diogo Monteiro

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Guimaraes
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
    Arouca
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
    48
    Oliwier Zych
    2
    Miguel Maga
    4
    Óscar Rivas
    28
    Thiago Balieiro
    13
    João Mendes
    16
    Beni Mukendi
    8
    Gonçalo Nogueira
    11
    Gustavo Silva
    20
    Samu
    7
    Oumar Camara
    24
    Alioune Ndoye
    12
    Ignacio de Arruabarrena
    28
    Tiago Esgaio
    15
    Javi Sánchez
    3
    Jose Fontán
    21
    Mateo Flores
    6
    Espen Van Ee
    8
    Taichi Fukui
    19
    Alfonso Trezza
    14
    Hyun-ju Lee
    7
    Naïs Djouahra
    17
    Ivan Barbero
    Dự bị
    Guimaraes
    23 Tony Strata18 Telmo Arcanjo22 Juan Castillo98 Lucas Furtado5 Franck Ahmed Sidibé82 Francisco Dias56 Santi Verdi17 Miguel Nogueira44 Lohann Doucet
    Arouca
    18 Orest Lebedenko23 Dylan Nandín89 Pedro Santos10 Pablo Gozálbez4 Diogo Monteiro1 Jakub Vinarčík71 Martim Duarte37 Mario Climent5 Boris Popović

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 53: I. Barbero lập công cho Arouca (kiến tạo: N. Djouahra)
    Phút 93: D. Monteiro (Arouca) nhận thẻ đỏ, Arouca phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Guimaraes · 2 thắng2 hòaArouca · 1 thắng
    08/02/2026
    Arouca
    3 - 2
    Guimaraes
    ARO
    31/08/2025
    Guimaraes
    1 - 1
    Arouca
    Hòa
    19/01/2025
    Guimaraes
    2 - 2
    Arouca
    Hòa
    13/08/2024
    Arouca
    0 - 1
    Guimaraes
    GUI
    18/05/2024
    Arouca
    1 - 3
    Guimaraes
    GUI

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Guimaraes
    5 trận gần nhất
    BTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Arouca
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Maritimo1100+13T
    2Famalicao101001H
    3Estoril101001H
    4Estrela000000
    5Guimaraes000000
    6GIL Vicente000000
    14Nacional000000
    15Arouca000000
    16Casa Pia1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao1 bàn
    2Y. BegraouiY. BegraouiEstoril1 bàn
    3Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril0 bàn
    4Gil DiasGil DiasFamalicao0 bàn
    5Tiago BritoTiago BritoEstoril0 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Pedro CarvalhoPedro CarvalhoEstoril1 kiến tạo
    2Gil DiasGil DiasFamalicao1 kiến tạo
    3G. KoutsiasG. KoutsiasFamalicao0 kiến tạo
    4Y. BegraouiY. BegraouiEstoril0 kiến tạo
    5Tiago BritoTiago BritoEstoril0 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Guimaraes 0-1 Arouca: I. Barbero tỏa sáng, Arouca giành trọn 3 điểm
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