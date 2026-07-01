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    Thống kê trận đấu Gyori ETO FC 1-1 Atert Bissen: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 01:53

    Gyori ETO FC và Atert Bissen chia điểm với tỷ số 1-1. Ádám Umathum là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    28'
    R. Ferber — kiến tạo T. Zeghdane
    Atert Bissen
    77'
    M. Krpic(pen)
    Gyori ETO FC
    Thẻ phạt
    31'
    T. Zeghdane
    Atert Bissen
    35'
    N. Njie
    Gyori ETO FC
    48'
    L. Almada Correia
    Atert Bissen
    81'
    B. Selyem
    Gyori ETO FC
    86'
    M. Huszar
    Gyori ETO FC
    87'
    J. Rodrigues da Cruz
    Atert Bissen
    Đồ thị diễn biến
    Gyori ETO FCHT 45'Atert Bissen

    Thống kê trận đấu

    Gyori ETO FCThống kêAtert Bissen
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    10
    Dứt điểm
    15
    3
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    3
    15
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Roman Ferber
    Roman Ferber
    Atert Bissen
    1 bàn
    Miljan Krpić
    Miljan Krpić
    Gyori ETO FC
    1 bàn
    Toufik Zeghdane
    Toufik Zeghdane
    Atert Bissen
    1 kiến tạo · điểm 5.6
    Ádám Umathum
    Ádám Umathum
    Gyori ETO FC
    Điểm 7.6
    Balázs Megyeri
    Balázs Megyeri
    Gyori ETO FC
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Gyori ETO FC
    7.6
    Ádám UmathumMOTM
    7.2
    Balázs Megyeri
    7.2
    Miljan Krpić1 bàn
    7
    Milán Vitális
    6.9
    Bálint Selyem
    6.7
    Barnabás Bíró
    6.5
    Ádám Décsy
    6.5
    Márton Szép
    6.5
    Kevin Bánáti
    6.3
    Daniel Štefulj
    6.3
    Claudiu Bumba
    6.3
    Nfansu Njie
    6.3
    Szabolcs Schön
    6.3
    Marcell Huszár
    6.3
    Modou Lamin Mass
    5.9
    Viktor Đukanović
    Atert Bissen
    7.3
    Roman Ferber1 bàn
    7
    Zakaría Louriz
    7
    Diogo Pimentel
    7
    Reda Eddarraj
    6.9
    Yassine Gourari Tebaa
    6.9
    Khalid Abi
    6.9
    Joel Rodrigues da Cruz
    6.7
    Eric Veiga
    6.7
    Lucas Correia
    6.5
    Rafael Fernandes
    6.3
    Yohan Mannone
    6.3
    Louis Marasi
    6.2
    Lenny Almada Correia
    5.6
    Toufik Zeghdane1 KT

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Gyori ETO FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Efrain Juarez
    Atert Bissen
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Pedro Fernandez
    16
    Balázs Megyeri
    20
    Barnabás Bíró
    26
    Ádám Umathum
    24
    Miljan Krpić
    23
    Daniel Štefulj
    10
    Claudiu Bumba
    47
    Ádám Décsy
    27
    Milán Vitális
    11
    Nfansu Njie
    34
    Viktor Đukanović
    17
    Szabolcs Schön
    78
    Yassine Gourari Tebaa
    41
    Lenny Almada Correia
    18
    Eric Veiga
    4
    Yohan Mannone
    5
    Zakaría Louriz
    39
    Toufik Zeghdane
    9
    Lucas Correia
    31
    Diogo Pimentel
    8
    Reda Eddarraj
    21
    Khalid Abi
    30
    Roman Ferber
    Dự bị
    Gyori ETO FC
    14 Márton Szép96 Marcell Huszár53 Bálint Selyem18 Modou Lamin Mass90 Kevin Bánáti99 Samuel Petráš2 Ștefan Vlădoiu37 Norbert Urblík75 Noel Csorba
    Atert Bissen
    3 Louis Marasi11 Joel Rodrigues da Cruz40 Geordan Dupire88 Helio Lopes14 Duarte Maneta24 Brian Silva27 Kenio Cabral7 Rafael Fernandes35 Mamadi Djalo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 28: R. Ferber lập công cho Atert Bissen (kiến tạo: T. Zeghdane)
    Phút 31: T. Zeghdane (Atert Bissen) nhận thẻ đỏ, Atert Bissen phải chơi thiếu người
    Phút 50: V. Djukanovic (Gyori ETO FC) sút hỏng phạt đền
    Phút 77: M. Krpic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Gyori ETO FC

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Gyori ETO FC · 1 thắng0 hòaAtert Bissen · 0 thắng
    22/07/2026
    Atert Bissen
    2 - 6
    Gyori ETO FC
    GEF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Gyori ETO FC
    5 trận gần nhất
    HHTHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 6.0)
    2
    Thủng lưới
    Atert Bissen
    5 trận gần nhất
    HHBBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    6
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Gyori ETO FC 1-1 Atert Bissen: Hai đội chia điểm
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