Thống kê trận đấu Gyori ETO FC 1-1 Atert Bissen: Hai đội chia điểm

Gyori ETO FC và Atert Bissen chia điểm với tỷ số 1-1. Ádám Umathum là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.