Thống kê trận đấu Gyori ETO FC 1-1 Atert Bissen: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
28'
R. Ferber — kiến tạo T. Zeghdane
Atert Bissen
77'
M. Krpic(pen)
Gyori ETO FC
Thẻ phạt
48'
L. Almada Correia
Atert Bissen
87'
J. Rodrigues da Cruz
Atert Bissen
Đồ thị diễn biến
Gyori ETO FCHT 45'Atert Bissen
Thống kê trận đấu
Gyori ETO FCThống kêAtert Bissen
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Roman Ferber
Atert Bissen
1 bàn
Miljan Krpić
Gyori ETO FC
1 bàn
Toufik Zeghdane
Atert Bissen
1 kiến tạo · điểm 5.6
Ádám Umathum
Gyori ETO FC
Điểm 7.6
Balázs Megyeri
Gyori ETO FC
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Atert Bissen
6.9
Joel Rodrigues da Cruz
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Gyori ETO FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Efrain Juarez
Atert Bissen
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Pedro Fernandez
Dự bị
Gyori ETO FC
14 Márton Szép96 Marcell Huszár53 Bálint Selyem18 Modou Lamin Mass90 Kevin Bánáti99 Samuel Petráš2 Ștefan Vlădoiu37 Norbert Urblík75 Noel Csorba
Atert Bissen
3 Louis Marasi11 Joel Rodrigues da Cruz40 Geordan Dupire88 Helio Lopes14 Duarte Maneta24 Brian Silva27 Kenio Cabral7 Rafael Fernandes35 Mamadi Djalo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 28: R. Ferber lập công cho Atert Bissen (kiến tạo: T. Zeghdane)
Phút 31: T. Zeghdane (Atert Bissen) nhận thẻ đỏ, Atert Bissen phải chơi thiếu người
Phút 50: V. Djukanovic (Gyori ETO FC) sút hỏng phạt đền
Phút 77: M. Krpic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Gyori ETO FC
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Gyori ETO FC · 1 thắng0 hòaAtert Bissen · 0 thắng
22/07/2026
Atert Bissen
2 - 6
Gyori ETO FC
GEF
Phong độ & thống kê mùa giải
Gyori ETO FC
5 trận gần nhất
HHTHB
Atert Bissen
5 trận gần nhất
HHBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)