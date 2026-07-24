Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
65'
Dario Melnjak — kiến tạo Mathieu Acapandié
Hajduk Split
Thẻ phạt
4'
Adrion Pajaziti
Hajduk Split
88'
Alberto del Moral
Hajduk Split
Đồ thị diễn biến
Hajduk SplitHT 45'Pafos FC
Thống kê trận đấu
Hajduk SplitThống kêPafos FC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Michele Sego
Hajduk Split
1 bàn
Dario Melnjak
Hajduk Split
1 bàn
Mathieu Acapandié
Hajduk Split
1 kiến tạo · điểm 6.61
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Hajduk Split
6.86
Michele SegoMOTM1 bàn
6.61
Mathieu Acapandié1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hajduk Split
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Hajduk Split
1 Ivica Ivusic7 Abdoulie Sanyang10 Marko Livaja14 Ron Raci16 Andjelo Sutalo19 Etnik Brruti20 Alberto del Moral26 Adam Guram36 Marino Skelin
Pafos FC
6 Guga7 Bruno8 Domingos Quina12 Ken Sema42 Georgios Michael47 Murad Mammadov50 Alexandre Brito61 Melinos Kais71 Michalis Papastylianou
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 56: Michele Sego lập công cho Hajduk Split
Phút 65: Dario Melnjak lập công cho Hajduk Split (kiến tạo: Mathieu Acapandié)
Phong độ & thống kê mùa giải
Hajduk Split
5 trận gần nhất
TBTTT
Pafos FC
5 trận gần nhất
BBBHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)