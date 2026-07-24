Thống kê trận đấu Hajduk Split 2-0 Pafos FC: Dario Melnjak tỏa sáng, Hajduk Split giành trọn 3 điểm

Hajduk Split vượt qua Pafos FC với tỷ số 2-0. Michele Sego là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.86. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.