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    Thống kê trận đấu Hajduk Split 2-0 Pafos FC: Dario Melnjak tỏa sáng, Hajduk Split giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 17:05

    Hajduk Split vượt qua Pafos FC với tỷ số 2-0. Michele Sego là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.86. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    56'
    Michele Sego
    Hajduk Split
    65'
    Dario Melnjak — kiến tạo Mathieu Acapandié
    Hajduk Split
    Thẻ phạt
    4'
    Adrion Pajaziti
    Hajduk Split
    55'
    Nikolas Ioannou
    Pafos FC
    64'
    Alexandre Brito
    Pafos FC
    87'
    Adam Guram
    Hajduk Split
    88'
    Alberto del Moral
    Hajduk Split
    Đồ thị diễn biến
    Hajduk SplitHT 45'Pafos FC

    Thống kê trận đấu

    Hajduk SplitThống kêPafos FC
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    8
    Dứt điểm
    14
    2
    Trúng đích
    3
    8
    Phạt góc
    7
    21
    Phạm lỗi
    10
    0
    Việt vị
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Michele Sego
    Michele Sego
    Hajduk Split
    1 bàn
    Dario Melnjak
    Dario Melnjak
    Hajduk Split
    1 bàn
    Mathieu Acapandié
    Mathieu Acapandié
    Hajduk Split
    1 kiến tạo · điểm 6.61

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Hajduk Split
    6.86
    Michele SegoMOTM1 bàn
    6.69
    Dario Melnjak1 bàn
    6.61
    Mathieu Acapandié1 KT
    6.5
    Alec Van Hoorenbeeck
    6.5
    Dalisson de Almeida
    6.5
    Marko Livaja
    6.5
    Dario Maresic
    6.5
    Rokas Pukstas
    6.5
    Roko Brajkovic
    6.5
    Simun Hrgovic
    6.5
    Toni Silic
    6.5
    Marino Skelin
    6.45
    Adrion Pajaziti
    6.45
    Alberto del Moral
    6.45
    Adam Guram
    Pafos FC
    6.5
    Guga
    6.5
    Domingos Quina
    6.43
    Lelê
    6.43
    Biel
    6.37
    Pêpê
    6.33
    Alexandre Brito
    6.27
    Jajá
    6.27
    Ivan Šunjić
    6.27
    Vlad Dragomir
    6.26
    David Goldar
    6.26
    Bruno
    6.05
    David Luiz
    6.05
    Samy Mmaee
    6.04
    Nikolas Ioannou
    5.88
    Radoslaw Majecki

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Hajduk Split
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Pafos FC
    Sơ đồ 3-4-3
    33
    Toni Silic
    22
    Mathieu Acapandié
    15
    Dario Maresic
    5
    Alec Van Hoorenbeeck
    32
    Simun Hrgovic
    21
    Rokas Pukstas
    4
    Adrion Pajaziti
    28
    Roko Brajkovic
    9
    Dalisson de Almeida
    17
    Dario Melnjak
    11
    Michele Sego
    99
    Radoslaw Majecki
    5
    David Goldar
    4
    David Luiz
    13
    Samy Mmaee
    11
    Jajá
    88
    Pêpê
    26
    Ivan Šunjić
    14
    Nikolas Ioannou
    30
    Vlad Dragomir
    18
    Lelê
    20
    Biel
    Dự bị
    Hajduk Split
    1 Ivica Ivusic7 Abdoulie Sanyang10 Marko Livaja14 Ron Raci16 Andjelo Sutalo19 Etnik Brruti20 Alberto del Moral26 Adam Guram36 Marino Skelin
    Pafos FC
    6 Guga7 Bruno8 Domingos Quina12 Ken Sema42 Georgios Michael47 Murad Mammadov50 Alexandre Brito61 Melinos Kais71 Michalis Papastylianou

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 56: Michele Sego lập công cho Hajduk Split
    Phút 65: Dario Melnjak lập công cho Hajduk Split (kiến tạo: Mathieu Acapandié)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Hajduk Split
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    Pafos FC
    5 trận gần nhất
    BBBHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Hajduk Split 2-0 Pafos FC: Dario Melnjak tỏa sáng, Hajduk Split giành trọn 3 điểm
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